Yaşı 60’ı geçenler bu yazıyı mutlaka okumalı

Ben başlığı böyle koydum, ama yaşı henüz 60’a gelmeyenler de okusun.

Nasıl olsa bir gün onlar da 60’ı geçecekler.

Geçenlerde Raif Kandemir bir yazı göndermiş, başlığı “Yaşlı bir kişinin beyni”…

Yazının kaynağı, New EnglandJournal of Medicine.

Okudum, yazı yaşlıların beynini öve öve bitiremiyor.

Yok, yaşlılar beyninin iki tarafını aynı anda kullanabiliyormuş…

Yok, şöyleymiş yok böyleymiş…

Raif’e, “Bunu yazarsam, kendimizi över duruma düşmez miyiz?” diye mesaj attım.

“Neden düşelim? Bilim adamları böyle söylüyor” cevabı geldi.

Eee, icazet (onay) veren avukat olduğuna göre,işte ben de köşeme alıyorum.

Yazı şöyle

“George Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi nöroloji profesörü, yaşlı bir kişinin beyninin yaygın olarak inanıldığından çok daha plastik olduğunu savunuyor.

Bu yaşta, beynin sağ ve sol yarım kürelerinin etkileşimi uyumlu hale gelir ve bu da yaratıcı olanaklarımızı genişletir.

Bu nedenle 60 yaş üstü insanlar arasında yaratıcı faaliyetlerine yeni başlayan birçok kişilik bulabilirsiniz.

Elbette beyin artık gençlikteki kadar hızlı değil. Ancak esneklikte kazanır. Bu nedenle, yaşla birlikte doğru kararları verme olasılığımız artar ve olumsuz duygulara daha az maruz kalırız.

İnsan entelektüel aktivitesinin zirvesi, beynin tam güçle çalışmaya başladığı yaklaşık 70 yaşında gerçekleşir.

Zamanla, beyindeki miyelin miktarı artar, bu madde nöronlar arasında sinyallerin hızlı geçişini kolaylaştırır.

Bu nedenle entelektüel yetenekler ortalamaya göre yüzde 300 oranında artar.

Ve bu maddenin aktif üretiminin zirvesi 60-80 yaşına düşer. Ayrıca ilginç olan, 60 yıl sonra bir kişinin aynı anda 2 yarım küreyi kullanabilmesidir. Bu, çok daha karmaşık sorunları çözmenizi sağlar.

Montreal Üniversitesi’nden Profesör MonchiUri, yaşlı bir kişinin beyninin en az enerji yoğun yolu seçtiğine, gereksiz yolu kestiğine ve sorunu çözmek için yalnızca doğru seçenekleri bıraktığına inanıyor.

Farklı yaş gruplarının yer aldığı bir çalışma yapılmıştır. 60 yaş üstü olanlar doğru kararlar verirken, gençlerin kafası çok karıştı testleri geçerken.

Şimdi 60-80 yaşlarındaki beynin özelliklerine bakalım. Gerçekten pembeler.

YAŞLI BİR KİŞİ BEYİNİN ÖZELLİKLERİ

1-Çevrelerindeki herkesin söylediği gibi, beynin nöronları ölmez. Bir kişi zihinsel çalışma yapmazsa, aralarındaki bağlantılar basitçe ortadan kalkar.

2-Dalgınlık ve unutkanlık, bilgi bolluğu nedeniyle ortaya çıkar. Bu nedenle, tüm hayatınızı gereksiz önemsemelere odaklamanıza gerek yoktur.

3-60 yaşından itibaren, bir kişi karar verirken, gençler gibi aynı anda bir yarım küreyi değil, her ikisini de kullanır.

4-Sonuç: Bir kişi sağlıklı bir yaşam tarzı sürüyorsa, hareket ediyorsa, uygulanabilir bir fiziksel aktiviteye sahipse ve tam zihinsel aktiviteye sahipse, entelektüel yetenekler yaşla birlikte azalmaz, sadece büyüyor, 80-90 yaşlarında zirveye ulaşır.

Bu yüzden yaşlılıktan korkmayın.

Entelektüel olarak gelişmeye çalışın.

Yeni el sanatları öğrenin, müzik yapın, müzik aletleri çalmayı öğrenin, davul çalın, resim yapın, dans edin!

Hayata ilgi gösterin, arkadaşlarınızla tanışın ve iletişim kurun, gelecek için planlar yapın, elinizden geldiğince seyahat edin.

Mağazalara, kafelere, konserlere gitmeyi unutmayın.

Kendinizi tek başınıza kilitlemeyin – bu herhangi bir kişi için yıkıcıdır.

Düşünceyle yaşa: Tüm güzel şeyler hala önümde!

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan büyük bir araştırma şunları buldu:

▪Bir kişinin en üretken yaşı, 60 ila 70 yaş arasıdır.

▪En üretken ikinci İnsan evresi, 70 ila 80 yaş arasıdır.

▪En üretken üçüncü aşama, 50 ve 60 yaş arasıdır.

▪Bundan önce kişi henüz zirvesine ulaşmamıştır.

▪Nobel Ödülü sahiplerinin yaş ortalaması, 62’dir.

▪Dünyanın en büyük 100 şirketinin başkanlarının yaş ortalaması, 63.

▪60 yaşında duygusal ve zihinsel potansiyelinizin zirvesine ulaştığınızı buldular ve bu 80 yaşına kadar devam ediyor.

▪ Dolayısıyla 60, 70 veya 80 yaşındaysanız; hayatınızın en iyi dönemindesiniz.”

Yaşınızla gurur duyabilirsiniz

Sevgili okurlarım, eğer yaşınız 60’ın üzerindeyse bugün, eğer henüz 60’a girmediyseniz 60’a girdiğinizde yaşınızla gurur duyabilirsiniz.

İyi pazarlar!