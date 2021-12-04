İyi de, şimdi hesabı kim ödeyecek?

“Yalancı bahar”, sona erdi.

Yaratılan “sahte cennet”in foyası ortalığa saçıldı.

İyi de şimdi ne olacak?

Aldığımız dış borçlarla…

*Yedik içtik.

*Araba aldık, ev yaptık.

*Saraylar, en pahalı uçaklar…

*Lüks AVM’ler açtık.

*Rezidanslar diktik.

*Çılgınlar gibi tükettik.

*Otoyollar, köprüler, tüneller, havaalanları inşa ettik.

Özetle “gâvurun parasıyla” bir elimiz yağda, bir elimiz balda bir dönem geçirdik.

Şimdi, deniz bitti.

Ne yapacağız?

Ortada bir “hesap” var, bu hesabı kim ödeyecek?

Yiyip içenler, saraylarda köşklerde lüks konutlarda oturanlar, borç paraları taşa toprağa betona gömenler, toplumu üretimden koparıp tüketime yönlendirenler, devletin hazinesini çılgın projeler için peşkeş çekenler; bakıyorum da hiç oralı değil.

Sorumluluk almıyorlar…

“Hesabı halkın önüne koyma” telaşındalar.

Koydular da…

Neymiş?

“Ekonomik kurtuluş savaşı” veriyorlarmış.

Halkı bu savaşa katılmaya çağırıyorlar.

Oysa…

Kuraldır, kim yiyip içtiyse hesabı o öder.

Garip gurebanın, normal vatandaşın, “Türkiye’nin batma noktasına gelmesinde” ne suçu oldu ki?

Hesabı ödeyecekler, belli…

Bakın çevrenize, onları görürsünüz.

Kaçamazlar, ama bugün ama yarın bu hesabı mutlaka ödeyecekler.

Alacağına ÜFE, vereceğine TÜFE

ÜFE, TÜFE diye her gün milletin kafasını ütülüyorlar, ama işin aslı ne, bunun üzerinde gereği kadar durmuyorlar.

Biliyorsunuz…

ÜFE, Üretici Fiyat Genel Endeksi…

TÜFE, Tüketici Fiyat Genel Endeksi…

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), güya her ay ÜFE ve TÜFE’de yaşanan “enflasyon oranlarını” açıklıyor.

ÜFE’de şu kadar, TÜFE’de bu kadar…

Dikkat ederseniz ÜFE’deki enflasyon oranı, TÜFE’deki enflasyon oranından hep yüksek açıklanıyor.

Nedeni açık.

Çünkü devlet, “alacağını” ÜFE’ye, “vereceğini” de TÜFE’ye göre ayarlamış.

ÜFE’yi yüksek açıklıyor ki, vatandaştan daha fazla vergi alsın.

TÜFE’yi düşük açıklıyor ki, çalışanların ücretini daha az artırsın.

İşte görüyorsunuz, ÜFE’ye göre düzenlenen “Yeniden Değerleme Oranı” yüzde 36.20 olarak açıklandı.

Yani 1 Ocak 2022’den itibaren bütün devlet alacakları yüzde 36.20 oranında artırıldı.

TÜFE ise düşük tutuluyor, yüzde 19.67.

Neden?

İşçi, memur ve emeklilerin maaşlarına daha az zam yapmak için.

Gördüğünüz gibi…

Devlet, daha doğrusu AKP iktidarı, vatandaşına adaletli davranmıyor.

“Nalıncı keseri” gibi, hep kendi tarafına yontuyor.

Vergi alırken ÜFE…

Maaşlara zam yaparken TÜFE…

“Hizmet” için mi, “soymak” için mi?

Sürekli tartışılan bir konu:

Otoyollar, köprüler, tüneller, havaalanları; millete hizmet için mi yapılıyor, yoksa devleti soymak için mi?

Elbette topluma hizmet amacı da var, ama bu bir görüntü, asıl “devleti soymak” amacıyla yapılıyor.

Dikkat edin, kamusal servet, yani toplum için harcanması gereken para, ihalelerle sürekli “yandaşlara” aktarılıyor.

Şimdi devlet fakir, yandaşlar zengin.

Yandaşlar, “devlete borç verecek” noktaya getirildi.

Bu bir “devleti ele geçirme” yöntemiydi, başarıyla uyguladılar.

Siyasette son çizgi

*AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “çatışmacı”.

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “uzlaşmacı”.

Bu böyle biline!

Türkiye bundan sonra…

*Ucuz emek

*Ucuz şirket

*Ucuz mal

demek.

Gerisini unutun!

Gerisi fasa fiso.

AKP iktidarı, 20 yıl sonra Türkiye’yi bu hale getirdi.