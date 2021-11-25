Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından vatandaş kara kara düşünmeye başladı. Zaten pahalı olan akaryakıta gelen yüklü zamların ardından ulaşım giderlerinin kısılması için insanlar toplu ulaşıma yönelmeyi düşünüyor.

Ancak orada da durum pek farklı değil. UKOME ulaşım zamlarını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Toplu taşımaya da hatırı sayılır bir zam gelmesi bekleniyor. Ancak her ne kadar toplu taşımaya zam yapılacak olsa da özel araçla yapılacak seyahatten çok daha ucuz olacağı kesin.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 5,69 iken bugün benzinin litre fiyatı 9,69 oldu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 5,37 iken bugün motorinin litre fiyatı 9,76 oldu.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında litre fiyatı 3,30 ola LPG’nin fiyatı ise 8,06 oldu.

Yukarıda belirttiğim güncel akaryakıt fiyatları sadece düne yani 25 Kasım’a ait. Dün gece gelen zam, bu rakamlara yansıtılmadı. Muhtemelen bu sabah gözlerimizi açtığımızda her iki cinsten akaryakıtın da 10 TL’nin üzerine çıktığını göreceğiz.

Özel araç ile seyahat artık bir lüks oldu. Sabah çocuğunu okula bırakıp işe giden bir vatandaş, günlük 50 kilometre yol gidiyorsa, yaklaşık 38-40 TL’lik yakıt harcar. Günde 50 km ile ayda 950 ila 1040 TL arasında akaryakıta ödemek zorunda kalır.

İşe ve okula ulaşmak için özel otomobil kullanmanın yatık bedeli 1040 TL. Bu da özel araç kullanmanın artık ne kadar büyük bir lüks olduğunu gösteriyor.

Demek ki neymiş, artık otobüs zamanı geldi. Pandemi nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşlar artık mecburen toplu taşımaya dönecek.

Yeni yılla birlikte zamlanacak olan toplu taşıma vazgeçilmez seyahat aracı olacak.

Eskiyi hatırlamak amacıyla akaryakıt fiyatlarına şöyle bir göz atmaya ne dersiniz?

İşte 10 yıllık akaryakıt takvimi;

Ocak 2011

Benzin Motorin LPG

3,89 3,15 2,21

Ocak 2012

Benzin Motorin LPG

4,34 3,78 2,50

Ocak 2013

Benzin Motorin LPG

4,70 4,14 2,72

Ocak 2014

Benzin Motorin LPG

5,00 4,56 3,14

Ocak 2015

Benzin Motorin LPG

4,25 3,77 3,20

Ocak 2016

Benzin Motorin LPG

4,28 3,46 2,36

Ocak 2017

Benzin Motorin LPG

5,18 4,56 3,03

Ocak 2018

Benzin Motorin LPG

5,58 5,12 3,45

Ocak 2019

Benzin Motorin LPG

6,22 6,03 3,51

Ocak 2020

Benzin Motorin LPG

6,74 6,34 3,05

25 KASIM 2021

Benzin Motorin LPG

9,67 9,75 8,06

Emekevler çamur deryası

Kartepe Emekevler bölgesinde hemen her sokakta eşzamanlı başlayan çalışmalar kış aylarına denk gelince ortalık çamur deryasına bulandı. Bölge sakinleri sokaklarındaki çamurun artık yaşam kalitelerini azalttığını söylüyor. Kartepe Emekevler Mahallesi’nde yaşanan sorunun çözümünü isteyen vatandaşlar, gazetemiz aracılığıyla yetkililere sesleniyor.

Appel Türkiye satışını durdurdu

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