Vatandaş geçim derdinden tiyatroyu, sinemayı unuttu!

Ekonomik kriz, zenginleri daha zengin etti…

Fakiri daha da fakir yaptı…

Zamlar peş peşe gelince, vatandaşlar kültürel faaliyetleri bıraktı, geçim derdine kendini verdi..

Sözcü Gazetesi’nden Gamze Bal’ın bu konuyla ilgili haberini okudum. Dikkatimi çekti. Yazının bir bölümünü sizinle paylaşmak istedim;

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“Son yıllarda artan pahalılıktan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaş için kültürel harcamalar lüks haline geldi.Mevcut asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı Türkiye’de bir tiyatro bileti 200 lirayı buluyor. Hal böyle olunca, pandemiden önceki dönem de dahil olmak üzere, sinema ve tiyatro biletlerinin fiyatları arttıkça seyirci sayısındaki azalma dikkat çekiyor.

SİNEMA BİLETLERİNE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2017’de ülke genelinde ortalama 15,8 TL olan sinema biletleri 2018’de 17,5 TL’ye, 2019’da 21 TL’ye ve 2020’de 21,6 TL’ye yükseldi. TÜİK’in dün açıkladığı enflasyon verilerine göre, sinema biletleri 2021 Kasım itibarıyla 26,5 TL’ye çıktı.

Aynı dönem aralığında seyirci sayısındaki değişime bakıldığında ise, sinema seyircisinin 2017'den 2018'e yüzde 5.4, 2018’den 2019’a yüzde 12.8 azaldığı görülüyor. Bu oran, pandeminin büyük darbe vurmasıyla 2019’dan 2020’ye yüzde 69.5 oldu.Seyirci sayılarının 2020-2021 aralığında nasıl seyrettiğine ilişkin veri ise henüz açıklanmadı.

TİYATRO SEYİRCİSİ

TÜİK’e göre, tiyatro bilet fiyatları ise son 5 yılda 27,4 TL’den 67 TL’ye yükseldi. Ancak gerek sinema gerek tiyatro fiyatları TÜİK’in enflasyon madde sepetine eklediği ülke genelindeki ortalama fiyatlar… Halihazırda bir sinema bileti 50 lirayı, bir tiyatro bileti ise 200 lirayı aşabiliyor.

Tiyatro seyirci sayısına bakıldığında ise, 2019-2020 sezonundaki seyirci sayısının 2018-2019 sezonuna göre yüzde 43,1 azalarak 4 milyon 492 bin 293’e düştüğü görülüyor. Bu sayı, 2018-2019 sezonunda ise, 2017-2018 sezonuna göre yüzde 0,7 ile sınırlı bir artış kaydetmişti.

Bunun yanı sıra, mevcut veriler kültür ve eğlence enflasyonundaki artışın sürdüğünü ortaya koyuyor.

TÜİK’in 2021 Kasım TÜFE verilerine göre, eğlence ve kültür enflasyonundaki yıllık artış yüzde 14 ile haberleşme, giyim ve ayakkabı ile alkollü içeceklerdeki enflasyonu geride bıraktı.”

KÜLTÜR HARCAMALARI

Yukarıdaki haberin özeti şu; TÜİK verilerine göre, 2021 Kasım'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 21,31 iken, eğlence ve kültür harcamalarındaki yıllık enflasyon yüzde 13,96 oldu. Eğlence ve kültürdeki bu artış haberleşme, giyim ve ayakkabı ile alkollü içecekleri geride bıraktı. Hanehalkının kültür harcamaları içinde sinema ve tiyatronun payı azalırken, kültür harcaması TV ekipmanı harcamalarından ibaret kalıyor.

