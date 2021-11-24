2021 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası

Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası 11-21 Kasım 2021 tarihlerinde Slovenya’da oynandı. Açık Kategoride 39, Kadınlar kategorisinde ise 31 ülke mücadele etti.

Açık Kategoride dokuz maçta beş galibiyet dört beraberlik alan Ukrayna 14 puanla birinci olurken, yedi galibiyet iki yenilgi alan Fransa averajla ikinci, beş galibiyet üç beraberlik ve bir yenilgi alan Polonya 13 puanla üçüncü sırada yer aldı.

GM Mustafa Yılmaz, GM Muhammed Batuhan Daştan, GM Emre Can, GM Vahap Şanal ve IM Cem Kaan Gökerkan’dan oluşan milli takımımız dört galibiyet bir beraberlik dört yenilgi ile 9 puan ve averajla 18. sırada yer aldı. GM Vahap Şanal 8 maçta 5,5 puan ve 2697 ELO performansıyla dördüncü masada üçüncü oldu.

Kadınlar Kategorisinde dokuz maçını kazanan Rusya 18 puanla namağlup birinci olurken, yedi galibiyet bir beraberlik ve bir yenilgi alan Gürcistan 15 puanla ikinci, beş galibiyet iki beraberlik iki yenilgi alan Azerbaycan 12 puanla üçüncü sırada yer aldı.

IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar, WFM Buse Naz Koçyiğit, WFM Gülenay Aydın, WCM Çiğdem Onur’dan oluşan milli takımımız üç galibiyet bir beraberlik dört yenilgi ile 8 puan ve averajla 21. Oldu.

Fransa milli takımında oynayan Alireza Firouzja birinci masada dokuz maçta sekiz puan ve 3015 ELO performansı ile birinci olurken 2800 ELO barajını geçen en genç sporcu oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

Kısa… Kısa…

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) 5. Olağan Genel Kurulu 5 Kasım 2021 Cuma günü 181 delegenin katılımı ile Ankara’da yapıldı. Oylamada geçerli sayılan 180 oyun 124’ünü alan Gülkız Tulay, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanlığı’na 3’üncü kez seçildi.

>>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu seçilmesinin ardından ilk toplantısını 18 Kasım 2021 tarihinde Ankara Atatürk Satranç Merkezi’nde Gülkız Tulay başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıya Başkan Vekilleri Fatih Maden, Aşkın Keleş, Asbaşkanlar Ömer Asım Ötegen, Nilüfer Çınar Çorlulu, Halil Hilmi Darı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Medine Boz, Mehmet Gökhan Zengin, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler ile İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat katıldı.

>>> 2021 Türkiye Satranç Şampiyonası Eski Türkiye Şampiyonu İlhan Onat anısına, 8 - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında Antalya düzenlenecek.

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 23. Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası

(11 - 21 Kasım 2021 / Terme Catez SLO)

Firouzja, Alireza (2770) - Mamedyarov, Shakhriyar (2765)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Fc5 4.0–0 Af6 5.d3 h6 6.c3 d6 7.Ke1 0–0 8.h3 a5 9.Abd2 Fe6 10.Fxe6 fxe6 11.Ab3 Fa7 12.Fe3 Fxe3 13.Kxe3 a4 14.Abd2 d5 15.Ke2 b5 16.exd5 Axd5 17.a3 Af4 18.Ke3 Ve8 19.g3 Axh3+ 20.Sg2 Ag5 21.Axg5 hxg5 22.Vg4 Kf5 23.Af3 Vf7 24.Ve4 Kf8 25.Kh1 g6 26.Vxc6 g4 27.Sg1 Kxf3 28.Kxf3 Vxf3 29.Vxe6+ Vf7 30.Vxf7+ Kxf7 31.Kh4 Kd7 32.Kxg4 Kxd3 33.Kxg6+ Sf7 34.Kc6 Kd2 35.c4 Kxb2 36.Kxc7+ Se6 37.Kc6+ Sf5 38.cxb5 Kb3 39.b6 Kxa3 40.b7 Kb3 41.Ka6 Kxb7 42.Kxa4 e4 43.Ka5+ Sf6 44.Sf1 Kb3 45.Se2 Kc3 46.Ka8 Kb3 47.Kf8+ Se5 48.Sf1 Sd4 49.Sg2 Kb7 50.Sh3 Se5 51.g4 1-0

