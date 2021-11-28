Açlık ve yoksulluk sınırı sürekli artıyor!

Ekonomik kriz derinleştikçe, açlık ve yoksulluk sınırı da sürekli artmaya başladı…

Alım gücü iyice düştü…

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), geçim şartlarıyla ilgili araştırma yaptı…

Türk-İş'in açlık-yoksulluk verileri geçim şartlarının her geçen gün daha da ağırlaştığını gözler önüne serdi.

Türk-İş, gıda enflasyonunun kasımda bir önceki aya göre yüzde 3.18 arttığını; ekimde ilk kez 10 bin TL’yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının bu ay 10 bin 396 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 3 bin 902,57 TL'ye yükseldi.

Verilere göre, kasımda dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 3 bin 191.6 TL’ye yükseldi.

**

Türk-İş raporuna göre dövizde yaşanan artış, elektrik, doğalgaz, benzin fiyatlarına yansıması, üretim girdi maliyetlerindeki yükselme, temel mal ve hizmetlere gelen yüksek zamlar, dar ve sabit gelirli milyonlarca ailenin geçim şartlarını daha da ağırlaştırdı.

**

Raporda “2021’in ilk gününden itibaren aylık 2 bin 825,90 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret halen açlık sınırının altındadır” denildi.

Türk-İş hesaplamasına göre, 4 kişilik bir ailenin geçen aya göre 98 TL, geçen yıla göre 675 TL artış gösterdi.

**

Türk-İş'in araştırmasını yukarıda okudunuz…

Asgari ücret görüşmeleri başladı…

Milyonlarca insan 2022 asgari ücretinin ne kadar olacağını bekliyor…

Türk-İş’in yaptığı araştırma gösterdi ki, vatandaş perişan…

Vatandaş ekonomik krizi iliklerine kadar yaşıyor…

DEVLET BABA DEVREYE GİRMELİ

Vatandaş asgari ücretin artmasını istiyor…

İşveren ekonomik kriz var deyip, artışın az olmasını istiyor…

Çözüm; devlet asgari ücret üzerinden vergi almasın…

Yada az alsın…

Az alsın ki asgari ücretle çalışan, biraz daha fazla alsın…

Başka da çözüm yok…

Asgari ücrette ne kadar işverene yüklenirsen, işveren çözümü eleman azaltımında bulur…

Bunun için Devlet, asgari ücretle çalışana karşı bir fedakarlık yapmalı…

XXXXXXXXX

Öğretmen açığı!

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, önceki gün İzmit Belediyesi bünyesinde görev yapan eğitmenler ve öğretmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle düzenlenen geceye katıldı. Akar, yaptığı konuşmada önemli konulara değindi…

**

Konuşmasının bir bölümü şöyleydi; “Bugün Milli Eğitim Bakanlığına göre 120 bin, Sayıştay raporlarına göre 147 bin, OECD raporlarına göre 180 bin öğretmen açığımız var. Dışarıda da atanmayan 500 bin öğretmenimiz var. İlk fırsatta bu öğretmenlerimizi eksik kadrolara atayacağız. Sonra köy okullarımız tekrar açılacak. Taşımalı eğitim sitemi ile saatlerini yolda geçirerek mağdur olan köylerdeki çocukları, tekrar kendi köylerinde kendi öğretmenleriyle eğitim almalarını sağlayacağız”…

**

Akar’ın açıklamasına göre, öğretmen açığı var… Bu kadar öğretmen açığı varken, hükümet öğretmenleri niye atamaz, bunu anlamak mümkün değil!

Xxxxxxxxxxxxxxx

İlk 10 ayda 11 bin 466 şirket kapandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, 2021 Ekim'de 1599 şirket kapanırken, yılın ilk 10 ayında kapanan şirket sayısı 11 bin 466'i buldu. Ekimde kapanan şirket ve kooperatiflerin en çok toptan ve perakende ticaret, inşaat ve imalat sektöründe olduğu görüldü.

Xxxxxxxxx

YRP’li Mehmet Aras sonuna kadar haklı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, önceki gün Çayırova Artvinliler Derneği ziyaret etti. Burada AKP’yi eleştirdi… Aras şunları söyledi; "Köseköy Belediye Başkanlığım döneminde 3 oğlumdan bir tanesini bile işe almadım, bir yerde de işe yerleştirmedim, Milli Görüş yöneticiliği bunu gerektirir. Ama şu anki hükümet ne yapıyor, liyakatı bir kenara bırakmış, her yere kendi adamlarını yerleştiriyor. Devlet kurumlarında adam kayırma almış başını gidiyor." Aras’ın söylemlerine katılıyorum… MHP eski İl Başkanı Aydın Ünlü, kızını Büyükşehir’e yerleştirdi… AKP Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, çocuklarını belediyeye yerleştirdi… İSU eski Genel Müdürü, çocuğunu hülle yoluşla memur yaptı… İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, çocuğunu hülle yoluyla memur yaptı… Bunlar bilinenler…