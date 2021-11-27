Kara cumartesi

Kocaelispor kara cumadan sonra, kara cumartesiyi gerçek renginde yaşadı. Yıllar önce yeşilin yanına siyahı koyan takım, bir facia daha yaşadı. Menemen gibi mahalle takımından yediği iki atakla gelen 2 gol, 40’ya yakın pozisyonu harcayan takımı puansız bıraktı. Maçın skoruyla oynadığımız futbolun alakası yoktu…

Ama son vuruştaki beceriksizlik belki de teknik heyetin de sonunu hazırladı…

Yeşil Siyahlı ekip, hiç beklemediği bir yenilgi daha alırken, yarıştan ipice koptu, taraftarı da kafadan koparttı…

Kocaelispor, artık zirve iddialısı bir takım değil…

Bu saatten sonra da zor gözüküyor…

Dünkü maça çıkan on bir ise, acı bir gerçeği yüzümüze vurdu…

90 milyon lira harcanan takımda alınan 17 transfer arasında yabancılardan sadece üçü sahada yer alabiliyordu…

Pekala soruyorum:

90 milyon lira nereye gitti ?..