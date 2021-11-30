Online eğitim icat olunca tatiller yalan oldu

Gelişen teknolojiler insan hayatını etkilemeye devam ediyor. Bundan iki yıl önce, tıpkı bizlerin çocukluğundaki gibi, kar yağdığında ya da kötü hava koşulları olduğunda okullar tatil olurdu.

Aniden duyulan okul tatili, tatillerin en keyif vericisiydi.

Plansız ve programsız, hiç beklemediğimiz anda okulların tatil olduğu haberi bizi neşeye boğardı.

Ama artık işler değişti!

Artık kötü hava koşullarının yaşandığı dönemde okullar tatil olsa da online eğitim var. Çocukların tatil hevesini kursaklarında bırakan bu teknolojik altyapı, dün ilk defa kullanıldı.

Lodos ve kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, okulların tatil edileceğini duyurdu. Bu haber önce çocuklar arasında büyük bir sevinç yaşatsa da akabinde okullardan gelen mesajla bu sevinç sona erdi.

Okulların duyurusunda tatil edilen günde eğitimin online olacağı yazıyordu.

Kısa süreli mutluluk yaşayan çocuklar sabah okula gider gibi kalkıp ekran başındaki eğitime katıldı.

Eee teknoloji böyle bir şey, hayatı kolaylaştırsa da bazı avantajları elinizden alabiliyor.

Civelek yeniden sahalarda

AK Parti’nin eski il başkanlarından Mahmut Civelek uzun bir aradan sonra yeniden sahalarda. Daha doğrusu yeniden eski aktif günlerine döndü. Sosyal medya ağlarını aktif olarak kullanmaya başlayan Mahmut Civelek, gelen misafirlerini ve konuk olduğu yerleri artık sosyal medyadan da paylaşarak, “Ben buradayım” diyor.

Parlak bir il başkanlığı dönemi geçiren Mahmut Civelek, teşkilatında bir ağırlığı olan isimdi ancak talihsizlikler yakasını bırakmadı ve iki defa milletvekilliği girişimi sonuçsuz kaldı. Öyle görünüyor ki Mahmut Civelek bütün bunlara rağmen partisine küsmedi. AK Parti’nin tüm organizasyonlarına katılan Civelek, bu organizasyonları sosyal medyasıyla da duyuruyor. Kendisine bir de Instagram hesabı açan Mahmut Civelek artık daha da aktif bir siyasetçi kimliğine büründü.

Kocaeli’de tarımın geleceği bu ‘şura’da belirlenecek

Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk büyük adım atılıyor…

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Tarım Eylem Planı için ilk önemli adımı atıyor. Kocaeli “Tarım Şurası ve Çalıştayı” geniş bir katılımla 2 Aralık Perşembe günü (yarın) Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak.

Kalkınmanın temeli olan üretim, üretime en elverişli sektörümüz ise tarımdır. Bu bilinci yakaladıktan sonra ise başarısız olma lüksümüz yok. Kent ve ülke politikası için atılacak bu önemli adıma topyekûn elden destek vermek gerekiyor. Hazırlanacak tarım eylem planının hayırlı olmasını diliyorum.

Soner kardeşimiz sağlığına kavuştu

Gölcüklü meslektaşımız Soner Gülezer, geçtiğimiz hafta rahatsızlanmış ve tedavi için Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne yatırılmıştı. Zatürre başlangıcı teşhisi konulan Soner arkadaşımızdan iyi haberler gelmeye başladı. Sağlığı iyiye giden Soner Gülezer kısa bir süre sonra taburcu olacak, evinde istirahat etmeye başlayacak. Tabi onu eve bağlamak çok da kolay olmayacak.