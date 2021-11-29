Ekonomik krizde en fazla hangi partinin seçmeni fakirleşti?

Ekonomik kriz devam ediyor…

Zam bombardımanı devam ediyor…

Önceki gün sözcü Gazetesi yazarı Saime Başçı, Metropoll araştırma şirketinin verilerini paylaştı, yorumladı…

Dikkat çekici bir haberdi..

‘Topyekün yoksullaştık’ başlıklı haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

HALKIN % 72’Sİ YOKSULLAŞTI

“Sınıf ve seçmen ayırt etmeksizin toplumun yüzde 71.2’si yoksullaştığını açıkladı. Zenginleştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 10.2’de kaldı

Türkiye, döviz kurlarındaki tarihi zirveler ve halkın düşen alım gücü ile büyük bir ekonomik krizin ortasından geçerken, halkın yüzde 71.2'si yoksullaştığını açıkladı. Yapılan araştırmalar sınıf ve seçmen ayırt etmeksizin her 10 kişiden 7'sinin gelirlerinin azaldığını ve yoksullaştığını ortaya koydu.

HALKIN YÜZDE 10.2’Sİ ZENGİNLEŞTİ

Metropoll tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin Nabzı Kasım 2021 araştırmasının sonuçlarına göre halkın yüzde 71.2'si yoksullaşırken, yüzde 10.2'si zenginleşti. Maddi durumunun değişmediğini aktaranların oranı ise yüzde 17.7 oldu. Parti tercihlerine göre sonuçlarda ise AKP seçmeninin yüzde 30.9'u MHP seçmeninin ise yüzde 57.7'si fakirleştiğini açıkladı.

CHP’LİLER FAKİRLEŞTİ

AKP seçmeninin yüzde 39'u maddi durumunun değişmediğini aktarırken, üç AKP seçmeninden biri de zenginleştiğini açıkladı. Diğer taraftan CHP seçmeninin yüzde 92.9'u, İyi Parti seçmeninin ise yüzde 89.7'si halkın yoksullaştığını belirtti. Yoksullaştığını açıklayan Saadet Partisi seçmeni oranı yüzde 91.9 olurken, MHP seçmeninin yüzde 13.1'i ise zenginleştiğini açıkladı”

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Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz…

Özetle;

AKP seçmenin yüzde 30’u,

MHP seçmeninin yüzde 57.7’si,

CHP seçmeninin yüzde 92.9’u,

İYİ Parti seçmeninin yüzde 89.7’si,

Saadet Partisi seçmeninin yüzde 91.9’u yoksullaştı…

Yani en çok CHP seçmeni yoksullaşmış…

Bu veriler iyi irdelenmeli diye düşünüyorum.

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Türkiye’de 2 bin 321 kreş var

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a ülkemizdeki kreş sayısını sordu. Bakan Yanık, ülkemizde Bakanlıklarının denetiminde 2 bin 321 kreş ve gündü z bakımevinin bulunduğunu, bu kuruluşlarda 61 bin 111 çocuğa bakım hizmeti verildiğini açıkladı.

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Uzaktan çalışmayı sevdik!

4.303 BT çalışanının katılımıyla yakın zamanda yapılan bir Kaspersky anketine göre, Türkiye’de çalışanların %55’i uzaktan çalışmaya geçtiklerinden beri iş yüklerinin arttığını bildirirken, %10’u bu artışı önemli olarak nitelendirdi. %23’ü iş hacimde bir değişiklik fark etmedi ve sadece %9'u yeni çalışma koşulları nedeniyle iş kapsamında bir azalma kaydetti. Yani bu sonuçlar gösteriyor ki; iş yükündeki artışa rağmen çoğu insan, uzaktan çalışırken daha rahat hissediyor

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Siber saldırılar!

Teknoloji geliştikçe siber saldırılar da artıyor… Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde77’si Türkiye’ye yapılırken, dünya sıralamasına bakıldığında siber saldırılara en fazla uğrayan ülkeler arasında Türkiye 3. sırada yer alıyor. Siber saldırılar, yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte hızla artan ve şirketlere, şahıslara hatta devletlere zarar verebilen online saldırılardır. Siber saldırılara karşı sürekli dikkati olunmalı.