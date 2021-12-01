Köle düzeni yok edildi mi?

2 Aralık 1949 tarihinde, yani günümüzden 72 yıl önce, Birleşmiş Milletler bir yasayı kabul etti. Bu yasa;

“İnsan ticareti, cinsel istismar, çocuk işçi çalıştırma ve zorla evlenme gibi, köleliğin çağdaş formlarını yok etmek” içeriğini taşıyor.

Bu nedenle, 2 Aralık günü dünya genelinde “KÖLELİĞİN KALDIRILMASI GÜNÜ” olarak kutlanıyor!

İnsan düşünüyor;

Kölelik ne zaman ortaya çıktı?

Kanımca, insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olan “TARIM DEVRİMİ” sonrası çıkmış olmalı.

Merak ve zeka düzeyi yüksek birileri, toprağı işlemeyi, ihtiyaçtan fazla ürün elde etmeyi öğrendi. Sonra, birileri o toprağa el koydu, sahiplendi. Güçsüz insanlar o toprakta çalıştırıldı. Topraklar büyütüldü, ürün fazlası başkalarıyla takas edildi, MADDİ ZENGİNLİK ortaya çıktı.

Toprağı, ürünü, varlığı korumak için silahlı güç ve DEVLET kuruldu. Yasalar kondu. O yasalar, egemen olan gücün çıkarlarını korumak içindi!

KEŞİFLER denilen “kıtalararası soygun” ile, sözde keşfedilen yerlerdeki zenginlikler talan edilirken, o varlığın sahipleri KÖLE olarak egemen gücün ülkesine taşındı.

Örneğin Büyük Britanya (İngiltere) ve ABD başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkenin zenginliği KÖLE EMEĞİ ile oldu.

Ortaçağ’ın FEODAL düzeninde toprağı işleyen köle emeği, SANAYİ DEVRİMİ ile fabrikalarda 16-17 saate kadar ölesiye çalıştırılan İŞÇİ kimliği ile “ZİNCİRSİZ KÖLE” olarak çıktı tarih sahnesine!

Zaman içinde, 17. Yüzyıldan itibaren, kölelik yasaklanmaya başladı.

Ama kölelik sona ermedi!

Dünya insanlığı, 1948 yılında Birleşmiş Milletler (B.M) kararıyla İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni onayladı.

En öncelikli ve en büyük hak; Yaşama Hakkı idi.

Sonra;

kişi güvenliği, işkence yasağı, tarafsız yargılanma, düşüncelerini açıklama ve örgütlenme, inanç ve ibadet özgürlüğü, toplantı ve gösteri, genel-eşit ve serbest oya dayalı seçim, çalışma ve işsizlikten korunma, eşit işe eşit ücret, sendika kurma ve grev, eğitim, bilim ürünlerinden yararlanma, kendi kültürünü yaşama ve yaşatma hakları…

Akıl, bilinç ve İNSAFLA düşünelim;

Günümüz dünyasında ve ülkemizde bu TEMEL HAKLAR kullanılabiliyor mu?

KÖLELİK yok edildi mi?

Dünya ölçeğinde;

Petrol, maden ve su kaynaklarına göz dikilen ülkeler, terörle, savaşlarla tüketilirken, yaşam kaygısıyla ülkelerini terk eden, yollarda ve denizlerde yaşam mücadelesi veren, ülke sınırlarında vahşice muamele gören insanlar KÖLE değil mi?

Sığındıkları ülkelerde yok pahasına, sigortasız çalıştırılan insanlar köle değil mi?

Ya ülkemizde?

Madenlerde, can güvenliğinden yoksun ve düşük ücretlerle çalıştırılan, yaşamları hiçe sayılan emekçiler köle değil mi?

Uzak topraklarda, çadırlar içinde yaşayarak, çoluk çocuk üç kuruşa çalıştırılan, sosyal güvenceleri olmayan insanlar köle değil mi?

Yoksul ailelerde dünyaya gelmenin bedelini küçük yaşta sokaklara düşerek, her türlü istismara uğrayan, suça itilen çocuklar köle değil mi?

Yoz-yobaz, ahlaksız bir kültürün, sahte-yalan-uyduruk inanç değerlerinin baskısıyla yaşamları yoksulluk ve şiddetle geçen kadınlar köle değil mi?

Zorla evlendirilen kız çocukları köle değil mi?

Ailesinin özverileriyle ile yüksek öğrenim gören, mezuniyet sonrası kendi alanında iş bulamadığı için asgari ücretle garsonluk, kuryelik, inşaat işçiliği ve hatta kağıt-karton toplayıcılığı ile yaşam mücadelesi veren genç insanlar köle değil mi?

Daha verilebilecek pek çok örnek var. Eksik kalanları da siz tamamlayın ve insafla düşünün lütfen;

Köle düzeni yok edildi mi?