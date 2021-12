Yeterlilik hissi ve özgüven hayatta birçok kapıyı açıyor!

Mutlu, başarılı, üretken bir yaşam sürmenin ve geleceğe güvenle bakabilmenin yolu, kendi kendinize yetebilmekten geçiyor. Yeterlilik hissi ve özgüven, hayatta birçok kapıyı açan bir anahtar görevi üstlenirken; iş hayatında ve ilişkilerinizde de daha başarılı olmanıza yardımcı oluyor. Demartini Enstitüsü’nün kurucusu, davranış uzmanı ve yazar Dr. John Demartini, geleceğe güvenle bakmakla ilgili şu önerilerde bulundu;

1. Para biriktirin.

Finansal özgürlük, kendi kendinize yetebilmenin ve geleceğinizi şekillendirmenin ilk adımlarından biri. Finansal özgürlüğünüze kavuştuğunuzda, maddi sıkıntılar tarafından kısıtlanmayan, paranın sizi kontrol etmediği bir noktaya ulaşabilir; gelecek hedefleriniz yolunda özgürce adım atabilirsiniz. Demartini’nin finansal özgürlüğe kavuşabilmek için ilk önerisi, her ay kazancınızın %10’unu biriktirmeniz. Birikimleriniz arttıkça, kendi gözünüzdeki değeriniz de artacak.

2. Rotanızı çizin.

Hayatta gideceğiniz yönü belirleyebilmek için, severek yaptığınız şeyleri keşfedin. Hayal kurun ve kendinizi özgür bırakın. Planlı bir yol haritasına sahip olmak; amaç ve bağlılık hissinizi arttırırken, hedeflerinize ulaşmanızı da kolaylaştıracaktır. Gelecek hedefleriniz yolunda bilinçli adımlar atmak, enerjinizi de yüksek tutacaktır.

3. Sizi destekleyen ve size ilham veren kişilerle vakit geçirin.

Kendinizi sürekli geliştirebilmek için, çevrenizde benzer hayallere sahip ve hedeflerinin bilincinde olan kişilere yer açın. Ufku geniş kişiler, sizin de ufkunuzu açacak; sizi yargılamayı ve size her daim destek olan kişilerse, motivasyonunuzu yüksek tutacaktır. Çevrenizde doğru insanlara yer açabilmek için, size yük olan, sizi üzen ve hayatınızı zorlaştıran kişilerle olan ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin.

4. Kendinizi motive edin.

Gelecekte olmak istediğiniz kişiyi gözünüzde canlandırın. Her gün, kim olduğunuzu düşünmek ve kendinizi eleştirmek yerine, kendinize olmak istediğiniz kişiyi hatırlatın ve kendinizi motive edin. “Özgüvenim yüksek, kararlı ve güçlüyüm” gibi.

5. Okuyun.

Kişisel gelişim yayınları ya da roman, mizah dergileri ya da hikayeler… Okumak zekanızı geliştirir, kelime ve bilgi dağarcığınızı arttırır ve dolayısıyla özgüveninizi yükseltir. Böylece, iletişim becerilerinizi de geliştirebilirsiniz.

6. Şükredin.

Her gün, küçük ya da büyük, sizi mutlu eden şeyleri bir deftere not edin. Gün sonunda yazdıklarınızı gözden geçirerek şükredin. Aslında mutlu olmak için ne kadar çok nedeniniz olduğunu görünce şaşıracaksınız.

7. Öğün sayınızı arttırın ve daha az yiyin.

Çok fazla yemek yemek, enerjinizi düşüreceği gibi, formunuzun bozulmasına ve fiziksel rahatsızlıklara da neden olabilir. Daha sağlıklı beslenebilmek için, yemek saatlerinizi planlayın, öğün sayınızı arttırın ve öğünlerinizi küçültün. Her gün aynı saatte yemek yemek, sindirimi kolaylaştırırken, fiziksel becerilerinizi de arttırır. Sağlıklı ve formda olmak, kendinize olan güveninizi arttırmak ve yaşam sürenizi uzatmak için de birebirdir.

