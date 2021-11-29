Bizim “Osmanlı hayranları” ne istiyor?

İnsanlık tarihi dört “evre”ye ayrılır.

*”Avcı-toplayıcı” dönemi.

*Din-tarım toplumu.

* Sanayi toplumu.

*Bilişim toplumu.

Halen dünya, “bilişim toplumu” evresini yaşıyor.

Tabii, bütün dünya değil.

Öyle toplumlar var ki, “avcı-toplayıcı” dönemini geçse bile “din-tarım toplumu” evresinde çakılmış kalmış veya ilerleme sağlayamadığı için tarihten silinmiş.

Bakın dünyaya, “sanayi toplumu” evresini yakalayabilen kaç ülke var acaba?

Hele yeni başlayan “bilişim toplumu” evresine adım atabilen ülke sayısı çok az.

Ülkemizde öyle olaylar yaşanıyor ki, biz insanlık tarihinin hangi evresindeyiz, inanın karar vermek zorlaşıyor.

Gerçek anlamda “tarım toplumu” olamadan, köylümüzü “çiftçi” dahi yapamadan, “sanayi toplumu” olmaya yöneldik, “bilişim toplumu” evresini de paçasından tutmaya çalışıyoruz.

Bütün evreleri bir arada yaşayan bir ülkedeyiz.

Ancak içimizden bazıları, bu karmaşa içinde bizi tamamen “din-tarım toplumu” dönemine geri götürmeye çalışıyor.

Yani Osmanlı dönemine…

Israrla önümüze dini argümanları koyuyor, dini kurallarla ülkeyi yönetmek istiyor, tarım toplumunun dar vizyonuyla insanları eğitmeye kalkıyor.

Oysa Osmanlı, insanlık evresinin “din-tarım toplumu” dönemini geçemedi ve tarihten silindi.

Türkiye’yi o çağa geri döndürmek istiyorlar.

Bütün çabaları bu.

Sedat Peker’in söylemek istediği

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Uzatmadan…

Sedat Peker attığı mesaj ve yayınladığı videolarla demek istiyor ki: “Biz bütün bu işleri beraber yapıyorduk. Siz beni dışladınız, ben de sizi şimdi fişliyorum.”

Daha ötesi var mı?

Rakamların dili

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*Gerçek enflasyon, yüzde 50.

*Resmi enflasyon, yüzde 19.67.

*Faiz, yüzde 15.

Bu rakamlar, TL tasarruf sahiplerine, “Gidin dolar-Euro alın” diyor.

Vatandaş da gereğini yapıyor.

Yani, olup bitenin şaşırtıcı bir tarafı yok!

Yönetim krizi

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Bir hafta önce:

“Ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz…”

Bir hafta sonra:

“Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz…”

Söyler misiniz, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözleri ülkemizde “yönetim krizi” yaşandığını göstermiyor mu?

“Ekonomik kriz”in temelinde yatan “yönetim krizi” değil mi?

Boş tencere ve iktidar

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“Boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur.”

Süleyman DEMİREL

Parti enflasyonu

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Ülkemizde “siyasi parti enflasyonu” yaşanıyor.

Bu yıl 13 parti daha kuruldu, toplam sayı 116’ya çıktı.

Anlayacağınız, ülkemizi yönetmek isteyen çok.

Ama gel gelelim sandıktan bir türlü çıkamıyorlar.

Türkiye’yi tepede bir partiye teslim ettiler, kendileri de aşağıda “particilik” oynuyorlar.

TBMM’de toplam 15 parti temsil ediliyor.

Ancak bunlardan sadece 5’inin grubu var.

Yani sadece 5 partinin milletvekili sayısı 20’nin üzerinde.

*AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi): 286

* CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) : 135

*HDP (Halkların Demokratik Partisi): 56

*MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) : 48

*İP (İyi Parti) : 36

*TİP (Türkiye İşçi Partisi) : 4

*MP (Memleket Partisi) : 3

*DP (Demokrat Parti) : 2

*ZP (Zafer Partisi) : 2

*SP (Saadet Partisi) : 1

*BBP (Büyük Birlik Partisi) : 1

*DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi) : 1

*DAP (Demokratik Atılım Partisi) : 1

*DBP (Demokratik Bölgeler Partisi) : 1

*YP (Yenilik Partisi) : 1

*Bağımsız : 4

Gördüğünüz gibi, Meclis’te yeni kurulan pek çok parti var.

Bir iki milletvekiliyle seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Bakalım önümüzdeki ilk seçimde milletvekili dağılım tablosu nasıl değişecek?