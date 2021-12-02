“Parti devleti” görüntüleri

Sonunda bunu da gördük.

Olay, Rize’de yaşanıyor.

AKP Rize Merkez İlçe Yönetim Kurulu 23 Kasım’da parti binasında toplantı yapıyor, toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu da katılıyor.

İlçe başkanlığı, toplantı sonrası sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapıyor:

“İlçe Koordinatörümüz İl Başkan Yardımcımız Himmet İstif ve İl Kültür Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu’nun katılımıyla yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Alemdaroğlu, ilimizde yürütülen çalışmalarla ilgili yönetim kuruluna bilgi sunumunda bulundu.”

Haydi, buyurun bakalım!

Şu garipliğe bakar mısınız, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü parti binasına gidip AKP yöneticilerini bilgilendiriyor.

AKP’liler il müdürlüğüne gidip bilgi alsa, tamam.

Her vatandaş, her siyasi parti yöneticisi gidip bilgi alabilir.

Ama il müdürünün bir siyasi partiye gidip sunum yapması yanlış.

AKP’ye gitti, yarın bir başka siyasi parti davet etse ne yapacak?

Gidecek mi?

Gidebilecek mi?

Doğru bir uygulama değil.

Ancak AKP’liler “Biz devletiz, biz devleti de AKP’lileştirdik, ne var bunda?” diyorsa, o başka.

Gördüğünüz gibi, ülkemizde ne “kural” kaldı, ne “etik davranış” kaldı, ne de “devlet geleneği” kaldı.

Her şey yerle bir!

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Yazıyı bitirirken masama ulusal gazeteler geldi.

Şöyle bir göz attım, SÖZCÜ’de yine benzer bir haber:

Başlığı, “Samsun ilçe emniyet müdürü AKP’ye gitti”…

“Demek devletin AKP’lileştirilmesi son hızla devam ediyor” dedim kendi kendime.

Samsun 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Kenan Bıyık, göreve başladıktan bir süre sonra AKP İlçe Başkanlığı’na ziyarette bulunmuş.

Tabii belirtmeye gerek yok, sadece AKP’ye gitmiş.

Bu kapı açıldı ya, göreceksiniz AKP binalarından çıkmayan bürokratların sayısı her geçen gün artacak.

Biz nereye doğru gidiyoruz?

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Mustafa Kemal Atatürk’ün sözü:

“Eğitimdir ki bir ulusu ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da bir ulusu köleliğe, yoksulluğa düşürür.”

Ülkemizde yıllardır uygulanan eğitim sistemini biliyorsunuz…

Bilimden uzak dinsel ağırlıklı eğitim sistemi…

Ne dersiniz, yolumuz nasıl bir yol, nereye doğru gidiyoruz?

Adaletin batsın dünya!

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Rakamlar ürkütücü.

*2.Dünya Savaşı’ndan sonra, yani 1945’ten buyana dünya ekonomisi 5 kat büyüdü.

*Buna rağmen son 15 yılda 54 ülke daha da fakirleşti.

*Dünyadaki 6.8 milyar insandan 4 milyarı “kronik yoksulluk” çekiyor. Yani temel insani haklardan yoksun.

Rakamlar şunu söylüyor; dünya ekonomisi büyüdü, ama artan gelirin büyük kısmı “belirli bir azınlığın” cebinde.

Böyle bir dünyada huzur olabilir mi?

Süper Lig, neden Avrupa’nın en yaşlısı?

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Önce bazı ülke liglerinin yaş ortalamasını vereyim.

*TÜRKİYE : 27.78

*YUNANİSTAN : 27.38

*İSPANYA : 26.71

*İTALYA : 26.23

*İNGİLTERE : 25.91

*ALMANYA : 25.50

*FRANSA : 25.07

*AVUSTURYA : 24. 38

*HOLLANDA : 24.35

*DANİMARKA : 24.18

Bu değerlendirmede, bu sezon yapılan maçlar baz alınmış.

Gördüğünüz gibi, bizim “Süper Lig” Avrupa’nın en yaşlısı.

Süper Lig’te oynayan futbolcuların yaş ortalaması, 27.78.

Eee, bunun nedeni de belli.

En verimli yaşlarında diğer ülkelerde çatır çatır futbol oynayanlar, emekliliklerinde Türkiye’ye geliyorlar.

Hayatlarında görmedikleri kadar itibar görüyorlar, ceplerini Euro veya dolarla doldurup gidiyorlar.