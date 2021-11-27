Şalgam (Brassica Rapa Rapifera)

Saygıdeğer Okuyucularım;

Şalgamın anavatanı, lahana türlerinde olduğu gibi Kuzey Avrupa’dır. Bizde en çok Sivas, Erzincan ve Erzurum gibi iklimi soğuk olan yerlerde; az miktarda da diğer illerimizde yetiştirilmektedir. Şalgamın saplarından ve köklerinden yararlanıldığı gibi hayvan yemi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca şalgamdan çeşitli yemekler yapılmakta ve şalgam suyu da bazı yörelerde bolca içildiği bilinmektedir. Ülkemizde yetiştirilen şalgam çeşitleri içerisinde şekli basık yuvarlak olanlar makbuldür.Bunların etleri yumuşak, lezzetleri iyidir. Kabuklarının renkleri beyaz, üzerlerinde pembe ve mor halka şeklinde çizgileri vardır.

Şalgam, ılık ve serin iklimlerde iyi yetişir. Tınlı, kumlu,süzek topraklardan hoşlanır. Gübrelenmiş yumuşak topraklarda bol mahsul verir. Şalgamın ekim zamanı, ilkbaharda mart ve nisan; sonbaharda ise ağustos veeylül aylarıdır. Serpme olarak, ekimde yüz metrelik bir yer için elli gram tohum yeter. Çizgi usulü ekimde, çizgiler arasında otuz veya kırk santim arasıdır ve bitkiler arasında on beş veya yirmi santim aralık vermek lazımdır. Tohumlar ekildiklerinde sekiz ile on gün sonra çimlenirler. Birinci seyreltme, ekimden bir ay sonra yapılır. Şalgama iki çapa yeter. Fakat kurak zamanlarda sık sık su ister. Ekimden itibaren üç ay sonra hasat edilir. Şalgamlar topraktan el, çapa veya makinelerle çıkartılır. Çıkarılan şalgamlar suda yıkandıktan sonra pazara gönderilir. Yüz metrelik bir yerden iki yüz elli veya üç yüz kilo gram kadar mahsul alınır. Şalgamlardan tohumluk alınacağı zaman büyümesi kuvvetli ve sağlam şalgamlar seçilmelidir. Bir kökten, kırk ile seksen gram kadar tohum elde edilir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe