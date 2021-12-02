AKP iktidarı, TÜRKONFED’in açıklamalarını DİKKATE almalı!

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)… Önemli bir konfederasyon. TÜRKONFED’i biraz tanıyalım… Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almakta.

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Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 262 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket bulundurmakta.

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TÜRKONFED; federasyonlarına bağlı her bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı katma değerin toplamı olarak, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını karşılayarak, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmakta.

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Kocaeli’nin de aralarında olduğu Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu da (DOĞUMARSİFED), TÜRKONFED’in bir parçası… DOĞUMARSİFED'in kurucu başkanlığını Gürol Ciğerdelen yapıyor… Bu ay kongreleri var. Başkanlığa Atalay Kaya’nın seçileceği öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi CHP eski Grup Başkanvekili de yönetim kurulunda.

DEĞİŞİKLİĞE İHTİYAÇ VAR

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), önceki gün Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOGUMARSİFED) - Bolu-Düzce-Kocaeli-Sakarya-Yalova’nın da içinde bulunduğu 24 Federasyonun imzaladığı bildiriyi açıkladı… Ekonominin gidişatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamada, ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyaç olduğu belirtildi. Açıklamada, kur istikrarı, şeffaflık ve öngörülebilirlik vurgusu yapıldı.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), ekonomi yönetimi ve piyasa koşullarının, iş dünyası ile topluma etkilerine ilişkin bir açıklama yaptı.

KAYBEDECEK ZAMAN YOK

Açıklamada, ekonomi politikalarında bilimin açıklayamadığı yöntemlerin kullanılmasının belirsizliği artırdığı belirtilerek, "Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklamada, ekonomi yönetimi anlayışında değişikliğe ihtiyaç olduğu vurgulanırken; şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile öngörülebilir bir ekonomi politikası talebinde bulunuldu.

SÜREKLİ SİYASİ GERİLİMLER

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hepimiz biliyor, kabul ediyoruz. Bir tarafta COVID-19 pandemisi diğer tarafta siyasi gerilimlerden mülteci krizine, iklim değişikliğinden gelir adaletsizliğine kadar pek çok sorun önümüzde duruyor. Bu zorlu konjonktürde ekonomi politikalarının oluşturulmasında ekonomi biliminin açıklayamadığı yöntemler kullanılması belirsizliği artırıyor. Bizler, ülkesinin sorunlarına çözüm üretmek için gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED üyesi iş insanları olarak, her geçen gün üyelerimizin genel ekonomik gidişata ilişkin duydukları ortak kaygının sesini iletmek arzusundayız.

KUR İSTİKRARI VURGUSU

Bir ekonominin sağlıklı işleyişi ve refah üretebilmesi için “kur istikrarı” temel unsurdur. Döviz kuru ekonomideki mal ve hizmet alışverişlerini mümkün kılan fiyat oluşumunun temel öğesidir. Kurlardaki istikrarsızlık ticaret esnasındaki fiyat oluşumuna imkân vermediği için üretim, iç piyasadaki alışveriş ve dış ticaret durma noktasına gelmiştir. Mali kesimdeki işlemler beklemeye geçmiştir. Reel sektör ve mali sektördeki bu aksamalar, istihdam ve yatırımları olumsuz etkileyeceği gibi, gelir dağılımında da ciddi bozulmalar yaratacaktır. Ekonomi biliminin gerekliliklerine uygun piyasa yönetimi anlayışının benimsenmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz.

ŞEFFAF BİR POLİTİKA TALEBİ

2001 krizi sonrası uygulanan politikaların çok başarılı olduğunu ve bunun sonucunda 2002-2013 yılları arasında GSYH’mızın 12 bin 500 dolara kadar çıkarak, ülkemizin Orta Gelir Tuzağı’nı aşma noktasına gelmiş olduğunu anımsarsak, yapılması gerekenler çok açıktır. Merkez Bankası başta olmak üzere kurumlarımızın bağımsızlığını yeniden tesis edecek hukuki düzenlemelerin yapılmasını, adil, şeffaf, hesap verebilir ve liyakat esaslı bir anlayış ile direnci artırılmış, öngörülebilir bir ekonomi politikasının hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

DEVLETİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Ülkemizin krizden çıkış yolculuğunda üretim ekonomisi temelli, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini güçlendirmesi, güçler ayrılığını, denge ve denetleme mekanizmalarını yerli yerine oturtması, yargının tam bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü tesis etmesi, demokratik reformların gerçekleştirilmesi ile güven ve istikrarın yeniden sağlanacağını düşünüyoruz. Ülkemizin ekonomik, hukuk ve demokratik reformları gerçekleştirerek yazacağı yeni hikâyede çözümün bir parçası olmaya hazırız. Memleketine ve topluma güvenen iş insanları olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”

AKP İKTİDARINA MESAJ

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) açıklamasını yukarıda okudunuz…

Çok önemli tespitler, çok önemli açıklamalar.

Açıklamanın bir bölümünde “Ülkemizin, piyasa dinamikleri dışında, geçmişte denenen ve başarısız sonuçlar alınan yöntemlerle kaybedecek zamanının olmadığını düşünüyoruz” denildi…

AKP iktidarı, 24 federasyondan oluşan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun sesine kulak vermeli.

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İnternette geçen günlük

süre 7 saat 57 dakika!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir açıklamada bulundu. Açıklamada "We Are Social, 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bağlılığımızı ortaya koymakta. Ülkemizde internette geçirilen günlük süre 7 saat 57 dakika. Günlük uyku ihtiyacımızın 8 saat olduğu düşünülürse, günlük uyuduğumuz süre kadar internette vakit geçiriyoruz" denildi… Çok yüksek bir rakam… Resmen internetin bağımlısı olmuşuz.