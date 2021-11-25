Türk Lirası’nın itibarı yerlerde süründüğüne göre…

Paranın iki özelliği vardır:

“Değer saklama” özelliği…

“Takas” özelliği…

Ekonomide yaşanan depremden sonra Türk Lirası bu iki özelliğini de kaybetti.

Yerlerde sürünüyor…

Yılbaşından buyana değeri yüzde 60 düştü.

Her gün düşmeye de devam ediyor.

Yakında “dünyanın en değersiz paraları” arasına girerse şaşırmayalım.

Birkaç gündür TL’nin o tepetaklak halini izlerken, Erdoğan’ın 1 Mart 2012’deki sözlerini hatırladım:

“Para, tıpkı bayrak gibi tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü itibarını bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır.”

Tamam da, ne olacak şimdi?

İktidarın yanlış politikaları yüzünden paramız itibarını kaybetti diye, milletimizin itibarının kaybolmasına da mı izin vereceğiz?

Aslında bu söz, iktidarın başarısızlığının da bir belgesi.

Paramızı itibarsızlaştıran AKP iktidarı, Türkiye’nin gücünü, itibarını ve bağımsızlığını da tehlikeye atmış olmuyor mu?

Neresinden bakarsanız bakın, Türkiye artık mevcut iktidarla “yoluna devam edemeyecek” noktaya geldi.

Deniz bitti…

İpler koptu…

Sistem artık dikiş tutmuyor.

Türkiye’nin yeni bir yönetim kadrosuna, yeni bir başarı hikâyesine, yeni bir heyecana ihtiyacı var.

Her gün aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek, saflıktır, zaman kaybıdır.

Aklı ve bilimi bir tarafa bıraktık, inanç merkezli Ortaçağ bilgileriyle ülke yönetmeye kalkıyoruz.

20 yıldır her gün önümüze “temcit pilavı” konuyor.

Olmadı bir daha… Olmadı bir daha…

Bu “ortaoyunu”nun sonu gelmeli.

Milletin artık “dayanma gücü” kalmadı.

Bitti, tükendi…

Bir ülke yönetimi, bu kadar uzun süre gasp edilemez.

Bir devlet, bu kadar uzun süre “çiftlik” gibi yönetilemez.

Demokrasilerde belirli bir süre için halk adına yetki alırsın, başarırsan devam edersin, başaramazsan gidersin, başaracak bir başkası gelir.

Doğru olan budur.

Etik olan budur.

Demokrasinin özü budur.

Bu ülke, kimsenin çiftliği değil, olamaz da.

Tamam, paramızın itibarı kayboldu…

Ama ülkemizin itibarının ve bağımsızlığının kaybolmasına izin vermeyelim.

İlginç sorular, ilginç cevaplar

ORHAN GAZİ’ye sormuşlar:

“En büyük zulüm nedir?”

“Geciken adalettir” demiş...

ÇİÇERO’ya sormuşlar:

“ Roma İmparatorluğu nasıl yıkıldı?”

“İşi ehline vermedik“ diye cevaplamış.

KÂRUN’un yanına varıp;

“Zenginliğin sırrı nedir?” diye sormuşlar.

“Halka avuç açmamaktır“ demiş...

IV. MURAD’a sormuşlar:

“Yardıma alışana ne olur?

“Emir almaya da alışır“ demiş.

GORBAÇOV’a;

“En büyük hatan ne idi?” diye sormuşlar.

“Yanlışı hep karşımızdakinde aradık“ demiş.

STALİN’e sormuşlar;

“En büyük korkunuz nedir?

“Sokakta yalnız başıma yürümek” demiş.

GOEBELS’e sormuşlar;

-“İktidar nedir?

“Düşman yaratmaktır” diye cevaplamış.

II. RAMSES’e gitmişler;

“En büyük piramit hangisidir?”

“Kibrimizdir” demiş.

PLATON’a sormuşlar;

“Devlet nasıl yönetilir?”

“Ya ilim’le, ya zulüm’le “ demiş.

Küçük insan, büyük insan

Bazı kişiler, çevrelerinde küçük insanlar olduğu için büyük görünür.

Büyüme masalı

Gazete haberi…

261 milyar dolar cari fazla (döviz fazlası) veren Almanya yüzde 5 küçülmüş.

37 milyar dolar cari açık (döviz açığı) veren Türkiye ise yüzde 21.7 büyümüş.

Bilmece gibi değil mi?

Haydi, çözün bakalım!