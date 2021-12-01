DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ asgari ücret için ne diyor?

Aralık ayı geldi çattı…

Aralık ayı deyince, akla asgari ücret geliyor…

Yıl boyunca birbirlerini suçlayan DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, asgari ücret görüşmelerinde ortak ses oluyorlar…

Ortak açıklama yapıyorlar…

Asgari ücret görüşmeleri öncesi DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikalarından yine ortak açıklama yaptı…

Taleplerini sıraladı…

Açıklamada, "Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır" talebi yer aldı.

Ayrıca işçi SGK prim payının 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanması gerektiği belirtildi…

3 SENDİKANIN ASGARİ

ÜCRET TALEBİ ŞÖYLE;

-Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan “geçim şartları” yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.

-Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik vb. kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.

-Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.

-Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.

-Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.

-Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.

Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak;

-İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.

-“Sosyal Devlet” ilkesi gereği “aile yardımı” çalışmayan eş için uygulamaya konulmalıdır.

-Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu işyerleri için uygulanmalıdır.

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Yukarıda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ sendikasının asgari ücretle ilgili taleplerini ve görüşlerini yazdım…

Türkiye’de asgari ücretle çalışan milyonların gözü, asgari ücrette…

Hükümet, asgari ücrete zam yapıyor, ama 7’den 70’e yapılan zamlarla, verdiği zammı geri alıyor… Bakalım bu yıl da geçen yılın tekrarı mı olacak?

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5 TL’lik makarna!

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, önceki gün yaptığı açıklamada AKP iktidarının ekonomi politikasını eleştirdi… Yıldız, iktidara makarna üzerinden yüklendi… Makarna paketinin 5 liraya yükselmesini eleştirerek, “5 TL’lik etiketleri altında ezileceksiniz ve tarih olup gideceksiniz” dedi. Eskiden makarnanın paketi, 2 lira 2.5 liraydı… Şimdi 5 lira… Makarnanın 5 liraya yükseldiği bir durumda, iyi şeylerden bahsetmek mümkün değil. Makarna, dar gelirlinin yemeğiydi, şimdi makarna yemek de lüks oldu.

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Aziz Sancar’dan

gençlere 5 uyarı

2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof.Dr. Aziz Sancar, bir tweet atarak gençlere dikkat çekti. Sancar, “Gençleri mahveden 5 şey: şüphe, istek, yanlış arkadaşlıklar, boş zaman ve amaçsız ortam” dedi… Gençler, Sancar’ın bu söylediklerine kulak verse iyi olur.

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Gergerlioğlu, Kocaeli Şehir

Hastanesi’ne dikkat çekti!

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sağlık Bakanlığı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Kocaeli’deki sağlık sorunlarına dikkat çekti. Gergerlioğlu, “Kocaeli Şehir Hastanesi açılacak ama çalıştığım İzmit Seka Devlet Hastanesi ve diğer hastanelerin, kimisi kapatılacak, kimisi başka hastanelere çevrilip sağlık hizmetleri minimuma indirilecek. Bu doğru değil Sayın Bakan. Kocaeli halkı, sadece Kocaeli Şehir Hastanesi’ne gitmek zorunda kalacak. Bu çok yanlış.

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Bakın, İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde çalışmış bir doktor olarak size söylüyorum, çok kişinin hayatına kastedecek vakalar olabilir, hastaneye yetişemeyen vakalar olacak, çok ağır sağlık sorunları olacak. Maalesef ki bu, iktidarın ranta dayalı şehir hastaneciliği politikasından kaynaklanıyor” dedi. Kocaeli Şehir Hastanesi daha açılmadan, hem sağlık çalışanlarını, hem de vatandaşları düşündürmeye başladı.

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Başkan Yaşar Şanlı’dan

Memur-Sen’e sert tepki

Türk Eğitim Sen 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı, önceki gün bir açıklama yaptı… Açıklamasında Memur-Sen’i sert bir dille eleştirerek, “Tüm eğitim çalışanlarını, sendikal işleyiş dışında her şeyi yapan Memur-Sen’den istifa edip sendikamıza davet ediyorum” dedi. Memurlar şu an sıkıntı içinde… Yapılacak zammı sabırsızlıkla bekliyorlar… Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak.