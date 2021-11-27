Başarılı olmak için geleceği planlayın!

Başarıya tesadüfen ulaşılmaz, başarı bilgi, sabır ve kararlılık ister. Yaşam, uzun bir maraton koşusu gibidir, bu yarışta, enerjisini iyi ayarlayan, gerekli hamleleri doğru zamanda yapanlar koşuyu başarılı şekilde tamamlamış olur. Başarılı olmanın 15 kuralına beraber göz atalım.

1. Başarılarınızı düşünün

Sizi, bir şekilde etkileyen veya etkilemesini istediğiniz olaylar karşısında, geçmişte nasıl bir tutum sergilediğinizi düşünün. En iyi sonuçları aldığınız durumlarda ne yapmıştınız? Geçmişteki örneklere göz atarak, eksi ve artı yanlarınızı bilmek, başarılı tarafınızı belirlemenize ve o doğrultuda hareket ederek başarılı olmanızı sağlayacaktır.

2. Geleceği planlayın

Başarı kolay yakalanmıyor. Başarıya giden yol uzundur, yolda birçok engel ve olumsuzlukla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan, bu engel ve olumsuzlukları önceden hesaba katıp, çözümünüzün hazır olmasıdır.

3. Ne istediğinizi bilin

Hayattan ne istediğinizi bilirseniz, hedeflerinizi ortaya koyarak o yolda yürümeye başlarsınız. Bu da sizin, enerjik, cesaretli, kendi güveniyor olmanızı ve hedefinize başarılı adımlarla odaklanmanızı sağlar.

4. Başarısızlıktan korkmayın

Uzun hayat yolculuğunda, en başarılı insanlar bile birçok hata yaparlar. Başarısızlığa her zaman hazır olmalısınız. Her başarısızlıktan çıkarılacak dersler vardır.

5. Hatalardan ders çıkarın

Her insan hata yapabilir ve normaldir. Önemli olan, hatadan sonra ders çıkarıp, aynı hatanın bir daha tekrarlanmamasıdır. Hata yapmaktan korkma, tekrarlamaktan kork.

6. Kötü zamanlara hazırlıklı olun

Başarılı olmak istiyorsanız, kötü zamanların da olacağını varsayıp bu zamanlara hazırlıklı olmalısınız. Bu gibi durumlarda, önceden hazırlanmış, kötü durum ve risk senaryolarınız var ise daha kolay geçiş sağlarsınız. Unutmayın ki, iyimserlik başarının en büyük düşmanıdır.

7. Zamanı iyi kullanın

Tembel olmak, sizi varmak istediğiniz yere götürmeyecektir. Başarılı olmak istiyorsanız, zamanınızı akıllıca kullanmanız gereklidir. Zamanı nasıl kullanacağınızı planlayıp, üretken olmanın püf noktalarını öğrenirseniz, hedeflerinize ulaşma süreniz kısalacaktır.

8. Hedeflerinizi belirleyin

Hedeflerinizi net olarak belirlemezseniz, onlara hiçbir zaman ulaşamazsınız. Hedeflerinizi net olarak belirledikten, kısa ve uzun vadedeki hedefler diye ikiye ayırdıktan sonra, çalışmaya başlamalısınız.

9. Kendinizi disipline edin

Başarılı olmak istiyorsanız, disiplinli olmanız gereklidir. Hedeflerinize ulaşmak için, bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. İstediğiniz her şeyi yapmak, istediğiniz kadar para harcamak, ya da zamanınızı istediğiniz gibi geçirmek yerine, zevklerinizden vazgeçip hedefinize odaklanmanız gerekir.

10. Riskleri dikkatli hesaplayın

Hedefleriniz belirlerken, tüm artıları ve eksileri gözden geçirmeniz, size pozitif bir üstünlük kazandıracaktır. Elinizi taşın altına koymadan önce, detaylı risk analizleri yapmalısınız. Aşırı cesaretli hareketlerde, tüm riskler alınmıştır ve bazı durumlarda başarılı bile olunur. Ancak, genel olarak, iyi hesaplanmamış risklerle yapılan işlerin sonu hüsran olur.

11. Kendinizi gözlemleyin

Başarılı olmak istiyorsanız, gelişiminizi ve ilerlemenizi gözlemleyin. Hedeflerinize olan mesafeyi hesaplamanız, planlamalarınızı güncellenmenize yarayarak, size ekstra motivasyon sağlar.

