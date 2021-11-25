Kocaelispor’da ‘tek adam’ krizi

Ülkede tartışılan ‘Tek adam’ olayı Kocaelispor’da gerçek oldu.

Dino tek adam olarak sakatlandı ve artık takımda gol atacak adam kalmadı…

Bu iş düşünmedi sanırım ama Mevlüt Erdinç, yedek olarak direkt takıma kazandırılmak isteniyor…

Dino’nun sakatlanmadan önceki hafta içinde başkan Engin Koyun’un ‘Mevlüt’ü, Dino’yu ateşlesin diye aldık’ sözleri, sanırım bizim ‘Duygusal!’ Dino’yu olumsuz etkiledi…

Şimdi ‘Alın bakalım Dino yok, ne yapacaksınız?” der gibiydi…

Zaten tribünlere arkasını dönmesi, sevinçler katılmaması, bu sözden sonra oldu farkındaysanız…

Dedim ya adam büyük futbolcu, ama karakterinin de gereğini yapqıyor…

Ben onu affetmiyorum…

Çünkü bu kentten özür dilemedi…

Siz şimdi, gittikten sonra mahkemedeki dosyalara bir baksın, anlarsınız…

9 golle takımı sırtlayan Dino durunca, Kocaelispor’da Benhur da durdu. Dino uzun süre olmayacak, golleri kim atacak ?..

Mutafa Reşit Akçay…

Tabii kalırsa…

Kocaelispor 13.hafta sonunda 12 gol atarken, 12 gol yedi. Maç başına 1 gol ortalamayla oynayan takımda en ilginç istatistik ise bu 12 golün 9’unu Dino’nun, 3’ünü ise Benhur’un atması oldu. Üçüncü bir golcü üretemeyen takım, bir kişiye mahkum kaldı ve o da sakatlanınca herkes kara kara düşünmeye başladı. Benhur’a bir şey olursa, ne olacak merak ediyorum…

Çünkü, Akçay ısrarlarımıza rağmen sezon başı Benhur’u kesmişti…

Yarın oynanacak Menemen maçında nasıl bir taktik uygulanacağı merakla bekleniyor.

Bu sezon son derece kötü bir performans sergileyen Bahattin Köse ve Mevlüt’ün, Menemen maçında sahada olması ve tüm gol taktiklerinin onun üzerine kurulması planlanıyor. Teknik patron Mustafa Reşit Akçay’ın nasıl bir dizilişle sahaya çıkacağı merak konusu oldu, zira Bandırma maçında alınan yenilgiden çok, sergilenen etkisiz futbol tartışılıyor. Savunma hataları, kafaları iyice karıştırıyor, güveni azaltıyor.