8. Gülümseyin.

Gülümsemek, keyfinizi yerine getireceği gibi; çevrenizdekilerin de modunu yükseltir. Aynı zamanda gülmek, vücudunuzu fizyolojik olarak da etkileyerek daha genç ve enerjik hissetmenize yardımcı olur.

9. İşlerinizi tamamlayın.

Görevlerinizi başarıyla tamamlamak, başarı ve özgüven hissinizi arttırır, kendinizi geliştirebilmenize olanak sağlar. Harekete geçmeden önce; yapmanız gereken şeylerin listesini hazırlayın, planınız yapın ve vakit kaybetmeyin. Dinlenmeyi ihmal etmeyin ve görevlerinizi tamamladığınızda kendinizi ödüllendirin.

10. Yükünüzü hafifletin.

Birçok kişi, duygusal yüklerini hayatının her alanına taşır. Kabul edilemeyen haksızlıklar, hatalar ve pişmanlıklar, günlük hayatın her noktasında yük olmaya devam eder. Kağıt kalemi elinize alın ve sizi zorlayan, moralinizi bozan ya da üzen şeylerin listesini yapın. Her maddeyle tek tek ilgilenin, gereken dersleri alın ve yaşadığınız olumsuzlukların sonuçlarını olumluya çevirebilmek için yapabileceklerinizi gözden geçirin. Moraliniz yükseltmek, hafiflemek, kendinize olan güveninizi arttırabilmek ve ilerleyebilmek için; yüklerinizden kurtulun. (Alıntı)

AYVANIN FAYDALARI

Sıcak tutar: Kan akışını ve metabolizmayı hızlandıran ayva, kış aylarında sıcak tutar

-C vitamini deposudur

-Tokluk hissi verir

-Aritmiyi ve çarpıntıyı önler

-Ağız yaralarını giderir

-Mide dostudur

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

-İyileşme sürecini hızlandırır.

Pandemi spora olan ihtiyacı artırdı

Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri MAC, FutureBright ile Türkiye'nin Hareket Haritası Araştırması'nı hazırladı. Araştırmaya göre Türkiye'de her 10 kişiden 8'i sağlık için spor yapmak gerektiğini düşünüyor. 4 kişiden 1'i haftada 3 gün spor yapıyor. Ancak pandemide hareketsizlik arttı ve toplumun yüzde 23'ü ortalama 5,3 kilo aldı.

10 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en büyük spor kulübü zinciri olan MAC, FutureBright ile ''Türkiye'nin Hareket Haritasını'' çıkardı. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen araştırma, toplumun hareket tanımı, kendilerini ne kadar hareketli bulduğu, sporun hayatlarındaki yeri ve pandemiyle birlikte hareket alışkanlıklarındaki değişimlere yönelik sonuçları ortaya koydu.

15-69 yaş aralığındaki üç bin kişiyle yapılan araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 59’u kendilerini hareketli olarak tanımlarken, hareket sporun yanı sıra günlük rutinler, ev işleri, alışveriş yapmak da hareketle ilişkilendiriliyor. 4 kişiden 1'i haftada 3 gün spor yapıyor.

Pandemide her iki kişiden biri hareket seviyesinin düştüğü söylerken bu dönemde 100 kişiden 23'ü ortalama 5,3 kilo aldı.

MAC CEO'su Can İkinci ve FutureBright Grup Kurucu Ortağı Akan Abdula, düzenlenen basın toplantısında araştırmayı kamuoyuyla paylaştı.

Raporun sonuçları şöyle:

Zamanım yok diyoruz, yeterince hareket etmiyoruz

· Ankete katılan her 10 kişiden 4'ü spor aktiviteleriyle ilişkilendirirken 5'i hareket etmeyi yürüyüş olarak tanımlıyor. Gezmek, dolaşmak, ev işleri de hareket olarak tanımlanıyor

· Türkiye'de her 10 kişiden 1 kendisini ''çok hareketli'' olarak, 5'i ise ''hareketli'' olarak tanımlıyor. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 50’si, kadınların yüzde 60’ı, annelerin ise yüzde 70'i ''Hareketliyim'' diyor

· Her 100 kişiden 15'i hareketlerini telefon uygulaması aracılığı ile takip ediyor. Günlük adım sayısı ortalaması 7.720

· Hareket etmeyenlerin en temel mazeretleri zaman olmaması ve yorgunluk

Sporun sağlığı desteklediğine inansak da 4 kişiden sadece 1'i spor yapıyor

· Her 10 kişiden 8'i sağlıklı yaşam için spor yapılması gerektiğini belirtiyor. Kadın katılımcılar erkeklere göre sporu kilo verme ile daha fazla ilişkilendiriyor.

