Budama işlemleri kökleri ırgalamaz (mış) !..

İzmit’te, ‘Yürüyüş Yolu” olarak tanımlanan yerde, Anıt Çınar Ağaçlarından bazıları devrilince Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında İ.Ü. C. Orman Fakültesinden inceleme heyeti istedi. Prof. Dr. Nusret As, Prof. Dr. Türker Dündar ve Dr. Ahmet Hakyemez’ den oluşan bir heyet ağaçlar üzerinde incelemeler yaptı ve bir rapor hazırladı.

Bu raporda yazılanlara Orman Mühendisi olarak ben çok şaşırdım. Neden mi?

Bilimsel olarak, bir ağacın devrilmesinde en önemli etken kök yapısında gerilemedir. Raporda da, olaya bu açıdan bakılarak ağaçların kökleri ile ilgili olarak şunlar yazılmış:

“Ağaçlar stres altındadır. Alt yapı yapılırken –kanalizasyon vs- kökler zarar görmüştür. Kökler, üzerinde beton / asfalt kaplamalar olduğundan yeterli oksijen alamıyor. Toprak sıkışık ve biyoaktivitesi azaldığı için kökler zarar görüyor. Ağaçlar egzoz gazlarına maruz ve hava kirli olduğu için asit yağışlar nedeniyle yapraklar yeterli fotosentez ve solunum yapamıyor”

Yani bu rapora göre ağaçların kökleri sadece bu nedenlerle zarar görmüş ve görmekte.

Nasıl oluyor da Türkiye’nin ilk Orman Fakültesi bu ağaçlar üzerinde, yıllarca, zamansız, yoğun, tekrar tekrar, kalın dalları da kesilerek yapılan budamaların (Buna budama değil dallarının doğranması denilebilir) izleri net olarak görüldüğü halde hazırladığı bu raporda buna hiç değinmemiş. Halbuki bu budamaların ne kadar berbat yapıldığı gövdelerin üstündeki kovuklardan, epikormik dallardan ve ağaçların form bozukluğundan net olarak ortaya çıkıyor. Öyle ki dünyanın hiçbir kentinde bu hale getirilmiş çınar ağaçları görmeniz mümkün değildir. Ekteki fotoğraflar da bunu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor.

Ama raporda bu dehşet (!) budamaların ağaçların kökleri üzerindeki olumsuz etkisini belirten tek bir cümle yok.

Bunu nasıl oluyor?

Daha bitmedi; Bu raporda, egzoz gazları ve hava kirliliğinden oluşan asit yağışlar yüzünden bu ağaçların yapraklarının yeterli fotosentez ve solunum yapamadığı da belirtilmiş.

Yani bu çınarların fotosentezini sadece egzoz gazları ve asit yağışlar kısıtlıyor !.. Ağaçların böyle budama adı altında dallarının doğranması sonucu oluşan yaprak kaybına bağlı olarak fotosentez hiç azalmıyor! Bu nedenle fotosentez azalmadığından kökler küçülmüyor! Budamalar yüzünden ağaçların üstünde olamayan yapraklar önemli değil, öyle mi!

Yani böyle budamaların kökleri olumsuz etkileyerek ağaçların gelişimini aksatması, gövdelerdeki yaraların kapanmasını önlemesi ve çınarların hastalıklar ile böcek gibi zararlılara direncini azaltması konu değil!..

Ağaçlarda çürüme ve bunun sonucunda kovukların oluşması var ama bunun bu berbat budamalar ile ne alakası olabilir!..

Budamaların tek bir zararı olmuş; : Bazı ağaçlar bu yüzden eğilmişler.

Ne kadar bilimsel bir açıklama değil mi !..

Belediyenin ilgili elemanları devrilen ağaçların köklerinin ve toprakta bıraktıkları kök boşlukların fotoğraflarını çekmiş olmalılar. Heyet çalışmasını yaparken, köklerin ne duruma gelmiş olduğunu bu fotoğraflarda gördü değil mi?

Bu fotoğraflar incelendiğinde, devrilen ağaçların bıraktıkları kök çukurunun ağacın büyüklüğüne kıyasla küçüklüğü de görülmüş olmalı…

Yoksa böyle fotoğraflar Belediyenin ilgili elamanları tarafından çekilmemiş olmasın! Tanganika ve Patagonya’da bile kentte bir ağaç devrilse, böyle fotoğraflar çekilir de aklıma bu yüzden geldi…

Durum bu olduğu halde raporda bazı ağaçlar için taçları küçültme budaması yapılması öneriliyor. Bu ağaçların budanacak hali mi kalmış!

Nerelerdesin “Bilim kardeş” ? Seni çok özledim..