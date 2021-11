Bir fotoğraf makinesi olmak isterdim. İnsanların en güzel anlarına tanık olmak, onları içimde sımsıkı sarmalayıp tutmak isterdim. Öyle sıkı tutardım ki bu anıların güzelliğini, üstünden yıllar geçmesine rağmen insanların o fotoğrafın çekildiği gündeki mutluluklarını hissettirirdim onlara. Çok zevkli bir şeydir bir fotoğraf makinesi olmak. İnanılmaz yerler görürsün, gezersin ve onları hiçbir zaman unutmazsın. Her zaman hafızandadır bu yerler ve oradaki insanlar. O güzel çevreyi hiç unutmazsın ve insanların da unutmasına asla izin vermezsin.

İnanıyorum ki bir kalem olmanın zevkini hiçbir şey veremez bana. İlk önce bir talebenin ödevlerine yardım edersin, sonra bir muhasebe defterinde zorlu işlemler yaparsın, ondan sonra da belki çok değerlenecek bir öykünün ilk kelimelerini yazarsın. Bir şiirin yazılabilmesini sağlayan yegâne varlık olursun. Kim bilir? Ama eminim ki bir kalem olmak çok güzeldir. İnsanların yaratabilmesini sağlamak, inanıyorum ki çok özeldir.

Bir radyo olmak da çok hoştur bence. İçinde onca notayı tutmak ve insanları bu notalar ile şenlendirmek tadılamayacak kadar güzel bir zevk olmalı. Hele bir kişiye en sevdiği şarkı ile sürpriz yapmak paha biçilemez olmalı. Öyle notalar tutarsın ki içinde, onlar tüm dünyayı hüzne boğabilirken, mutluluktan da ağlatabilir.

Bir kitap olmanın güzelliğini hiçbir varlık sağlayamaz. İnanıyorum ki bir kitap olmak, dünyayı daha iyi bir şekilde görmemizi sağlayacaktır. Çünkü bir kitap olsaydık pek çok insanın bakış açısını içimizde barındırarak, onları anlayarak çok daha farklı fikirlere sahip olabilirdik. Farklı fikirlere saygı göstermeyi de öğrenirdik bu şekilde. Bunların yanında tüm insanlığı mutlu edebilecek söz grupları, kelimeler taşırdık içimizde. Ellerinde olduğumuz süre boyunca büyülenir, efsunlanmış gibi olurdu koca evren.

Düşünüyorum ve düşündükçe hissediyorum ki bir çiçek olmanın hissettirdiği şeyleri başka hiçbir şey hissettiremez bana. Böyle güzel kokarak arıları büyülemek ve doğanın dengesini sağlayan en güçlü kuvvetlerden biri olmak… Günlerce bir tomurcuğun içinde sıkışıp kaldıktan sonra taç yapraklarımı açarken hissettiğim o rahatlamayı iliklerime kadar fark etmek… Bir sevgilinin güzel kalbini fetheden bir gül, Atatürk’ün en sevdiği çiçek olan karanfil olmak… Eminim ki çok güzeldir bir çiçek olmak. Eminim…

Bir ders kitabı olmak çok iyi hissettirirdi bana kendimi, eminim. Eminim ki üstümde bir öğrencinin çalışması, bir sürü not ve düşünce yazması, benim sayemde bir şeyler öğrenmesi mest ederdi beni. Tüm ruhumla o öğrenci için var olmak, tüm benliğime iyi gelirdi. Biliyorum ki bir ders kitabı olmak ve bir öğrenciye yardım etmek beni evrendeki en mutlu varlık yapardı.

İçten içe biliyorum… Bir tablo olmak bana daha önce hiç hissetmediğim pek çok şeyi hissettirirdi. Bir müzenin duvarında ya da bir atölyede bulunmak, bir sanatçı tarafından oluşturulmak, insanların hayran bakışlarını hissetmek… Belki de aynı Kürk Mantolu Madonna’daki Raif Bey’in aşkı gibi, bana da âşık olurdu biri. Belki de belki de…

Eminim ki havada bulut, suda balık, karada karınca olmak iyi hissettirirdi bana.

Ama en çok bir gazete olduğumda iyi hissederdim. Her sabah usul usul ilerleyen vapurda okunan bir gazete olmak isterdim şu koca evrende. Her gün yeniden yaratılan bir varlık olmak isterdim aynı gazete gibi. İnsanlara her gün yeni bir olay anlatmak isterdim bağıra bağıra. Hışırtılı sesi ile insanlığa huzur veren bir gazete olmak, bana her şeyden iyi gelirdi. Eminim…