12. Etkili iletişim kurun

Başarılı insanlar, her zaman diğer insanlarla çok iyi ilişkiler kurmuşlardır. Diğer insanlardan yardım alırlar, tecrübelerini paylaşırlar, bildiklerine öğretip, diğerlerinin başarılı işlerinden ilham alırlar.

13. Kendinize güvenin

Eğer siz kendinize inanmıyorsanız, başkalarını nasıl inandıra bilirisiniz ki? Başarılı olmak için öncelikle, kendinize güven ve cesaretinizin olması gerekmektedir. Kendinize inanırsanız, motivasyonunuzla diğerlerinin de size inanmasını sağlayabilirsiniz.

12. Değişime ayak uydurun

Hızlı ve tempolu bir dünya da yaşıyoruz, her şey hızlı ve sürekli olarak değişiyor. Eğer değişime ayak direyip geçmişe takılı kalırsanız, ilerlemeniz mümkün olmaz ve geride kalırsınız. Değişime açık ve katılmak için esnek olmalısınız.

15. Yardım alın

Başarılı insanlar, başkalarından yardım almaktan utanmaz, aksine yardım almayı severler. Etrafınızdaki, bilge, sevecen ve başarılı insanlardan yardım almaktan korkmayın. (https://toptalent.co/basarili-olmanin-15-altin-kurali)

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Maden suyu seçerken bunlara dikkat edin!

Gün içerisinde vücuttan çeşitli şekilde atılan su ve mineralleri yerine koymak için günde 1-2 şişe maden suyu içebilirsiniz. Peki maden suyu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Freşa Gıda Mühendisi Yasin Günaydın maden suyu seçerken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sıraladı.

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Ülkemizde tuz tüketimi genellikle yüksektir. Aşırı tuz alınması yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve mide ülseri gibi hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Ayrıca fazla sodyum alımı, idrarla kalsiyum atımını hızlandırdığından kemik erimesi sorunu için ciddi bir risk oluşturur. Maden suları yüksek sodyum içerdikleri için aşırı miktarda tüketilmemelidir. Maden suyu seçimi yapılırken de düşük sodyum içerikli olanlar tercih edilmeli. Ayrıca fazla tuz içeren maden suları, idrarla kalsiyum atılımını hızlandırdığından kemik erimesi sorunu için ciddi bir risk oluşturur. Bu yüzden günlük maden suyu tüketiminizi sınırlamalı veya düşük sodyumlu olanları tercih etmelisiniz. Düşük sodyumlu maden suyu etiketlerinde “Sodyum diyetine uygundur” ibaresi bulunmaktadır.

ŞİŞELENEN MADEN SUYUNU TÜKETİN

Kaynağında tam otomatik makineler ile el değmeden şişelenen maden sularının alınması, maden suyunun yapısının bozulmadan ve herhangi bir fiziksel işlem görmeden ambalajlanarak tüketiciye sunulmaktadır. Bazı maden suyu şişelerinin üzerinde “ozonla zenginleştirilmiştir.” ibaresi yer almakta ve fiziksel bir ön işlemden geçirildiği kastedilmektedir. Kaynağından işlem görmeden şişelenen madensularının tüketilmesi önerilmektedir.

‘’MADEN SUYUNU SOĞUK İÇİN’’

Mineralli sular da dahil tüm “gazlı” ürünlerin soğuk içilmesinin önerilmesi de içecek içinde çözünmüş olan karbondioksitin soğukta daha iyi korunabilmesinden kaynaklanmaktadır. Kaynağından soğuk olarak çıkan maden sularında karbondioksit oranı bu nedenle sıcak çıkan maden sularına göre daha fazladır. Kaynağından soğuk çıkan maden sularını kaynaktan içtiğinizde doğal karbondioksitin yüksek olması nedeniyle keyifle içebilirsiniz.

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Maden suyu, yemekten sonra iyi gidiyor…

Hazmı kolaylaştırıyor…

Arada sırada içmek, iyi gelir…

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Ayvanın faydaları

Sıcak tutar: Kan akışını ve metabolizmayı hızlandıran ayva, kış aylarında sıcak tutar.

-C vitamini deposudur: ...

-Tokluk hissi verir: ...

