Öğretmenler Günü kutlu olsun

"Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan döker"…

Bir şeyin anlamını, önemini bilmeden onun değerini bilemeyiz. İnsanı insan yapan unsur eğitimdir. En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Eğitimli insan ve toplum diğerinden hem farklıdır hem de kolayca fark edilir.

Gelişmiş toplumlar eğitimi yüksek olan toplumlardır. Eğitimli toplumlar sorunlarını kolayca çözer, demokrasiyi yaşar ve yaşatırlar.

Hz. Ali, "bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözü ile eğitimin ve eğitimcinin önemini vurgulamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, "Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" diyerek öğretmene hem sorumluluk yüklemiş hem de her aşamada eğitime bizzat kendi elleri ile katkı sağlamıştır.

Öğretmenlik başlı başına bir sanattır. Bilmek başka eğitip öğretmek ise daha başkadır. Sosyoloji, pedagoji bilmeyen kişi öğrencilerin halinden anlamaz ve başarılı olamaz. Kendi dalında uzman olup konusu ile ilgili yerlerde başarılı olurlar.

Ziraatçıyı, veterineri öğretmen yapan zihniyetler hep kötü tohum ekerek başarısızlığı tetiklediler. Siyasi ikballeri için zaman zaman kamplara bölerek çatışma ortamı yarattılar. Yersiz ve haksız atamalarla bu önemli kurum politize edilerek yozlaştırmaya çalışıldı.

Öğretmenin ekonomik sorunları çözülmediği için geçimini temin etmek için çorap, tarak, kalem satma gibi işleri yapma mecburiyetinde kaldılar.

Her öğretmenler gününde birçok okullarda, basında, televizyonlarda yetkili yetkisiz kişiler günü kurtarmak için gerçek olmayan sözlerle nutuk atıp şov yapmaları kendilerini inandırıcı olmaktan uzaklaştırıyorlar.

Fedakar öğretmenlerimize mutlaka önem verilmelidir.

Göz bebeğimiz dediğimiz ve büyük beklenti içinde olduğumuz çocuklarımızı emanet edeceğimiz eller az sorunlu veya sorunsuz, ortamda olmalıdır.

Sağlıklı bir gelecek ancak sağlıklı bir eğitimle olabilir.

Her şeye rağmen fedakar öğretmen arkadaşlarımın Tanrı mesleği olan Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk diliyorum.

ÖĞRETMENLİK ANILARINDAN

İzmit Ticaret Lisesi’nde hepimizin sevip saygı duyduğumuz iyi kalpli ve fedakar öğretmen ağabeyimiz tek maaşlı kiralık evde oturuyor.

Kendisi çalışarak okuyan birisi. Yokluğun ne olduğunu çok iyi bilen kişi.

Bazı öğrenciler alışkanlık haline getirmişler bu öğretmenden para istemeği.

Hocam babam ağır hasta, parasızlık yüzünden okula yürüyerek gelip gidiyorum.

Karnımda çok aç diye yalan söyleyerek duygu sömürüsü yapıyor. Öğretmenin gözleri doluyor ona bir miktar veriyor.

Bir başka öğrenci hocam saçım uzun olduğu yarın okula beni almayacaklar. Berbere gideceğim ama param yok diyor. Rahmetli öğretmenimiz ona da berber parası veriyor. Buna benzer şekilde bu kirli oyunu beş civarında öğrenci belirli aralıklarla tekrarlıyorlar.

Bu oyunu içlerinden bir öğrencinin deşifre etmesi ile oyun ve aldatmaca son buluyor.

Farklı Sendikalar:

Siyaset kurumu Milli Eğitim’den elini çekmesi lazım. Ama maalesef değişik taktiklerle ayrıştırmaya, bölmeye ve kendilerine taraftar yapmak için farklı sendikacılık gibi birçok yöntem uyguladılar. Bu nedenle zaman zaman kurumlar içinde çatışmalar yaşandı.

Yukarıdaki örneğe benzer aldatmaca ve kandırmalar yaşandı.

5/G sınıf öğretmeni olup iki derse giriyordum. Bir veli toplantısında notları velilerle paylaşıp başarıyı artırmak için görüşüyorduk. Bir öğrencimizin Din Bilgisi ve daktilo dersi dışında hepsi zayıftı. Veli olarak abisi gelmişti. Hocam hiç çalışmıyor. Kendisi ile de aile içinde geçinemiyoruz diye dert yanmıştı.

Bir buçuk ay sonra okullar paydos edildi.

Karnesini doldurunca notlarına baktım ve şaşırdım. Benim dersler ile bir ders hariç hepsinden durumunu düzeltmişti. Kendisini çağırıp hepsini başarmış durumdasın. Benim derslere niye gayret etmedin diyerek sitem etmiştim.

Hocam ben okulu bırakıp Almanya'ya gidiyorum. Onun için açık konuşacağım. Sağdaki hocalarıma sağda, soldaki hocalarıma da solda görünerek diyalog kurdum ve başardım. Benim gibi bazı arkadaşlar da aynı yolu izleyerek iyi sonuca ulaştılar.

Bazı acemi çaylaklar ise kaybettiler demişti.

Kurumlara siyaset girince onarılması mümkün olmayan yaralar açılmıştı.

Acılar yaşanıp kalitede düştüğünü gördük ve yaşadık .

Onun için "Eğitimde ter dökmeyen uluslar savaşta kan döker " veciz sözünü hiçbir zaman unutmamalıyız.