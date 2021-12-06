Tuvalet kağıdına da yüzde 90 zam gelmişse, varın gerisini siz düşünün!

Ekonomik kriz arttıkça, yapılan araştırma sayıları da artıyor…

Sendikalar, ajanslar sürekli ekonomik krizle, zamlarla ilgili araştırmalar yapıyorlar…

İstanbul Planlama Ajansı, kentteki enflasyon verilerini açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımda görsellere de yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı;

-İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 50,18 arttı.

Kocaeli’de İstanbul’un hemen yanı başında…

İstanbul’da yaşanan her türlü ekonomik kriz, Kocaeli’de de yaşanıyor…

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasını sizinle paylaşmak istiyorum…

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Gıda, kişisel bakım ve temizlik ürünleri, konut kiraları gibi pek çok alanda ciddi fiyat artışı yaşandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ ORANI

Ayçiçek yağı yüzde 137,59

Buğday Unu yüzde 10.9.14

LPG yüzde 102.72

Tuvalet kağıdı yüzde 90.75

*Yıllık artışların hesaplandığı piyasa araştırması için 321 maddeyi içeren ürün sepetine ait fiyatlar 3.000 noktadan toplandı.

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FİYATLARDAKİ ARTIŞ ORANLARI

Toz şeker yüzde 90.71

Nohut yüzde 75.15

Çamaşır suyu yüzde 75.00

Konut kredileri yüzde 71.43

Ürün ağırlıkları İstanbul İstatistik Ofisi tarafından 2020 yılında 1.600 hane ile gerçekleştirilen yaşam maliyeti araştırmasından alındı.

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FİYATLARDAKİ ARTIŞ ORANLARI

Yumurta yüzde 40.21

Et-kıyma yüzde 38.58

Benzin yüzde 37.25

Ekmek yüzde 35.14

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İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerini yukarıda okudunuz…

Yani bindirmeli zamlar gelmiş…

Her şeye yüzde 35’in üzerinde zam gelmiş..

Ama maaşlar yerinde sayıyor…

Alım gücü düşüyor…

Böyle adalet olur mu?

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Kargo ücretlerine

% 40 zam geliyor

Doğalgaz, akaryakıt ve gıda zamlarından sonra kargo ücretlerine de zam geldi… GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, Türkiye’de 7-8 kargo şirketinin faaliyet gösterdiğini ve bu şirketlerin 15 Aralık itibariyle kargo ücretlerine yüzde 40 zam yapacağını söyledi. 7’den 70’e her şeye zam geldi… Kargoya zam gelecek olması, kimseyi şaşırtmadı.

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Patlıcan ilk sırada!

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Patlıcan fiyatları yüzde 24,81 artarak en fazla yükselişi yaşayan ürün oldu. Aynı ayda en fazla ucuzlayan ürün ise yüzde 38,76 ile karnabahar oldu. Patlıcanı severim, karnabahar ile aram yok.

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Ev sahipleri

ve kiracılar!

Enflasyon, yüzde 21.000 Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Aralık ayı için yüzde 17,71 oldu… Şu da bir gerçek, kira artışları tavan yaptı… Ev sahipleri eski kiracıları çıkartıp, yenilere tavan fiyat üzerinden vermeye çalışıyor… Bununla ilgili çok şikayet var. Peş peşe zamlar geldikçe, bu şikayetlerin sayısı da artacaktır.