Doğaya ihanetin bedeli!..

Yaradan, müthiş bir “denge ve düzen” içinde kurmuş evreni.

O sınırsız evrenin küçük bir parçası da dünyamız.

Dünya, tüm canlıların ortak yaşam alanı.

Dünyadaki dağların, ormanların, ovaların, tarım alanlarının, akarsuların, denizlerin, buzulların ayrı ayrı işlevleri var.

Ve, elbette İNSAN dışındaki canlıların da önemli işlevleri var;

ARILAR olmasa “BAL” nedir bilir miydik?

Arılar ve kuşlar olmasa insanlar beslenebilirler mi?

Doğanın döllenmesi onlar sayesinde oluyor.

ORMANLAR;

tüm canlıların temel ihtiyacı olan temiz havanın üremesine, su kaynaklarının toplanmasına, binlerce hayvan çeşidinin yaşamasına olanak sağlıyor.

OVALAR -TARIM TOPRAKLARI;

insanların ve hayvanların beslenmesi için vazgeçilmez üretim kaynakları.

DENİZLER, GÖLLER ve AKARSULAR;

Deniz ürünleriyle insan yaşamının sürdürülmesi için en değerli kaynaklar.

BUZULLAR;

Dünyamızın “iklim düzeni” için korunması gereken en büyük varlığımız.

Ne var ki, İNSAN denilen canlı, kendisi ve tüm canlılar için yaratılmış bu müthiş düzeni hunharca yok ediyor!

Dünya ölçeğinde ormanlar, tarım alanları hızla yok ediliyor!

Akarsular, göller, denizler kirletiliyor, üretim kaynağı olmaktan çıkıp kirli insanların çöplüğüne dönüyor!

Gözü para ve iktidar hırsıyla dönmüş, her şeyi maddi zenginlik için yok edebilecek, “İNSAN” kimliğini yitirmiş sömürgenler, petrol için, maden kaynakları için SAVAŞLAR çıkarıyor, insana ve doğaya ZEHİR saçıyorlar!

İşte bu yüzden dünyamızın “DOĞAL DENGESİ” yok ediliyor.

Doğal dengenin “sigortası” olan buzullar bu yüzden eriyor!

Artık, dört mevsimi yaşayamıyoruz.

Yağan yağmurlar toprağa kavuşamıyor!

Beton yığını haline gelen kentlerde SEL oluyor, özellikle yoksul yaşamların felaketi oluyor!

“İKLİM KRİZİ” diyor bilim adamları.

Dünyamızın “koruyucu kalkanı” olan Ozon tabakası deliniyor, iklim düzeninin bozulmasında Güneş de devreye giriyor!

Yalnızca okyanus iklimlerinde görülen HORTUMLAR artık dünyanın dört bucağında ortaya çıkıyor!

Yaz aylarında DOLU yağıyor!

Ya da kavurucu sıcaklar altında boğuluyoruz! Geçtiğimiz yaz, Temmuz-Ağustos aylarında yaşanan aşırı sıcaklardan Akdeniz bölgesinde meyveler ağaçlarda kurudu!

Artık yağmurlar gök delinmiş gibi yağıyor!

Ve rüzgarlar FIRTINA olup, çürük yapıların çatılarını alıp götürüyor!

Fırtına sonucu, denizlerin azgın dalgalarında tekneler parçalanıyor!

İnsanlar ecelsiz ölüyorlar!

Dünyamız, petrol ve silah tekelleri ve bunların çıkarlarına hizmet eden KİRLİ SİYASET düzeninin sahte kahramanlarının ihtirasları yüzünden her geçen gün yaşanmaz hale geliyor!

Salgın hastalıkların en büyük nedeni de doğanın dengesinin bozulması!

DOĞA, İHANETİN BEDELİNİ ÖDETİYOR!

Ve, günahsız insanlar da bu bedele KURBAN oluyor!

Bakın ülkemize;

Ormanlar, yerli-yabancı maden şirketleri yüzünden delik deşik!

Deniz kıyısındaki ormanlar OTEL LOBİLERİ için yakılıyor!

Tarım alanları hoyratça yok ediliyor!

Denizlerimiz, göllerimiz, akarsularımız, “ SANAYİ ATIKLARI” ile kirletiliyor!

En verimli ovalarımızda, meyve ağaçları kesiliyor, tersane yapılıyor!

“Ulusal ulaşım politikamız” olmadığı için KARAYOLU ulaşımına tutsak edilmişiz!

DENİZYOLU ile ulaşım adeta “yok” hükmünde!

Köylerin “ortak alanı” MERALAR, toplu konut ve villa inşaatlarına açılıyor! (Örnek mi? ÇAYIRKÖY’ün meralarını bir görün!)

Daha nice örnek sayılabilir.

Yani, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete!

FARKINDA MIYIZ?