Ülkenin ekonomik durumuna binaen başta bir takım siyasetçiler, din görevlileri olmak üzere resmî ve gayr-ı resmî bazı “uzmanlar”ın halkımıza çeşitli “yol haritaları” tavsiye ettiklerini, tasarrufa yönelik öneriler getirdiklerini ve teselli verdiklerini görüyoruz.

Eğitimin çok temel kaidelerinden biridir:

Verdiğiniz nasihatin ya da aktarmaya çalıştığınız bir değerin tesirli olmasını, insanlara ulaşmasını istiyorsanız, önce nasihatinizi kendiniz yaşayacak, o değerin örnekliğini öncelikle siz yapacaksınız.

Yaşayacak ve yapacaksınız ki hem insanların halinden anlayıp sağlıklı empati kurabilesiniz, yersiz nasihatlerden kaçınabilesiniz hem de insanlar üzerinde güven tesis edebilesiniz.

Bu konuyla ilgili çok meşhur bir rivayet de vardır.

Bu rivayeti gelin Sayın Cumhurbaşkanı’nın bizzat kendinden dinleyelim:

“Baldan başka bir şey yiyemeyen çocuğu, son çare olarak nasihat etmesi için İmam-ı Azam Hazretleri'ne getirirler. İmam-ı Azam kendisinden çocuğu için telkin isteyen anne babayı, 'Şimdi götürün 40 gün sonra getirin.' deyip gönderir. Anne, baba 40 gün sonra geldiklerinde İmam-ı Azam çocuğu karşısına alır ve 'Bundan sonra bal yeme evladım.' der. Ailesi şaşkın bir şekilde çocuğu alıp gider. Bir süre sonra babası yeniden İmam-ı Azam Hazretleri'nin yanına gelip 'Bir çift sözünle çocuğumuzu dertten kurtardın' deyip, teşekkür eder. Ardından da 'Ama bu sözü niye ilk geldiğimizde değil de 40 gün sonra söyledin.' diye sorar. İmam-ı Azam Hazretleri şöyle cevap verir. 'Ben her öğünde bal yiyen birisiydim. Önce 40 gün bal yemeyerek, kendi nefsimi denedim. Baktım oluyor, sonra da çocuğa nasihat ettim.” (https://www.haberturk.com/istanbul-haberleri/18192566-onder-imam-hatipliler-dernegi-57-genel-kurulu)

Ebu Hanife’nin sergilediği tutum ne kadar doğru bir yaklaşım, değil mi?

“Bal”ı yasaklamadan önce “bal”dan uzak durmak.

İnsanların sevdikleri ya da alışkın oldukları veya ihtiyaç hissettikleri bir şeyden uzak durmalarını yahut onun hayatlarındaki yerini kısıtlamalarını, “onların iyiliği” adına tavsiye etmeden önce insanın kendi nefsinde o şeyden uzaklaşmanın etkilerini tecrübe etmek…

Ve bu etkilere göre ne yapıp ne yapmamalarına göre tavsiyede bulunmak...

Böylelikle onların dertleriyle dertlenmek…

Hallerini anlamaya çalışmak…

Ve onların karşılaşacakları muhtemel sıkıntıları bizzat yaşayarak onlara bittecrübe yardımcı olmaya çalışmak.

Hariçten gazel okumak yerine, “bilerek konuşmak”…

İnsanların çektiği sıkıntılara çözüm getirebilmenin, insanlar üzerinde etkili olabilmenin en önemli yollarından biri bu değil de nedir?

O nedenle, başta siyasîler olmak üzere, bugün içinde bulunduğumuz şartlarda topluma çeşitli ekonomik tavsiyelerde bulunan bilumum resmî ve gayr-ı resmî uzmana, bizzat Sayın Cumhurbaşkanı’nın da naklettiği bu hikayeye kulak vermelerini, hisse çıkarıp hayatlarına aktarmalarını önemle tavsiye ederim.

İnsanların balla aralarına mesafe koymalarını önermeden önce “bal”ı yemekten uzaklaşmalarını, bal tutan parmaklarını temizlemelerini öneririm.

Zira ne diyordu Kur’an-ı Kerim: “Siz insanlara iyiliği emrettiğiniz halde, kendinizi unutuyor musunuz?” (Bakara, 44)

Kendinizi unutmayın ki tavsiye ettiğiniz “iyilikler” yayılsın ve topluma deva olsun…