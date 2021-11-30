Çek-Kap!..

İnsan için, öncelikli olan “sağlıklı bir yaşam” olmalı.

Ne demiş Kanuni Sultan Süleyman;

“Olmaya devlet, cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

İyi güzel de, “adaletsiz bir düzende” bir insanın sağlığını koruması kolay mı?

Sağlıklı yaşamak için;

· Sağlıklı ve dengeli beslenmek gerek!

Bunun için de, maddi olarak güçlü olmak gerek!

SOSYAL DEVLET düzeninin “gerçek anlamıyla” yaşanabildiği ülkelerde, bu bir SİGORTA dır.

Çünkü, sağlığını yitirmiş her yurttaş, o devlet için ağır bir bedeldir.

“Parası olan yaşar” anlayışının egemen olduğu ülkelerde sağlık, bir KAMUSAL HİZMET” olmaktan çıkar, “Ticari meta” olur!

Ve, bu düzende “PARASI OLAN YAŞAR!”

İnsan sağlığını korumak için, “KORUYUCU HEKİMLİK” uygulaması ile, “hastalanmadan önce vatandaşı uyarmak ve önlem almak” esastır.

“Geciken teşhis, ölümcül bir sürecin ilk adımıdır!”

Aklı, bilinci ve hepsinden önemlisi “PARASAL GÜCÜ” olanlar için, “CHECK UP” denilen, bir erken teşhis uygulaması var.

Bu uygulama sonucu, olası hastalıklara karşı vatandaş uyarılıyor, gerekli önlemler alınıyor.

Bir trafik kazası, deprem, sel felaketi, cinayet gibi felaketler olmazsa, biraz daha uzun yaşayabiliyorsunuz!

Özellikle, 70 yaş üzeri vatandaşlarımız, bu “erken tanı” olayına karşı duyarlıdırlar!

Ama “Maddi güce” sahiplerse!

Vatandaşın telefonlarına ard arda iletiler geliyor;

“Her türlü tetkik dahil” sudan ucuz checkup yapalım!

Bir yakınım, “checkup” için bir özel hastane ile iletişim kuruyor.

“HER TÜRLÜ TETKİK DAHİL 700 TL.” cazip geliyor!

Randevu alınıyor, kayıt yapılıyor, kredi kartı ile ödeme yapılıyor, işlem başlıyor.

Kalp damar uzmanı, ek olarak “EFOR TESTİ” istiyor!

Efor testi kapsam dışı ve “hasta adayı” mecburen ekstra 300 TL ödüyor!

Sonra, diğer uzman doktorlardan biri “TOMOGRAFİ” bir diğeri “KOLONOSKOPİ” istiyor!

250 + 957 TL daha öderseniz, bu tetkikler de yapılıyor!..

Şimdilik bu “ucuz!” Checkup” ın maliyeti 2 bin TL’yi aşıyor!

Şimdi, Anayasasında “SOSYAL DEVLET” olduğu yazan bu ülkede SAĞLIK her vatandaş için eşit ve adil bir yaşam şansı sunuyor mu?

Parası olan, bedelini ödüyor, gerekli önlemleri alıyor ve daha sağlıklı yaşama şansı buluyor.

Ya maddi gücü olmayan vatandaşlarımız?

Askerlik görevini yapan, asgari ücretinden bile vergi kesilen, ya da sigortasız “kaçak işçi” olarak çalıştırılan, işsiz kalan vatandaşlarımız ne yapıyor?

Önlenebilir pek çok hastalık, “erken teşhis” yapılamadığı ve gerekli tedavi olanakları sağlanamadığı için vakitsiz ölüyorlar!

HAK mı_

ADALET mi bu?

Sağlığın TİCARİ META ve SÖMÜRÜ ARACI olduğu bir ülkede İNSANCA YAŞAMAK mümkün mü?

En ucuz Checkup için en az 2 bin TL. gerekiyor.

Var mı bu kadar gücünüz?

Devasa ŞEHİR HASTANELERİ kimlere hizmet ediyor?

Yoksa, tüm bu gerçekleri yok sayıp, “Sağlık olsun” mu diyorsunuz?

Ne diyor bilge insan;

“Düşün;

Düşün de uyan

Uyan da düşün!”