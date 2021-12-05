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Makale Yazısı-05 Ara 2021 - 16:45

Engin Koyun ısrarcı ama Akçay dönemi bitti
Hakan Yağcıoğlu

Hakan Yağcıoğlu

Kocaelispor’da Mustafa Reşit Akçay dönemi, ‘Samsunspor bu ligin gizli şampiyonudur’ dediği anda bitmeliydi…

Duygusal davranıldı…

Tüm takım Dino’ya çalıştı… Takıma saygısı olmayan bu adam, oynayamadığı Menemen maçını TV’den bile izlemeye tenezzül etmedi… “Hepinizi 9 golle satın alırım” dedi…

Tek kişilik takım çöktü…

Savunma ortada yok…

Teknik heyetin izi bile yok…

Herkes sahadan kamanın peşinde…

Para derdi mi ?..

90 milyon harcadık, daha ne derdi olacak ?..

4 maçlık seri yapan bir takımın böylesine çöküşüne hiç tanık oldunuz mu ?..

Son 5 yılda, yerli futbolcularımızla böylesi bir çöküxşe tanık oldunuz mu?..

Buyurun size 1.Lig…

Ve onun ‘Yabancı’ları…

Yabancıların da  sadece “futbolcu satmayan” menajerleri…
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Yazar Hakan Yağcıoğlu - Mesaj Gönder

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