· Türkiye'nin yüzde 75'i spor yapmıyor. Her dört kişiden biri spor yaptığını belirtirken, spor yapılan ortalama gün sayısı haftada 3.

Pandemide hareketsizlik arttı, Türkiye'de her 100 kişiden 23'ü ortalama 5,3 kilo aldı

· Ankete katılanların yüzde 47'si pandemi döneminde hareketlerinin azaldığını belirtiyor.

· Pandemi araştırmadaki tüm yaş gruplarında hareketleri kısıtlamış ancak ileri yaş grubuna uygulanmış uzun dönemli yasaklar nedeniyle, bu kesimde hareketsizlik özellikle yüksek.

· Çalışan kesim en hareketli kitle olarak ortaya çıkıyor.

· Bu dönemde dışarıda yapılan temel aktiviteler olarak yürüyüş ve koşu öne çıkıyor.

· Evde yapılan sporlarda ise en fazla vücut egzersizleri tercih edilmiş. 25-34 yaş grubu vücut-kas egzersizlerine ağırlık verirken, kadınlar ve gençler pilates / yoga yapmaya yoğunlaşmış.

· Hareketli ve spor yapan kitlenin yarısı pandemi sonrasında daha fazla spor yapacağını söylüyor.

· Pandemiyle beraber her 3 kişiden 1'i beslenmesine dikkat ettiğini belirtiyor. Özellikle kadınlar (yüzde 34) ve spor yapanlar (yüzde 48) bu dönemde daha dikkatli beslenirken, halihazırda hareketsiz olan kitle (yüzde 21) beslenme konusunda daha dikkatsiz davrandığını belirtiyor.

· Her 100 kişiden 23'ü pandemi sırasında kilo aldığını ifade ediyor. Pandemi dönemde alınan ortalama kilo 5,3 kg olurken,kadınların ve hareketli sporcuların görece daha az kilo aldığı görülüyor.

Türkiye'nin Hareket Haritası Araştırması'nı yukarıda okudunuz… Bol bol yürüyüş ve bol bol spor yapmakta fayda var…

Mutlulukla ilgili ünlü kişilerden güzel sözler

* İnsanların az bir kısmı mutlu, bir o kadarı ise mutsuzdur. Geri kalanların tümü; mutlu gibi görünen mutsuzlardır. - Oscar Wilde

* Kendinizi doğru ya da mutlu olmak arasında bir çatışma halinde bulursanız, mutlu olmayı seçin. RozTownsend

* Çocuklarınıza erdemli olmayı öğretin, insanlığı ancak bu mutlu kılar. - L.V. Beethoven

* Mutluluk, karşımıza çıkmasını beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde edilir. - Webster

* Kimse mutluluğun sahibi değildir; bazen şansımız yaver giderse bir kira sözleşmesi yapıp mutluluğun kiracısı oluruz. - MarcLevy

* En yüksek mutluluğa erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar. - Goethe

* Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. - Albert Camus

GÜVEN İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

-Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırak. Mevlana

-Güvensiz kalplerimizi karaktersiz insanlara borçluyuz.

-Sen Allah’a güven. Hiç beklemediğin anda çiçek açar umutlar. Mevlana

-Bir öleni geri getiremezsiniz. Bir de kaybolan güveni.

-En güvendiğimiz insanlar öğretiyor bize kimseye güvenmememiz gerektiğini.

-Erkek dediğin güven kokmalı, parfümü ben hallederim.

-Seni affedecek kadar olgunum ama tekrar güvenecek kadar aptal değilim.

-Birlikte yola çıkmak için 3 şey gerekir. Yürek, güven ve sadakat.

-Bana yalan söylediğine üzülmedim, bir daha sana güvenemeyeceğime üzüldüm.

