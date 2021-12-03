Kocaeli Üniversitesi kuruluşundan bugüne gelinceye kadar çeşitli sıkıntı ve zorlukları yaşadığını biliyoruz. Rahmetli Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Umutepe'de üniversitesi kurulacak dediği zaman büyük bir çoğunluk inanmayarak hoca hayal görüyor diyerek gülmüşlerdi. Özgüven duygusu ve inancı içinde olan Baki Hoca büyük bir mücadele vererek imkansız denen şeyi başararak bugünlere gelmenin yaratıcı mimari oldu. Ruhu şad olsun. Eşi Sezer hoca da rektörlük döneminde projenin yarım kalan eksikliklerini tamamladılar. Bugün Koca bir kent haline gelen yerleşkede Rektör Sadettin Hülagü hoca ihtiyaç olan eksiklikleri aynı inanç ve tempo ile tamamlamaktadır. Üniversitemiz yurt içinden ve yurt dışından binlerce öğrenciye hizmet veriyor. Ayrıca Kocaeli ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Yurt dışından gelen öğrencilerin her birisi Kocaeli ve Türkiye tanıtımı için bir kültür elçisi olduğunu unutmamalıyız. Kocaeli'mizin yüz akı ve dış yüzü olan üniversitemize emeği geçen herkesi sevgi ve saygı ile anıyor teşekkür ediyoruz.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTAHANESİ

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kocaeli'nin gururu olduğu kadar, kentimiz ve yöremiz içinde bir nimettir. Kocaeli dışından çevre illerinden Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi birçok ilden hasta tedavi için üniversite hastanesine gelmektedir. Herkes gibi sağlık sorunları ve tedavimiz için burnumuzun dibinde bir nimet olan hastaneye gidip gelmekteyiz. Yıllar önce bel fıtığı ameliyatımı Prof. Dr. Konuralp İlbay hoca yaparak sağlığıma kavuşturmuştu. Daha önce bir başka yerde başarısız ve kusurlu olan bir ameliyat sonucu yürüyemez bir haldeydim. Konur hocaya maharetli elleri için çok teşekkür ediyorum.

Yine sekiz yıl önce Bakü'de bir toplantıdayız. Arabamıza yandan vuran bir arabanın şiddetli vuruşu neticesinde sağ kolum dört yerden kırılmıştı. Hemen Kocaeli'ye dönünce Prof.Dr Cumhur Kesemenli hocaya müracaat ettik. Sağ olsunlar büyük bir dikkat ve zarafetle kolumun kusursuz iyileşmesine sebep oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yakın ilgi ve alakası sonucu samimi ve kalıcı dostluk bağımız kuruldu. Bundan takribi dört ay önce tesadüfen ortaya çıkan akciğer rahatsızlığımda kendilerini aramış yakın ilgi ve destekleri ile sağ olsunlar büyük ölçüde moral vermişlerdi. Tedavim sırasında onkolojiden Prof.Dr Kazım Uygun hocaya, ve Prof.Dr. Ahmet Ilgaz hocaya ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar.

DOÇ. DR. DEVRİM ÇABUK

Rahatsızlığıma konulan teşhis sonucunda tedavimi takip edip yürüten onkoloji bölüm hocası Doç. Dr. Devrim Çabuk hanıma ailem ve şahsım adına çok teşekkür ediyoruz.

Devrim hoca Akciğer kanseri üzerine klinik, patalojik, bilgi ve çalışmaları ile birçok meslektaşları tarafından adından gururla bahsedilip önerilmektedir. İstanbul'da tavsiye edilen aynı branş hocasına muayene olup bilgi almak için gittiğimizde Devrim hoca ismini vermişlerdi. Seçkin adında eski mezun öğrencim tedavi görüyormuş. Konuşup sohbet edince bana "hocam ben çok araştırdım. Birçok kişi Devrim hoca demişlerdi.Onun için ikimizde şanslıyız" dedi.

Devrim hoca sabırlı, anlayışlı, ciddi tetkik ve araştırma yapması yanında, isabetli önerileri ile sadece bana değil konuştuğumuz diğer hastalarına da güven veren bir hoca olduğunu görüyor ve duyuyoruz. Devrim hocayı kutluyor ve teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar.

UZMAN KOORDİNATÖR GÜLŞAH BECERİKLİ AKSAN

Koordinatör Gülşah hanım takip ettiği hastanın her konumunu bilmekte ve titiz bir şekilde takip etmektedir. Hangi gün, hangi saate ne yapılacaksa hastayı yönlendirmekte ve bizzat takip etmektedir. Takip ettiği hastanın durumunu en ince detayına kadar bilgiler Devrim hocaya iletilip, ona göre ilaç tedavisi uygulanıyor. Hasta, yaşlı, kültürlü ve tecrübeli bir hanım Gülşah hanım için "Altın Kız" diyor. Gülşah hanımı tanıtmaya yeterli bir benzetme ve tanıtma diye düşünüyorum. Gülşah hanımın duygu ve düşüncelerini aktarıyor, kendisini tebrik ve teşekkür ediyorum.

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Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Birim Koordinatörü Uzman Gülşah Becerikli Aksan. Özellikle onkoloji, nöroloji, hematoloji, kardiyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, gastroenteroloji, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, pediatri ve yeni doğan alanlarında uluslararası çok merkezli Faz -2 ve Faz-3 klinik araştırmaları yürütmekteyim. Alanlarında son derece yetkin çok saygıdeğer ve kıymetli hocalarımıza birlikte birçok gönüllü hastaya iyi klinik uygulamaları ve etik değerler doğrultusunda tedavi iletmekteyiz. Türkiye'de ilk açılan klinik araştırma birimi olarak Kocaeli Üniversitesi KABI koordinatörü olmaktan kıvanç duyuyorum. Onkoloji çalışmalarında, baş araştırıcı olarak Sayın Doc. Dr. Devrim Çabuk hocamızla bir ekip olmak ise paha biçilemez.