Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı kullanılıyor!

Ekonomik kriz üzerimize çöktü… Zam üstüne zam… Resmen zamkolik olduk… Ekonomik kriz artıkça, vatandaşlar da kredi kartına yüklendi… İHA’nın yaptığı habere göre Türkiye’de tam 82.8 milyon kredi kartı kullanılıyor… Yani kredi kartı artık hayatımızın bir parçası… Haberi birlikte okuyalım;

KART KULLANIMI YÜZDE 50 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2021 Ekim verileri, vatandaşın yaptığı ödemelerde en çok kredi kartını kullanmaya devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre, ekim ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 165 milyar TL’ye çıktı.

ÖN ÖDEMELİ KARTLAR

Ekimdeki kartlı ödeme tutarının 133,7 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 28,2 milyar TL'sinin banka kartları, 3,1 milyar TL'sinin ise ön ödemeli kartlarla yapıldığı belirtildi. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 47, banka kartı ile ödemelerde yüzde 54 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 238 olarak gerçekleşti.

KREDİ KARTI KULLANIMI

BKM verilerine göre, ekim sonu itibarıyla Türkiye'de 82,8 milyon adet kredi kartı, 147,5 milyon adet banka kartı ve 54,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 Ekim ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 32'lik artış yaşandığı belirtildi. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış göstererek 284,6 milyon adede ulaştı.

EN FAZLA ÖDEME HAVAYOLLARINA

Kartlı ödemelerde, 2021 Ekim’de geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın hangi sektörlerde gerçekleştiği detaylı incelendiğinde, “havayolları”nın yüzde 188 ile en fazla artış gerçekleşen sektör olduğu görüldü. Vergi yapılandırmalarının ilk taksitlerinin ödenmesinin etkisiyle de “kamu/vergi ödemeleri” yüzde 164 büyürken, “kuyumculuk” ise yüzde 136 büyüme ile en fazla artış görülen ilk üç sektör arasında yer aldı. Bu üç sektörü turizm döneminin ekim ayında da devam etmesiyle beraber “konaklama” sektörü yüzde 125 ve “seyahat acenteleri” sektörü yüzde 114 büyüme ile takip etti.

5 KARTLI ÖDEMEDEN 3’Ü TEMASSIZ

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemeler ise hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. Ekim ayındaki temassız ödeme adedi 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 82 arttı.

Ekim ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 57'sinin yani her 5 kartlı ödemeden 3'ünün temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 13 milyon adede ulaştı. Her 4 iş yerinin 3'ünde temassız ödemenin kabul edildiği, en çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla ”market-gıda”, “yemek”, “akaryakıt” ve “ sağlık/kozmetik” sektörleri olduğu ifade edildi.

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Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) 2021 Ekim verilerini yukarıda sizinle paylaştım…

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Kredi kartında aşırıya gittin mi, icralık olursun…

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İpin uçunu kaçırdın mı, vay haline…

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Mülteciler!

Gebze'de Afgan uyruklu bir gencin ormanda cinsel istismar girişimi sonrası 5 aydır tedavi gören Ayşegül Aydın’ın hayatını kaybetmesi, büyük tepkilere neden oldu… CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek, de tepkisini gösterenler arasında yer aldı. Soyluçiçek, “ . Ülke ne yazık ki artık üçüncü sayfa haberine dönmüş vaziyette. Yine ülke olarak yaşadığımız en büyük problemlerden biri de mülteci konusu… Ayşegül’ün ölümünün vebali kontrolsüz mülteci alanların boynunadır” dedi. Türkiye’de başta Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan vatandaş var. Mülteci konusu baştan sona kadar masaya yatırılmalı.

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MHP ve BBP’den iki

ayrı asgari ücret tahmini

BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar, peş peşe gelen zamlar nedeniyle asgari ücretlinin geçiminin zorlaştığını ifade ederek, asgari ücretin 2022 yılında en az 4 bin lira olması gerektiğini söyledi. MHP Gölcük İlçe Başkanı Bilal Çakır da “Asgari ücretin 3 bin 400 TL’ye çıkarılması, beklentimiz” dedi… Cumhur İttifakının iki destekçisi, asgari ücret konusunda farklı tahminlerde bulundu. Uygulanırsa, BBP’nin tahmini biraz daha gerçekçi duruyor,