Hatırlayalım

Bunları bildiğinizi, yaşadığınızı biliyorum. Ama öyle bir zamana geldik ki, bir kez daha hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Nasıl düşünmek, nasıl davranmak lazım?
-Güvenmediğin kimseye aleyhine kullanabilecek hiçbir koz vermeyeceksin. Bugün olmazsa yarın mutlaka karşına çıkar.
-İnsanlara değer vermek insanlık gereğidir! Hak ettikleri değer neyse o kadar ver. Dostluğunu hak etmeyenleri sil gitsin.
-Yalvararak elde edeceğin bütün değerler, bir gün mutlaka o değeri hak etmediğini yüzüne çarpar. Onun için kimseye yalvarma.
- Olanlar oldu geçti. Zamanı geri döndüremezsin, asla dönüp arkana bakma. İbret almak için geçmiş aklında, gelecek için de gözün ileriye bakar olsun.
-İnsanlık o kadar kolay değil. Sana ulaşan başkalarının sırrını kimseyle paylaşma, sır tutmasını bil.
-Dostlarının yeri ve değeri ayrı, arkadaşlarının yeri ayrı, sevgilinin yeri ayrıdır. Sevgilin için dostlarını ve arkadaşlarını; dostların ve arkadaşların için de sevgilini incitme, satma.
-Söylenen her lafın ne getirip ne götüreceğini düşünmeden o lafın ardına düşmekte acele etme. Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de bulunsun.
-İnsan ilişkilerinin sonsuz olmadığını aklından çıkartma. Bir ilişkiyi kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla gözyaşı ilişkinin eskisi gibi olmasını sağlamaz. Affet gitsin ama asla yumuşama.
-Seni sevenlerle, işine geldiği için sever görünenleri, seni kullanarak sırtından çıkar elde etmeye çalışanları ayırt et.
-Seni dinleyip anlamaya niyetli olmayanlarla ya da anlayacak aklı olmayanlarla ve de körü körüne saplantılı olanlarla tartışma.
- Oldu bitti ile gelen, emrivaki ile oluşan, oluşturulan dostluklara itibar etme.
- Birisine bir sır verdin. Eğer verdiğin sırrı o kişi koruyamıyorsa ikinci bir sırrını sakın verme.
-Kendini övmek boş ve kompleksli insanların davranış biçimidir. Kendisini öven insanlardan uzak dur.
-Karşındakinin söylediği her sözün doğru olduğunu varsayma. Akıl süzgeciyle bir düşün.
-İnsan prensipleriyle yaşar. Başkalarının olumlu fikirleriyle bir şeyler öğrenebilir ama unutma ki kendi fikriyle adam olur. Kendine saygını yitirmene neden olacak davranışlardan sakın.
- Bir sorunla karşılaştığın zamanlarda sorununu paylaştığında, insanlar zaman ayırıp seni dinliyorsa konuya ilişkin öğütlerde ve tavsiyelerde bulunuyorsa göz ardı etme, üstünde düşün.
-Bir yerde su birikintisi varsa veya pislik birikmişse sakın o birikintiye taş atma, mutlaka üzerine sıçrar.
- Hak etmeyenle için gözyaşı dökme, gözyaşlarının değerini bil. Hak etmeyenler için döküp te harcama.
-Senin zekana güvenen, sana itimat eden insanları hayal kırıklığına uğratacak davranışlara düşme.
- İnsanları sevebilmek için önce kendini sevmelisin. Sevmeye kendinden başla.
-Zaman zaman aksamlar olsa da doğaya bakıp gülümse ve önünde doğanın genişliği gibi koskocaman bir gelecek olduğunu aklından çıkartma.
-Dostluk anlayışı çıkara dayalı olup da dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakarlık yapma.
- İlk önceleri anlayamadığın, zamanla değerini kaybeden İnsanları kaybediyorsun diye sakın üzülme. Yaşam sürecinde kazanabildiğin iyi insanların değerini bil.
-Kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yükleme, hak etmediği kadar değer verip bununla övünmesine fırsat verme.
-İstediğini almak için emeğin bilgi birikimin ve iyi niyetinle neleri hak ettiğin konusunda haddini bil. Hak etmediğin şeyler için yalvarma, eğilip bükülme, duygu sömürüsü yapma.
- Bulunduğun yerde sana güven duyuluyor diye sormasalar da hesap vermeyi ihmal etme. Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar edip boşa çıkarma…
- GELELİM İŞİN EN CAN ALICI NOKTASINA!
SİYASET VE EKONOMİ HAKKINDA KARAR VERİRKEN KENDİNİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDEN BAŞKA ÖLÇÜYE İTİBAR ETME.
ETME Kİ; İNSANLARIMIZ LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGILI VE BAĞLI, ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ AYDINLIK YOLUNDA, BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE İLELEBET MÜREFFEH YAŞAYABİLSİN!...
29/11/2021 Av. Raif KANDEMİR.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.