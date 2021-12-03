Ölmeden cehennemi gören o genç

Tam bir hafta önce bugün…

İzmit’te bir gencin “intihar dramı” yaşandı.

İş aramak için Bursa’dan İzmit’e geldiği tahmin edilen 22 yaşındaki Mustafa Ünsal, Halkevi Köprüsü demir parmaklıklarından kendisini D-100 Karayolu’na bırakarak intihar etti.

Gencin, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Endüstri Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Mustafa Ünsal’ın, intihar etmeden önce sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlar anlamlıydı.

“Ölmeden önce birkaç şey yazmaya geldim. Galiba bu son gecem, mücadelem bitti artık devam edemeyeceğim. Herkese hakkım helaldir. Sakın ola umudunuzu kaybetmeyin, hep bir hayaliniz olsun ve onun peşinden gidin. Allah’a emanetsiniz… Tedirginim sanki son zamanlarda ölüme gidiyorum. Cennet değil, cehennem ölmeden de görülebiliyormuş.”

Gencin bıraktığı mesaj uzun.

İçinde yalnızlık ve terk edilmişlik de var.

Hepsi bir araya gelince, çareyi ölümde bulmuş.

Yazık!

Son yıllarda intihar olayları çok arttı.

Çoğunun nedeni de ekonomik!

Umutsuzluk…

İşsizlik…

İflas…

Her intihar olayından sonra hep şunu merak ederim.

Acaba devletin bir kurumu, bu intihar olaylarını tek tek inceleyip değerlendirip sonuç çıkarıyor mu?

Devletin sosyal ve ekonomik politikaları belirlenirken bu sonuçlardan yararlanılıyor mu?

İntihar sayıları azalmayıp her geçen gün arttığına göre, bence böyle bir çalışma yapılmıyor.

Yapılıyor olsa bile, bu çalışmaların sonuçları belirlenen devlet politikalarında etkili olarak kullanılmıyor.

İntiharlar, üzerinde özenle durulması gereken olaylar.

İntiharlar, toplumun psikolojik, sosyolojik ve ekonomik durumunun bir yansıması.

22 yaşında hayat dolu olması gereken bir gencin “Ölmeden de cehennem yaşanıyormuş” demesi, bu ülkeyi yönetenlere bir mesaj.

Demek, hayatından bu kadar bezmiş.

Demek “yaşadığı ortam” ve “ülkemizin siyasal, sosyal ve ekonomik iklimi” bu gencimize “umut” verememiş.

Milyoner sayısı neden artıyor?

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Bitmez tükenmez bir polemik konusu:

*Milyoner sayısı neden artıyor?

*Kim bu milyonerler?

BDDK’nın Eylül 2021 verileri geçenlerde açıklandı.

Son milyoner sayısı, 376 bin 787 kişi.

Servetlerinin toplamı, 2 trilyon 392 milyar lira.

“Milyoner” derken, toplam sayının 34 bin 425’i “döviz milyoneri”, geri kalanı ise “TL milyoneri”.

Bence, milyoner sayısının artmasının iki nedeni var.

Bir defa “1 milyon dolar” veya “1 milyon Euro” iyi para da, “1 milyon TL” öyle çok yüksek bir para değil.

Paramızın değeri düştü, piyasa ağzıyla paramız pul oldu, bugün sıradan konutların değeri bile 1 milyon liraya yaklaştı.

Yani bir iki taşınmazı olan, bu devirde rahat “milyoner”ler arasına katılabilir.

Söylemek istediğim, “1 milyon” artık ülkemizde ulaşılamaz bir para değil.

Milyoner sayısının artmasının diğer bir sebebi şu:

Ülkemizde iş yapmak, her geçen yıl zorlaşıyor.

Belirsiz bir ticaret ve sanayi üretimi ortamındayız.

Yönetime güven yok, “hukuk devleti” nosyonundan çoktan uzaklaştık.

Pek çok iş insanı, bu kötü şartlarda üretmek ve ticaret yapmak istemiyor.

Elindeki değerleri fırsat bulunca paraya döndürüyor, bankaya koyup keyfine bakıyor.

Mal varlığını riske atmak istemiyor.

Özetle…

Milyoner sayısının artması, ülkemiz ekonomisinin iyiye gittiğinin bir işareti değil.

Tam tersine, paramızın değersizleşmesinin, iş insanının iş yapmaktan kaçıp nakite dönmesinin bir işareti.