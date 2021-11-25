Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından vatandaş kara kara düşünmeye başladı. Zaten pahalı olan akaryakıta gelen yüklü zamların ardından ulaşım giderlerinin kısılması için insanlar toplu ulaşıma yönelmeyi düşünüyor.
Ancak orada da durum pek farklı değil. UKOME ulaşım zamlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Toplu taşımaya da hatırı sayılır bir zam gelmesi bekleniyor. Ancak her ne kadar toplu taşımaya zam yapılacak olsa da özel araçla yapılacak seyahatten çok daha ucuz olacağı kesin.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 5,69 iken bugün benzinin litre fiyatı 9,69 oldu.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 5,37 iken bugün motorinin litre fiyatı 9,76 oldu.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 3,30 ola LPG’nin fiyatı ise 8,06 oldu.
Yukarıda belirttiğim güncel akaryakıt fiyatları sadece düne yani 25 Kasım’a ait. Dün gece gelen zam, bu rakamlara yansıtılmadı. Muhtemelen bu sabah gözlerimizi açtığımızda her iki cinsten akaryakıtın da 10 TL’nin üzerine çıktığını göreceğiz.
Özel araç ile seyahat artık bir lüks oldu. Sabah çocuğunu okula bırakıp işe giden bir vatandaş, günlük 50 kilometre yol gidiyorsa, yaklaşık 38-40 TL’lik yakıt harcar. Günde 50 km ile ayda 950 ila 1040 TL arasında akaryakıta ödemek zorunda kalır.
İşe ve okula ulaşmak için özel otomobil kullanmanın yatık bedeli 1040 TL. Bu da özel araç kullanmanın artık ne kadar büyük bir lüks olduğunu gösteriyor.
Demek ki neymiş, artık otobüs zamanı geldi. Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar artık mecburen toplu taşımaya dönecek.
Yeni yılla birlikte zamlanacak olan toplu taşıma vazgeçilmez seyahat aracı olacak.
Eskiyi hatırlamak amacıyla akaryakıt fiyatlarına şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?
İşte 10 yıllık akaryakıt takvimi;
Ocak 2011
Benzin Motorin LPG
3,89 3,15 2,21
Ocak 2012
Benzin Motorin LPG
4,34 3,78 2,50
Ocak 2013
Benzin Motorin LPG
4,70 4,14 2,72
Ocak 2014
Benzin Motorin LPG
5,00 4,56 3,14
Ocak 2015
Benzin Motorin LPG
4,25 3,77 3,20
Ocak 2016
Benzin Motorin LPG
4,28 3,46 2,36
Ocak 2017
Benzin Motorin LPG
5,18 4,56 3,03
Ocak 2018
Benzin Motorin LPG
5,58 5,12 3,45
Ocak 2019
Benzin Motorin LPG
6,22 6,03 3,51
Ocak 2020
Benzin Motorin LPG
6,74 6,34 3,05
25 KASIM 2021
Benzin Motorin LPG
9,67 9,75 8,06
Emekevler çamur deryası
Kartepe Emekevler bölgesinde hemen her sokakta eşzamanlı başlayan çalışmalar kış aylarına denk gelince ortalık çamur deryasına bulandı. Bölge sakinleri sokaklarındaki çamurun artık yaşam kalitelerini azalttığını söylüyor. Kartepe Emekevler Mahallesi’nde yaşanan sorunun çözümünü isteyen vatandaşlar, gazetemiz aracılığıyla yetkililere sesleniyor.
Appel Türkiye satışını durdurdu
Apple Türkiye, internet üzerinden satışını durdurdu. Doların yükselişinin ardından Apple sitesinde satılan iPhone, iPad, Macbook gibi cihazların satışı durduruldu. Pasaj da Appel ürünlerini artık satış listesinden çıkarttı. İkinci el Appel ürünlerinde ise fiyatlar yükseldi. Teknoloji mağazaları ellerindeki Appel ürünlerinin fiyatını artırırken, ikinci el ürünlerde de fiyatlar alabildiğine uçuşa geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.