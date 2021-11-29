Kartepe/Eşme sahilinin acilen düzenlenmesi gerekiyor

Yerelde siyaset yapmanın en kolay yolu genel politikayı konuşmaktır.

Oysa ki, siyasi parti genel başkanları ve diğer yöneticiler genel sorunları detaylı şekilde işliyor.

Yerel siyasiler bu şekilde sıkça memleket meselelerine, makro sorunlara yönlenirken yereldeki sorunları ıskalayabiliyorlar.

Kocaeli’de benzer bir yaklaşım var.

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Geçen hafta bu köşede Başiskele sahilinin düzenlenme ihtiyacından bahsetmiştim. Orada yaşayan hemşerilerimiz konu ile çok ilgilendiklerini gördüm. Aynı şekilde Kartepe ilçesi de tıpkı Başiskele’de olduğu gibi Kocaeli’de çok gelişen ve yerleşim alan ilçelerimizden birisi. Bu ilçede özellikle organize sanayii bölgeleri (OSB)ve diğer sanayii tesisleri açısından ciddi arazi hareketleri yaşanıyor.

Aslanbey OSB ve Alikahya OSB bunların en önemlileri. Bütün itirazlara rağmen POSCO geldi ve çalışıyor. Arkasından ne tür bir demir işleme tesisleri gelecek bilinmiyor. Bir tarafta konut yapılaşması, diğer tarafta acımasız bir sanayii yapılaşması var.

Alikahya OSB’nin yanındaki alan 1/5000 mevzii imar planlarında sanayii bölgesine ayrıldı bile. OSB 1/5000’lik imar düzenlemesini gizleyerek buraları tarım arazisi olarak istimlak ederek ucuza kapatmaya çalışıyor. İşte bunlar yerelde çok konuşulması gereken, vatandaşların siyasilerden yardım beklediği konular.

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Bölgedeki arazi hareketliliğinden iktidara yakın bazı kesimler dışında kimsenin haberi bile yok. Tapu kayıtlarına ve yapılan imar düzenlemelerine bakıldığında çok sürpriz arazi ve imar hareketlerinin olduğu ve ilçenin yapısının değiştirilmeye başlandığı hemen görülecektir.

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Sapanca Gölü değeri para ile biçilemeyecek bir tatlı su kaynağı, İSU’nun burada akülü tekne dışında motor kullanılmasına izin vermediğini, burayı tatlı su kaynağı olarak korumaya çalıştığını biliyoruz. Bunlar doğru işler .

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Ancak Uzuntarla’dan başlayarak Eşme’nın doğu kısmına kadar uzayan Sapanca Gölü sahilinin ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı var. Özellikle hafta sonları Eşme sahil araç trafiğinden ve curcunadan geçilmiyor. Canı isteyen sahile araç ile giriyor ve sahil şeridi tıkanıyor. Resmen sahilde trafik sorunu oluyor. Bir tarafta sahilde hareket halinde veya park edilmiş araçlar, diğer tarafta çocukları ile birlikte piknik yapmaya çalışan, göle girmeye çalışan insanlar.

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Dünya’da Sapanca Gölü’ne benzer birçok göl var. Mesela İtalya’daki Komo Gölü gibi. Dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bakar örnek alır ve yaparsın. Özellikle hafta sonları Eşme sahilinin trafiğe kapatılması, bazı yerlerde cep otoparkları yaparak araçların oralara park edilmesi ile sahilin araç trafiğinden arındırılması gerekir.

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Gidin Bursa’nın Gölyazı beldesine. Orada hafta sonları araçların içeriye girmeleri ustaca yasaklanmış durumda.

Belediye dışarıya otopark yapmış, araçları oraya park ettiriyor ve akülü araçlarla vatandaşları ücretsiz olarak sahile götürüyor.

Hadi Komo Gölü’ne gidemediniz. Gidin Gölyazı’ya durumu görün ve uygulayın.

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Kartepe ilçesi Kocaeli’nin en önemli turizm ilçelerinden birisi.

Burada sanayileşmeden çok turizmin öne çıkartılması gerekir.

Eşme sahili de Kocaeli’nin Sapanca Gölü’ne kıyı tek yerleşim alanı.

Buranın ekonomik değeri ölçülemeyecek kadar fazla. Ama ilgiye ve düzenlemeye ihtiyaç var.

Sorunun tespiti ile yetinmekten çok çözüm yollarını da vermek gerekir.

Yerel yöneticilerin görevi kenti yaşanabilir hale getirmek ve kentin değerlerini ortaya çıkartacak çalışmalar yapmaktır.

Eşme insanı ve dolayısıyla Kartepe ve Eşme sahilinin daha iyi bir düzenlemeye tabii tutulmasını bekliyor.

Bakalım yerel yöneticiler ne zaman burası ile ilgilenmeye başlayacaktır.