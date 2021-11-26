Nasıl bir kadro çıkacak ?..

Kocaelispor, bugün yine tarihi bir gün yaşayacak. Uzun süredir cumartesi gündüz maçında izleyemediğimiz Körfez

, böylesi bir günde Kocaeli Stadyumu’nda Menemen takımını konuk edecek.

Yeşil Siyahlılar, bu zorlu mücadelede 3 puan alarak, son haftalardaki düşüşünü sona erdirmek isteyecek.

Tek adam Dino’ya bağlılık sonunda çöküşü de getirmiş durumda…

Dino Bandırma’da yoktu…

Takım da yoktu…

Bir de sakatlandı…

Bahane hazırdı:

Dino yoktu, gol atamadık…

Fransız kraliçesi Mari Antoinette’nin dediği gibi:

Ekmek yoksa pasta yesinler…

Biz de öyle yapacağız…

Dino yoksa…

Mevlüt Erdinç var…

Mevlüt şekerini yeriz…

Ama önce lokumunu yutarak tabii ki…

Mevlüt bu maçta bence patlama yapmak zorunda…

Hazır hale geldi…

Dino’dan daha iyi olacağına eminim…

Keşke ikisi de olsa ama zor…

Sakat Dino-Zor…

Mevlüt banko…

Saffet…

Taner Gülleri…

Lazarov…

Dobra…

Bunlar bizim efsane gölcülerimizdi ama, hiç bir zaman takımı sırt üstü bırakmadı…

Attı…

Attırdı…

Dino ise 9 golle bir anda kendini efsane hissetti…

‘Ben yoksam tufan’ dedi…

Taraftara sırtını döndü…

Takımı yine amatör gördü…

Dış ilişkilerini geliştirdi…

Bir daha yazıyorum:

Bu takımdan giderse, alacakları için ilk mahkemeye verecek o olacaktır…

O zaman kendisine özel saygımızı göstereceğiz…

Hiç merak etmesin…

Gerçekten golcü ama büyük müyük değil…

Gol attığı lig 1.lig…

Eski dadıyla 2.Lig…

Bakın bakalım Saffet, Taner ve yukarıdaki diğerleri, kaçar gol atmışlar…

Hem de Süper Lig’de…

Dino’ya Süper Lig açtırmazlar, göz…

İşte böylesi bir ortamda sahaya çıkacak kadronun 4-2-3-1 mi oynayacağı, yine 4-1-4-1’e mi döneceğini göreceğiz…

Bugünkü maç, Akçay’ın kendini sınaması konusunda da son şanslardan biri olabilir…

Zira, bu maçı da kaybedersek, Play-Off hayalden öte geçmez…

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Karaman mı geliyor ?..

Sıkı durun bombayı patlatıyorum…

2000’lerdeki efsane adamımız Hikmet Karaman geri dönüyor olabilir…

Türkiye Kupası’nı ikinci kez kazandıran adam olarak tarihe geçen Karaman, Kayserispor’da adeta istenmeyen adam ilan edildi…

Birilerinin camiayı karıştırdığı kesin…

Türkiye’de onu ilk tanıtan gazeteci olarak her zaman gurur duyarım…

Geçen sohbet ettik hocamla…

Birbirimizle hasret giderdik…

Hoca çalışkan adam ile hayatta meşgulken ulaşamazsınız…

Tam bir Alman disiplini…

Futbolu çok iyi bilir sözünü esirgemez…

Hikmet hoca ‘Ben Kocaelispor’da teklif almam Hakan, bizzat gelirim” diyerek beni yanıltmadı ve benim gözlerimi doldurdu…

Başkadır benim hocam…

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Gençleri görmek istiyoruz… Kocaeli Kadın Futbol takımını örnek alın…

Basketbol en üst liginde İzmit Belediyespor Kadın basketbol takımı…

İyi durumda değil…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basketbol takımı, Basketbol Ligi’nde zor durumda…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Voleybol takımı kan ağlıyor…

2.Lig erkek ve kadın voleybol takımlarımız ona keza…

Ama kadın voleybol ekibi İzmitspor, erkek voleybol takımları Karamürsel İdman Yurdu ve Gebze Gençlik Hizmetleri ile basketbol 2.Ligi’ndeki Darıca Gençler Birliği Kocaeli’nin çocuklarına yer verirken, adeta geleceğe yatırım yapıyorlar ve kazanç sağlıyorlar…

Ötekiler ise cepten yiyor…

Kocaelispor zaten malum…

Türk bile yok…

Bir de Kocaeli Kadın Futbol Takımımız var…

En güzel örnek onlar…

Tamamı bizim çocuklarımızdan oluşuyor ve milli takımların tüm kategorilerini işgal etmiş durumda bulunuyorlar…

Hasan Alemdar ve ekibinin acilen tez konusu yapılması ve asıl spor şurasında onların konuşması gerekiyor…

Ama neredeeeeee ?..

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Artık küçük düşünmeyin, küçük düşürmeyin…

Bundan böyle Kocaelispor ile ilgili alınacak kararlarda, lütfen kulübü ayağa düşürmeyin…

Engin Koyun başkan tecrübeli değil elbette ama başarılı…

Ama artık efsane geri dönüyor ve onun yönetimine görev davranmak gerekiyor…

3.Lig…

2.Lig…

Tecrübesi bile olmayan koyun bu liglerde başarılı olduktan sonra 1.lig’de de bence iyi şeyler yapıyor…

Ancak bundan öyle, Mustafa Reşit Akçay’ın ‘Samsun bu ligin gizli şampiyonudur’ demesini, Dino’nun kendilerine amatörsünüz, beni hak etmiyorsunuz, saygı duyacaksınız” sözlerini, yönetimi iplememesinin önüne geçilmeli…

Tabii ki önceden…

Zira Akçay’ın konuşmasından sonra alınacak önlemin bir faydası olmaz…

Bunun için…

Belik de teknik heyetin son maçı olacak bugünden itibaren, eğer yeni bir hoca gelecekse, bunları aştan koşun ve o zaman adamlar da nereye geldiklerini iyi anlasınlar…

Hele hele Dino’nun yaptığı, bu kulüpte 55 yıldır Avni Kalkavan’ın bile yapmadığı bir şeydir…

Taner Galatasaray’a bir maçta 4 gol atarken bile Kocaelispor’a hiçbir zaman hakaret etmedi…

Küçük görmedi…

Dino tarihe geçti…

Vatandaşı beyefendi insan merhum efsanemiz Moşe’den de utanmadı…