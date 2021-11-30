ÇYDD Kandıra’nın Atatürk Büstü, Adıyaman Kahta Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’na çok yakıştı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, Kandıra’da ve İzmit’te birçok okula Atatürk duvarı ve Atatürk köşesi yaptı…

Okullar istiyor, Deren yapıyor…

Deren’in bu projesi Kocaeli aştı, Türkiye’ye örnek oldu…

Bu proje Türkiye’nin her yerinden takip ediliyor…

Gazetemizde ve gazetemizin internet sitesinde (www.kocaeligazetesi.com.tr) Sevim Deren’in Atatürk Duvarı ve Atatürk Köşesi haberlerini yayınlıyoruz…

İnternet sitemiz, Türkiye’nin her yerinden takip ediliyor…

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Adıyaman Kahta Atatürk İmam Hatip Okulu da gazetemizin internet sitesinden Sevim Deren’in yaptığı Atatürk Köşesi ve Atatürk Duvarı haberlerinden etkilenerek, Deren ile irtibata geçti...

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Deren’den okullarına bir Atatürk Büstü yapılmasını istedi.

Deren, doğal olarak bu istek karşısında çok mutlu oldu.

Deren, bu isteği yerine getirdi ve Öğretmenler Günü hediyesi olarak büstü Adıyaman Kahta Atatürk İmam Hatip Ortaokulu’na gönderdi…

Bir de okula ikinci bir jest yaparak Meydan Larousse Ansiklopedisini gönderdi.

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Adıyaman Kahta Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Erdal Korkut da Deren’in gönderdiği Atatürk Büstü önünde fotoğraf çekip, Deren’e gönderdi.

Bir de Meydan Larousse Ansiklopedisi fotoğrafını da ilave etti.

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ÇYDD Kandıra Şube Başkanı Sevim Deren, okul müdürünün kendisine gönderdiği fotoğrafları bana gönderdi.

Çok mutluydu.

Yaptığı projenin il dışından da rağbet görmesi, kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi. Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Sevim Deren’i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

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Adıyaman Kahta Atatürk İmam Hatip Ortaokulu, ismi bana çok ilginç geldi…

Sanırım size de ilginç gelmiştir.

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Karamürsel’de SMA hastası İkra bebek için yardım gecesi düzenleniyor

Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür ve Sanat Derneği, Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan Spinalmüsküleratrofi (SMA) Tip-1 hastası 1, 5 yaşındaki İkra Deniz Pamuk için yardım gecesi düzenliyor.

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Dernek Başkanı Ümran Çeri, “Dernek olarak, SpinalMuskulerAtrofi (SMA Tip 1) hastalığıyla savaşan 1,5 yaşındaki İkra bebeğe destek için elele verdik. Bunun içinde düzenlemiş olduğumuz 2021’e veda gecesinde yapılacak olan hediye çekilişinden elde edilecek gelir, İkra bebeğin tedavisine katkı için hesabına aktarılacak” dedi.

11 Aralık saat 20.00’de Yalova- Taşköprü EleganceResort Hotel düzenlenecek gecede, ordövr tabağı, ara sıcak, salata, meyve ve meşrubat 125 TL. Geceye katılmak için saat 18.30 ve 19.00’da olmaküzere üzer 2 otobüs kaldırılacak.

Gecede, saz üstatları eşliğinde meydan faslı, ses sanatçısı Emrah Kengil’in şarkılarıyla konuklar güzel vakit geçirecek.Geceye katılmak istweyenler ve gece hakkında bilgi almak için 0538 333 44 41 telefondan bilet ve detaylı bilgi alınabilecek.

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Karamürsel Hafız Selahattin Ergin Kültür ve Sanat Derneği, anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Umarım istenilen miktar toplanır ve İkra bebeğin tedavisine katkıda bulunur. Aslında SMA hastalarına devletin her türlü desteği vermesi lazım… Ama devlet, istenilen desteği vermiyor… Vatandaşlar da kendi çabasıyla SMA hastalarına destek vermeye çalışıyor.

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Almanlar 1.055 Türkler 284 litre benzin alabiliyor

AKP hükümeti, her defasında asgari ücrete yaptığı artışla övünürdü. Yapılan araştırmaya göre asgari ücret alan bir Japon, geliri ile ayda 999 litre benzin alabilirken, bir Alman 1.055, Polonyalı 528, Yunanistanlı 469, Türk vatandaşları ise 284 litre alabiliyor. Hesap ortada…

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Telefonlarda İMEİ kayıt ücreti zamlanıyor

Yurt dışından beraberinde getirilen cep telefonu harç tutarı, 2022 yılından itibaren zamlanacak. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlardan alınan Uluslararası Mobil Cihaz Kodu (IMEI) kayıt harcı tutarı 2021 yılında 2 bin lira iken, gelecek yıl 2 bin 772 liraya çıkacak. Yani yurtdışından telefon getirmenin bir cazibesi kalmadı gibi…

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Sarımsağın iki yüzü!

Corona virüsü ile mücadelede vatandaşların rağbet gösterdiği Taşköprü sarımsağının kilosu 100 lirayı bulmuştu… Durum böyle olunca, sarımsak ekimi arttı… Ekim artınca da rekolte çoğaldı… İhtiyaç fazlası olunca, sarımsak depolarda kaldı… Yani geçen yıl kilosu 100 lirayı bulan Taşköprü sarımsağı, şimdi ihtiyaç fazlalığından depolarda çürüyor… Bu da sarımsağın iki yüzü…

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Öğretmenler 4 Aralık’ı bekliyor

Eğitim camiası sürekli sesini yükseltiyor, ama istediğini alamıyor… Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Sabri Mutlu, önceki gün İzmit Pasha Palas Otel’de yapılan etkinlikte bütün öğretmenlere çağrıda bulundu… Bütün öğretmenleri 4 Aralıkta Ankara’da gerçekleştirecekleri “Tükeniyoruz” eylemine davet etti. Anlaşılan 4 Aralık’ta Ankara’da büyük bir miting yapılacak ve hükümete seslerini duyurmaya çalışacak. Bir yandan sağlıkçılar ‘Beyaz Yürüyüş’ adı altında yürüyüş yaptı… Diğer yandan eğitimciler 4 Aralık’a randevulaştı… Yani sağlıkçılar gibi eğitimciler de gidişattan rahatsız…

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Bi Hareketine Bakar Hayat!

Trafik güvenliğine dikkati çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığımızca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamı devam ediyor… Emniyet Kemeri takmanın, yaralanmalı trafik kazalarında riski yüzde 60 oranında düşürdüğü, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı belirtildi. Emniyet Kemeri, sadece ceza yememek için değil, hayatımız için takmalıyız.

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UYANDIRMA SERVİSİ

-Hukukun üstünlüğü sıralamasında 136 ülke arasında 117. Sıradayız!

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Siber saldırılar!

Teknoloji geliştikçe siber saldırılar da artıyor… Geçtiğimiz yıl Avrupa’ya düzenlenen siber saldırıların yüzde77’si Türkiye’ye yapılırken, dünya sıralamasına bakıldığında siber saldırılara en fazla uğrayan ülkeler arasında Türkiye 3. sırada yer alıyor. Siber saldırılar, yaygınlaşan internet kullanımıyla birlikte hızla artan ve şirketlere, şahıslara hatta devletlere zarar verebilen online saldırılardır. Siber saldırılara karşı sürekli dikkati olunmalı.