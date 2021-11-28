17 futbolcu transfer ettik… Menemen karşısında sadece 2 yabancıyla oynadık: BUNUN ADI İFLASTIR…

Kocaelispor iflas etti…

Evet…

Üzgünüm ama bu böyle…

1.Lig’e çıkmanın…

Süper Lig’e yükselebilmek için mücadele etmenin bedelini şu an için 90 milyon lira ile ödedik (Bizzat Başkan Engin Koyun’un ifadesiyle)…

Yabancı olarak kimleri mi aldık ?..

Dino, Cabezas, Cisse, Mandjeck, Omolo, Diop, Tisdell, Pereira… (Diogo TC vatandaşı olarak oynuyor)…

Cabezas ameliyat oldu…

Cisse yorgunmuş…

Dino sakatmış…

Omolo formsuz…

Tisdell neden oynamıyor, bilinmiyor…

Menemen karşısındaki on bire bakıyoruz…

Yabancılardan bir tek Pereira ve Mandjeck var…

Pereira zaten Allah’lık Ali bey…

Bir tek Mandjeck mücadele ediyor…

Benhur, Semih, Atila canını dişine takıyor…

Diğerleri ortada yok…

Yani yabancılardan bir tek Mandjeck adam gibi sahada…

Diogo zaten bizim çocuk…

Gerisi fasa fiso…

Korcan’a da sağlam iki top geldi, ikisi de gol oldu…

Hoca hala gidip gitmemekte kararsızmış…

Bu saatten sonra gidip gitmemesi de çok önemli değil…

Siz de Büyükşehir’in reklamları bir aydır niye panolarda yok…

Yanıtı 90 milyon liralık harcamanın içinde…

Ve devre arasında 10 adam daha alırız…

Bekleyin,görün !..

Dino maçı izlemedi !..

Alın size garantili bir haber…

Ama belgesi yok…

Yani fotosu…

Dino Bandırma maçında ‘Sakatlandı!’…

Bazıları “Devre arasına transferine hazırlık yapıyor, sakatlık bahane” diyor…

Hem de bedavaya serbest kalacak…

Menemen maçında nerede miydi ?..

Bacak bacak üstüne atmış, yemeğini yedi…

Bırakın maça gelmeyi, TV’den bile maçı izlemedi…

DİNO-ZOOOOOOOOR…

Bana özür dile diyenler, acilen benden özür dileyin bakalım…

Adamı bayımıça çıkaran sizlersiniz…

B:u adama ne kente, ne yönetime, ne teknik heyete, ne de camiaya saygı duymuyor…

Açık açık söylüyor…

Kocaelispor hiç bu kadar ayağa düşürülmemişti…

Bize Müstehaktır…

Spor yazarlarının başı kel mi ?..

10 yıl önce İsmetpaşa’daki basın tribünlerine Kenan Malkoç müdür tek tek ekran taktırmış ve o harabe halindeki basın bölümü modern hale gelmişti. Ardından 12 yıl geçti. Dev gibi stadımız var ama İsmetpaşa’yı arıyoruz. Kocaelispor’un maçları artık iki TV’den birden canlı yayınlanıyor. Ekran için alt yapı da tamam… Ama bakıyoruz vali beyin ve protokolün önünde iki tv ekranı var. Asıl maçı TV’den de tekrar görmesi gereken basın bundan mahrum kalmış. Bence acilen bu konunun gündeme gelmesi lazım.

1975’TEN 2021’E…

75'te formasını giydiğin takımı 35 yıldır adım adım izlersin... Bilmem kaç bininci kez maçtan önce İstiklal Marşı okunur, yürekten katılırsın, geçmiş gözünde canlanır, dalar gidersin... Ama illa ki İsmetpaşa'yı çok özlersin (KOCAELİSPOR-MENEMEN MAÇI (1-2)... 27 KASIM 2021 CUMARTESİ... TEŞEKKÜRLER ERDEM ÖVÜÇ KARDEŞİM)...

Hayri ağabeyle hasbıhal

Hayri Kara’nın eski takım arkadaşı ve adaşı Hayri Ülgen ağabey de maçtaydı. Sarıyer ve Beşiktaş kariyeri olan Ülgen, Sarıyer’de oynayan Hayri Kara ağabeyimle sırdaştı. Ben sabah gazetesinde yazı yazarken, en yakın ağabeylerim Fehmi Özgüler ve Hayri Ülgen’di… Hayri ağabey maça geldi ve onur konuğumuz oldu. Onunla böyle hasret giderdik ve Kocaelispor sevgisini bir kez daha gösterdi.