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Ekonomik kriz devam ettikçe, hem sinema sektörü, hem de tiyatro sektörü zor günlere devam edecek…

Zira, vatandaşın tek derdi geçim…

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Çakır, Davutoğlu’na RAPOR VERECEK

Göreve geldiği üç aylık süreçte, il binasını şehir merkezine taşıyan, 50 kişilik yönetimini oluşturup, ilçe başkanlarını atamaya başlayan Gelecek Partisi İl Başkanı Serap Çakır, fırsat buldukça, semt pazarından alışveriş yapan, kahvehanelerde oturan vatandaşlarla sohbet ediyor, onların sorunlarını dinliyor… Çakır, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun daveti üzerine 27 Aralık Cumartesi günü Ankara’ya giderek Davutoğlu’na ayrıntılı rapor verecek. Çakır, kapsamlı bir rapor hazırlamak için toplumun her kesimiyle görüşüyor, bunları raporuna ekliyor.

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Yaşar Şanlı’dan yüzde 36.2’lik zam beklentisi

Türk Eğitim Sen Kocaeli 1 No’lu Şube Başkanı Yaşar Şanlı harçlara yapılan yüzde 36,2’lik zam kararı sonrası memur maaşlarının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Şanlı konuşmasına ekledi, “Verirken cimri alırken bonkör olunan zamlarla karşılaşıyoruz”… Şanlı haklı… Eğer harçlara yüzde 36.2 zam yapılıyorsa, memura da emekliye de yüzde 36.2 zam verilmeli.

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Sağlıkçılar adalet istiyor

Hükümet, sağlıkçılara zam yaptı… Daha doğrusu kısmi zam yaptı… Kimisine zam yaptı, kimisine yapmadı… Durum böyle olunca, adaletsiz bir dağılım oldu… Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, önceki gün bir açıklama yaparak, “Yapılacak olan zamdan bütün sağlık çalışanları faydalanmalıdır. Bakanlık, derhal bu yanlıştan geri dönmelidir. Zam 1 milyon sağlık çalışanını kapsamalı” dedi. Yıldırım haklı, eğer zam yapılacaksa, bü zam bütün sağlık çalışanlarını kapmaması gerekir.

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Aras’tan AKP’ye çay simit göndermesi

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras, önceki gün basın toplantısı yaptı… Yine AKP’ye yüklendi… Bu kez çay simit hesabıyla AKP’yi eleştirdi… Aras, “AKP çay-simit hesabı ile iktidara geldi, yine çay-simit hesabı ile iktidardan gidecekler” dedi… Kahvelerde çay 2 lira, simit 3 lira… Yani çay da simit de lüks oldu… Zaten bir hükümet yenilecekse, tencere, tava, çay ve simitle gider…

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AKP döneminde 1890 maden işçisi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Dünya Madenciler Günü nedeniyle bir değerlendirmede bulundu… AKP’nin 2002’de iktidar olduğu günden bu yana en az 1890 maden işçisinin öldüğü belirtildi… Maden işçisi ölümleri elbette sadece AKP döneminde yaşanmadı, ama tek başına iktidar olan AKP’nin iyi bir maden yasası çıkartıp, bu işçi ölümlerini engellemeliydi.

YILLAR VE MADEN İŞÇİSİ ÖLÜM SAYILARI

2003 81

2004 68

2005 121

2006 80

2007 77

2008 66

2009 92

2010 125

2011 117

2012 81

2013 93

2014 386

2015 67

2016 74

2017 93

2018 63

2019 66

2020 61

2021 68

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HKP’nin asgari ücret kıyaslaması!

Ekonomik kriz ve zam haberleri, toplumu germeye devam ederken, gözler asgari ücrete çevrildi. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), önceki gün Gebze Kent Meydanı’nda, “Sefalet ücreti değil, insanca yaşanacak ücret istiyoruz” çağrısı yaptı… Çağrıda “1 Ocak 2021’de asgari ücret 380 dolar ediyorken, bugün ise 227 dolar ediyor. Yaklaşık 153 dolar kayıp var bunun TL karşılığı yaklaşık 1.901 liradır” denildi. Asgari ücretin 10 bin TL olması gerektiği belirtildi… AKP dönemindeki asgari ücret kıyaslaması yapıldığında, gerçekten de asgari ücret pula döndü… Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor, bakalım herkesi tatmin edecek bir asgari ücret çıkacak mı? Beklenti bu yönde…

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