Hatırlayalım

Bunları bildiğinizi, yaşadığınızı biliyorum. Ama öyle bir zamana geldik ki, bir kez daha hatırlamakta yarar var diye düşünüyorum. Nasıl düşünmek, nasıl davranmak lazım?

-Güvenmediğin kimseye aleyhine kullanabilecek hiçbir koz vermeyeceksin. Bugün olmazsa yarın mutlaka karşına çıkar.

-İnsanlara değer vermek insanlık gereğidir! Hak ettikleri değer neyse o kadar ver. Dostluğunu hak etmeyenleri sil gitsin.

-Yalvararak elde edeceğin bütün değerler, bir gün mutlaka o değeri hak etmediğini yüzüne çarpar. Onun için kimseye yalvarma.

- Olanlar oldu geçti. Zamanı geri döndüremezsin, asla dönüp arkana bakma. İbret almak için geçmiş aklında, gelecek için de gözün ileriye bakar olsun.

-İnsanlık o kadar kolay değil. Sana ulaşan başkalarının sırrını kimseyle paylaşma, sır tutmasını bil.

-Dostlarının yeri ve değeri ayrı, arkadaşlarının yeri ayrı, sevgilinin yeri ayrıdır. Sevgilin için dostlarını ve arkadaşlarını; dostların ve arkadaşların için de sevgilini incitme, satma.

-Söylenen her lafın ne getirip ne götüreceğini düşünmeden o lafın ardına düşmekte acele etme. Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de bulunsun.

-İnsan ilişkilerinin sonsuz olmadığını aklından çıkartma. Bir ilişkiyi kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla gözyaşı ilişkinin eskisi gibi olmasını sağlamaz. Affet gitsin ama asla yumuşama.

-Seni sevenlerle, işine geldiği için sever görünenleri, seni kullanarak sırtından çıkar elde etmeye çalışanları ayırt et.

-Seni dinleyip anlamaya niyetli olmayanlarla ya da anlayacak aklı olmayanlarla ve de körü körüne saplantılı olanlarla tartışma.

- Oldu bitti ile gelen, emrivaki ile oluşan, oluşturulan dostluklara itibar etme.

- Birisine bir sır verdin. Eğer verdiğin sırrı o kişi koruyamıyorsa ikinci bir sırrını sakın verme.

-Kendini övmek boş ve kompleksli insanların davranış biçimidir. Kendisini öven insanlardan uzak dur.

-Karşındakinin söylediği her sözün doğru olduğunu varsayma. Akıl süzgeciyle bir düşün.

-İnsan prensipleriyle yaşar. Başkalarının olumlu fikirleriyle bir şeyler öğrenebilir ama unutma ki kendi fikriyle adam olur. Kendine saygını yitirmene neden olacak davranışlardan sakın.

- Bir sorunla karşılaştığın zamanlarda sorununu paylaştığında, insanlar zaman ayırıp seni dinliyorsa konuya ilişkin öğütlerde ve tavsiyelerde bulunuyorsa göz ardı etme, üstünde düşün.

-Bir yerde su birikintisi varsa veya pislik birikmişse sakın o birikintiye taş atma, mutlaka üzerine sıçrar.

- Hak etmeyenle için gözyaşı dökme, gözyaşlarının değerini bil. Hak etmeyenler için döküp te harcama.

-Senin zekana güvenen, sana itimat eden insanları hayal kırıklığına uğratacak davranışlara düşme.

- İnsanları sevebilmek için önce kendini sevmelisin. Sevmeye kendinden başla.

-Zaman zaman aksamlar olsa da doğaya bakıp gülümse ve önünde doğanın genişliği gibi koskocaman bir gelecek olduğunu aklından çıkartma.

-Dostluk anlayışı çıkara dayalı olup da dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakarlık yapma.

- İlk önceleri anlayamadığın, zamanla değerini kaybeden İnsanları kaybediyorsun diye sakın üzülme. Yaşam sürecinde kazanabildiğin iyi insanların değerini bil.

-Kimseye taşıyabileceğinden fazla yük yükleme, hak etmediği kadar değer verip bununla övünmesine fırsat verme.

-İstediğini almak için emeğin bilgi birikimin ve iyi niyetinle neleri hak ettiğin konusunda haddini bil. Hak etmediğin şeyler için yalvarma, eğilip bükülme, duygu sömürüsü yapma.

- Bulunduğun yerde sana güven duyuluyor diye sormasalar da hesap vermeyi ihmal etme. Sana duyulan sevgiyi ve güveni istismar edip boşa çıkarma…

- GELELİM İŞİN EN CAN ALICI NOKTASINA!

SİYASET VE EKONOMİ HAKKINDA KARAR VERİRKEN KENDİNİN DEĞİL, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDEN BAŞKA ÖLÇÜYE İTİBAR ETME.

ETME Kİ; İNSANLARIMIZ LAİK, DEMOKRATİK, SOSYAL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGILI VE BAĞLI, ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ AYDINLIK YOLUNDA, BAĞIMSIZ TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE İLELEBET MÜREFFEH YAŞAYABİLSİN!...

29/11/2021 Av. Raif KANDEMİR.