At izi it izine karıştı...

Kocaelispor'da garip şeyler oluyor... Hiç oynamayan adam kadro dışı bırakılıyor... Millet halimize gülüyor... Net açıklama yapılmıyor...

Yazık oluyor...

Ayıp oluyor...

Tuhaf şeyler oluyor...

Kocaelispor'dan söz ediyorum elbette...

Takım Menemen'i sahasına hapsediyor...

Tek kale oynuyor...

Sadece bir gol atabiliyor...

O da ceza sahası dışarısından...

Biraz da kaleci hatasından...

Diğer gol hatta goller gelmiyor...

Kaleye inen takım son anda gol darbesini yapamıyor...

Sakatlandığı iddia edilen Dino, stada gelmiyor, TV'den bile izlemeye tenezzül etmiyor...

Maç 2-1 kaybediliyor...

Menemen kalemize 2 kez gelip 2 gol atıyor...

Maç sonrasında Akçay istifa ediyor...

Soyunma odasında vedalaşıyor...

Başkan Engin Koyun aynı gece açıklama yapıyor...

"Hoca ile ilk yarı sonuna kadar devam ediyoruz" diyor...

Hocanın raporuyla İlyas Kubilay, Omolo ve hiç forma giymemiş 41 nolu Taha Batuhan Yayıkçı kadro dışı bırakılıyor...

İpin ucu elden kaçırılmış...

Kocaelispor TFF'de sık sık disiplin kuruluna sevk ediliyor ama takım içerisindeki disiplinsizliklere kimse çözüm getiremiyor...

Haydi Omolo acemi anlarım, Kubilay sonradan oyuna girmiş...

Hele hele hiç oynamamış Taha Batuhan Yayıkçı neden kadro dışı kalıyor, anlayan beri gelsin...

“Kapalı kapılar ardında Washington” dizisini hatırladım...