** 23. Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası

(11 - 21 Kasım 2021 / Terme Catez SLO)

Firouzja, Alireza (2770) - Yılmaz, Mustafa (2626)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Fe3 e5 7.Ab3 Fe6 8.Vd2 Abd7 9.0–0–0 Fe7 10.h3 b5 11.g4 Kc8 12.Sb1 Ab6 13.g5 Ah5 14.h4 Ac4 15.Fxc4 Kxc4 16.Ad5 Fxd5 17.Vxd5 Vc7 18.Ad2 Kc6 19.Kc1 0–0 20.c3 g6 21.Kc2 Kb8 22.Khc1 a5 23.b4 Kc8 24.a4 axb4 25.Vxc6 Vxc6 26.cxb4 Vxc2+ 27.Kxc2 Kb8 28.a5 Af4 29.Kc7 Fd8 30.Kd7 Ad3 31.a6 Axb4 32.a7 Ka8 33.Kxd6 Fc7 34.Kd7 Aa6 35.Kd5 Fa5 36.Ab3 1-0

** 23. Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası

(11 - 21 Kasım 2021 / Terme Catez SLO)

Jobava, Baadur (2582) - Yılmaz, Mustafa (2626)

1.c4 e5 2.d3 Fb4+ 3.Ad2 Af6 4.Agf3 Ve7 5.e3 c5 6.Fe2 Ac6 7.0–0 Fa5 8.a3 0–0 9.b4 cxb4 10.Ab3 Fc7 11.axb4 Axb4 12.Fa3 a5 13.Vb1 Ka6 14.d4 e4 15.Afd2 Ke8 16.Kc1 d5 17.cxd5 Fxh2+ 18.Sf1 Ka8 19.Axa5 Afxd5 20.Fxb4 Vh4 21.Af3 exf3 22.Fxf3 Af6 23.Fe7 Fe6 24.Vb4 Kac8 25.Se2 Vg5 26.Axb7 Vg6 27.Fxf6 Kc2+ 28.Kxc2 Vxc2+ 29.Vd2 Vc4+ 30.Se1 gxf6 31.Kc1 Va6 32.Ac5 Va3 33.g3 Fh3 34.Vc3 Va7 35.Ka1 Vb8 36.Sd2 f5 37.Ka8 Vxa8 38.Fxa8 Kxa8 39.Vb3 Fg2 40.Ad3 Ka5 41.Af4 Fe4 42.Vb8+ Sg7 43.Ah5+ Sh6 44.Vb6+ 1-0

** 23. Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası

(11 - 21 Kasım 2021 / Terme Catez SLO)

Bacrot, Etienne (2647) - Can, Emre (2570)

1.e4 d6 2.d4 Af6 3.Ac3 e5 4.Af3 Abd7 5.Fc4 Fe7 6.0–0 0–0 7.Ke1 c6 8.a4 h6 9.a5 Kb8 10.Fb3 Ke8 11.h3 exd4 12.Axd4 Ac5 13.Ff4 Axb3 14.Axb3 Fe6 15.Ad4 Ff8 16.a6 Ad7 17.b3 Vc7 18.axb7 Vxb7 19.Vd3 g5 20.Fg3 Ac5 21.Vf3 Kbd8 22.e5 d5 23.b4 Aa6 24.Keb1 Axb4 25.Ad1 Vc8 26.Axe6 Vxe6 27.c3 Ac2 28.Kxa7 d4 29.Kbb7 Ke7 30.Kxe7 Fxe7 31.Vd3 Aa3 32.cxd4 Ab5 33.Ka4 Fc5 34.Sh2 Fxd4 35.Ka6 Vc8 36.Ka4 Fxf2 37.Vf1 Fxg3+ 38.Sxg3 Ve6 39.Ke4 f5 40.Ke1 Kd5 41.Ve2 Ad4 42.Vb2 Sh7 43.Vb8 Ac2 44.Ke2 Kd3+ 45.Sh2 Ad4 46.Ke1 Kd2 47.Vb4 Af3+ 48.Sg3 h5 49.Va5 Kd5 50.Va7+ Kd7 51.Vxd7+ Vxd7 52.Sxf3 Vd2 53.Kf1 g4+ 54.Sg3 Ve2 55.Kxf5 Vxd1 0-1