-Aritmiyi ve çarpıntıyı önler: ...

-Ağız yaralarını giderir: ...

-Mide dostudur: ...

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir: ...

-İyileşme sürecini hızlandırır:

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Öksürüğe karşı etkili 8 öneri!

Son günlerde pek çok kişi, yaşam kalitesini düşüren ve geldi mi gitmek bilmeyen şiddetli öksürük şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, öksürüğe karşı önerilerini şöyle sıralıyor;

· Doktorunuzun verdiği ilaçları düzenli kullanın.

· Öksürüğü tetikleyen faktörlerden (alerjen, sigara dumanı, kimyasal madde, duman, partikül vb.) uzak durun, maruziyeti azaltmak için gerekli önlemleri alın. Örneğin; polen alerjiniz varsa polen yoğunluğunun fazla olduğu günlerde çok gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Yine hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde de gerekmedikçe dışarı çıkmayın.

· Sigara içmeyin, içilen ortamlarda bulunmayın.

· Yaşadığınız ortamı nemlendirin. Hava nemlendiricisi veya sıcak buharlı bir duş, burun tıkanıklığını azaltmaya yardımcı olur, boğaz ve hava yollarını rahatlatır.

· İstirahat edin, bol bol sıvı tüketin. Ilık su, et veya tavuk suyu, günde 2-3 fincanı geçmemek koşuluyla bitki çayı boğazı rahatlatarak öksürüğün azalmasını sağlayabilir.

· Sıcak ballı limon öksürüğü rahatlatmakta oldukça yardımcıdır. (1 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir. Diyabet hastaları doktoruna danışmalıdır). Zencefil çayı, hatmi kökü çayı, kekik çayı öksürüğü rahatlatmak için aşırıya kaçmadan tüketilebilir.

· Yemek yedikten sonra hemen yatmayın, özellikle reflüye karşı yastığınızı yükseltin.

· Tuzlu su ile gargara yapın. Tuzlu su; boğaz ağrısını hafifletir, boğazın arkasındaki balgam ve mukusu azaltarak öksürüğü rahatlatır.

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Yürüyüşün faydaları!

Yapılan araştırmalar haftada 5 gün 30-45 dakika arası yapılan tempolu yürüyüşlerin fazla kilolar ile mücadelede büyük etkisi olduğunu gösteriyor.Uz. Dr. Ayşe Yener Güçlü, yürüyüşün faydalarını 10 maddede sıraladı;

1-Her gün düzenli olarak 30 dakika yürüyüş yapmak öncelikle ruh sağlığına iyi gelir. Psikolojik sorunlar ile daha kolay baş edilebilir. Hafıza ve bellek üzerine olumlu yönde etkileri vardır ve yapılan çalışmalarda Alzheimer hastalığı ile ilgili faydaları görülmüştür.

2-Yürüyüş, depresyon belirtilerini azaltır ve zindelik sağlar.

3-Yürüyüş postür ve mobiliteyi düzeltir ve omurgayı güçlendirir.

4-Düzenli yürüyüş yapıldığında kalp hastalıklarını riskleri azalır ve kan basıncının dengelenmesi kolaylaşır. Bununla birlikte kan dolaşımını düzenlenir. Haftada en az 3 defa yürüyüş yapan kadınların kalp hastalığı risk oranında azalma görülmüştür.

5-Yürüyüş mobiliteyi düzeltir, kemikleri güçlendirir ve kırık olasılıklarını düşürür. Her gün 30 dakika yürüyüş yapmak eklem ağrılarını, kas sertliği ve iltihapları azaltır.

6-Yürüyüş akciğerdeki oksijen dolaşımını artırır ve akciğerlerin ve solunum yollarının daha iyi çalışmasını sağlar.

7- Kan şekerini düzenlemede yürüyüşün koşudan daha çok faydalı olduğu görülmüştür.

8-Düzenli yürüyüş sindirim sistemini düzeltir. Kabızlığa iyi gelir ve sindirim sistemi hastalıklarının sıklığını azaltır.

9-Yürüyüş büyük kas gruplarını çalıştırır ve böylece hızlı bir şekilde yağ yakılmasını sağlar.

10-Kişiden kişiye değişim olsa da orta tempolu bir yürüyüşte saatte ortalama 300 kalori yakılabilir.

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