Milli kurtuluş savaşı mı veriyoruz?

Ülkemiz bir yangın yeri gibi büyük bir kaos ve kaygılar içinde.

Ulusal paramızın değeri yalnızca ABD doları ve Avrupa Birliği ortak parası Avro karşısında değil, hemen tüm yabancı paralar karşısında sürekli ve hızlı değer kaybediyor.

“Yerli Üretim” için bile, başka ülkelerden ana girdi malzemeleri alıyoruz!

Kağıt fabrikalarımız satıldı, satın alanlar fabrikaların değerli arazilerinde AVM’ler, siteler yaparak büyük zenginlikler sağladılar ama şimdi başka ülkelerden dolar ya da avro ile kağıt alıyoruz!

Tarımda, tohum, gübre ve tarımsal ilaçla dışa bağımlıyız! Bunlar da dolarla alınıyor! Üstelik, fiyatları sürekli artıyor. Türk çiftçisi ekiyor, biçiyor ama para kazanamıyor. Bankalara, Tarım Kredi’ye olan borçlar ve faizlerinin altında kalıyor! Traktörü haczediliyor. Pek çoğu, “lanet olsun” diye üretmekten vazgeçiyor.

Dış ülkelerden tarım ürünleri ithal ediyoruz! İthalatçı firmalar memnun! Ama, ülkemizin dolar ya da avro kaynakları tükeniyor!

Petrol ürünlerini, doğalgazı ithal ediyoruz. Bu yüzden ülke ve vatandaşlar olarak çok ağır bedeller ödüyoruz.

BİLİM ve TEKNOLOJİ alanında umut verici gelişmeler yok! Çünkü, üniversiteler ve bilimsel araştırma kurumları çağdışı kafaların tutsaklığında! MARKA üretemiyor, PATENT sahibi olamıyoruz.

Bilim ve teknoloji üretmek isteyenler bu ülkeden kaçıyorlar!

“NEDEN?” diye sormuyor kimileri!

Üniversite mezunu gençler iş bulamıyor. Kimi siyasetçiler “İş beğenmiyorlar” sanayiciler ise “nitelikli insan” yetişmiyor diyorlar!

Demek ki, “ulusal eğitim” alanında sorun var!

Bu ülkede, ULUSAL GELİR yeterli ölçüde artmıyor! Ama nüfus artıyor!

Kötü beslenme, yetersiz sağlık hizmetleri, sağlığın “TİCARİ META” ve hastanın “MÜŞTERİ” olarak görüldüğü, SOSYAL DEVLET’in kaybolduğu bir dönemde yaşıyoruz!

Hepsinden önemlisi, hemen tüm komşularımızla kavgalıyız!

Ticari alışverişimiz “yok” hükmünde..

Üstelik, Irak’tan, Suriye’den, Afganistan’dan kaçıp gelen milyonlarca kişiye bakıyoruz!

Daha da kötüsü, siyasi iktidardakiler LÜKS ve İSRAF içinde, ulusal kaynaklarımızı tüketiyorlar!

Otoyollar, köprüler, havaalanları, şehir hastaneleri ve hatta teleferik inşaatları için DOLAR üzerinden, yolcu ve hasta garantili, uzun vadeli sözleşmelerle “YABANCI-YERLİ ortaklı” firmalara tutsak oluyoruz!

Sadece son kur artışları sonucu, “Garanti ödemeleri” nedeniyle 910.5 milyar TL ek borcumuz olmuş!

“FAİZSİZ EV” yalanlarıyla kandırılan binlerce insan, iş işten geçtikten sonra faaliyetten uzaklaştırılan şirketlere kaptırdıkları paralarını geri alabilmek için feryat figan ediyor! Aldıkları zaman paraları zaten pul olmuş olacak!

Aldıkları tüyolarla ya da önsezileriyle doları ucuza alıp şimdi büyük servetler kazanan küçük bir uyanık kesim çok mutlu!

Ülkedeki EKONOMİK DÜZEN, dar gelirliyi daha da eziyor, YOKSULLUK artıyor!

Siyasi iktidar, beceriksizliği ve yanlışlarını örtmek için “DIŞ GÜÇLER” masalıyla vatandaşı oyalıyor!

20 yıldır iktidar olan AKP, şimdi “Milli Kurtuluş Savaşı” veriyoruz diyor!

Savaş mı çıktı?

Kim çıkardı bu savaşı?

Ekonomik düzenin yanlışlığını somut kanıtlarla ortaya koyan ekonomistler, gazeteciler ve yazarlar “Mandacı” olmakla suçlanıyor!

Onlar da diyorlar ki;

“Mandacılık, otoyol, köprü, hastane, havaalanı inşaat ve işletmelerini dolara bağlayarak yerli-yabancı ortaklıklarına bağlamaktır!”

Bu görüşe katılarak ben de bir ekleme yapayım;

Mandacılık, yabancı şirketlerle yapılan anlaşmaları ULUSLAR ARASI TAHKİM zincirine bağlayıp, ülkenin geleceğini İPOTEK altına aldırmaktır!

Acı gerçek budur!