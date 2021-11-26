“Ekmek fiyatları” özelinden, Türkiye’nin genel durumuna

Ekmek, ülkemizde herhangi bir gıda ürünü değil.

Temel gıda ürünü…

Enflasyon sepetinde yüzde 2.48’lik paya sahip.

Tabii ekmeğin yanında; unun, bulgurun, makarnanın, irmiğin ve diğer atıştırmalık unlu ürünlerin sepetteki ağırlığını da hesaba katarsanız, buğdaydaki fiyat artışının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Buğdaydaki fiyat artışı “domino etkisi” yapıyor, un ve unun girdiği her ürün zamlanıyor.

Peki, ekmeğin toplam üretim maliyetinde unun payı ne?

Hani ekmeğe her zam talebinde “bir çuval unun fiyatı şu kadar oldu” deniyor ya…

Un fiyatı, ekmek zammına ne kadar etki ediyor?

Unun, ekmek maliyetindeki payı yaklaşık yüzde 33.

Yani ekmek fiyatına etkisi üçte bir oranında…

Geri kalan yüzde 67’lik oranda; işçilik, enerji, kira ve diğer giderler var.

Un fiyatları arttı da diğer kalemler yerinde mi sayıyor?

Hepsi arttı veya çok kısa zamanda artacak.

Özetle…

Fırıncılar, ekmeğe zam istemekte haklı.

Ekmeği tüketen vatandaş da haklı.

Özellikle dar gelirli ailelerde “ekmek satın almak” bile artık sorun haline geldi.

İşte halk ekmek ve bayat ekmek satan büfelerin önündeki kuyrukları görüyorsunuz.

Ekmek konusunda fırıncı da vatandaş da feryat ediyorsa, burada iktidar tarafından çözülemeyen temel bir sorun var demektir.

O temel sorun da, hepimizin bildiği gibi ürün azlığı.

Türkiye, ilk defa bu yıl kendi topraklarında ürettiğinden daha fazla buğday ithal etti.

Yani soframızdaki ekmek de büyük oranda dolar ve Euro ile.

Türkiye, böylesine bir girdap içinde.

Artık soframız da dışa bağımlı

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Dışa bağımlı olmadığımız bir “gıda” kalmıştı, AKP iktidarı sayesinde bu avantajımız da kayboldu.

Sofraya oturunca bir bakın bakalım, gördükleriniz içinde yüzde yüz bizim topraklarımızda üretilen bir şey var mı?

Türk toplumunun kimyasını bozdular.

Değerlerini altüst ettiler.

Halkı “çalışmadan, üretmeden, borç alarak, sürekli tüketerek yaşamaya” özendirdiler.

Devleti yönetenler, kendilerine de böyle bir sistem kurdu.

Sürekli “borçla yaşama” sistemi…

Borç aldılar, kendilerine saraylar yaptırdılar.

Borç aldılar, lüks arabalara, lüks konutlara harcadılar.

Borç aldılar, üretime dönük yatırımlar yapacaklarına, bilimsel eğitime ağırlık vereceklerine, milleti dinle kandırmak için her köşe başına imam hatip okulu açtılar, Diyanet’in kadrolarını şişirdikçe şişirdiler.

İşte sonuç ortada!

İktidar 20 yıldır hata yapıyor

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Türkiye, bugünkü acıklı haline iktidarın tek bir hatası sonucu gelmedi.

İktidar, 20 yıldır hata yapıyor.

“Borçla yaşam”, bir “yaşam tarzı” olabilir mi?

Bankalardan borç alarak altına Mercedes çeken, villa ve yat satın alan tüccarlar; toplumda nasıl karşılanır?

Ayıplanır değil mi?

Ama biz onlarca yıldır dış borç alarak ülkemizde “yalancı cennet” yaratan iktidarı ayıplamadık, dahası alkışladık, her seçimde sandıktan çıkardık.

Eee, artık deniz bitti.

Borcumuzu borçla çeviriyorduk, şimdi borcumuzun faizini ödeyecek kadar bile borç para bulamıyoruz…

Atatürk ve İnönü döneminden kalan, elimizde avucumuzda ne varsa hepsini sattık…

Şimdi cascavlak ortadayız.

İtildiğimiz kuyudan nasıl çıkarız, kara kara düşünüyoruz.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurarken milletimize yol göstermişti.

Demişti ki:

"Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkûmdur."

Atatürk’ü dinlemedik…

Atatürk’ün gösterdiği yolda yürümedik…

Emperyalist ülkeler ve yerli işbirlikçilerin aklına uyduk, yolumuzdan saptık.

İşte görüyorsunuz, ortada haysiyet maysiyet bir şey kalmadı.

Bir bakanı “Türkler at hırsızıdır” diyen Birleşik Arap Emirliği’nden para dilenir hale geldik.

Aklımızı başımıza almazsak, çok uzun sürmez “hürriyetimizi, istiklalimizi ve istikbalimizi” de yitiririz.

Atatürk’ün o sözünü büyütüp her gün okuyabileceğiniz bir köşeye asın!

Çalışıp üretmekten ve bu anlayışa sahip bir partiyi yönetime getirmekten başka çaremiz yok.