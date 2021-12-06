Barolar ve Barolar Birliği asla teslim alınamaz.

Avukatlık kanununun 76 maddesi“Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar. Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.” hükmünü taşımaktadır.

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Yani baroların ana görevi; hukuk devleti,insan hakları,adalet,eşitlik ve bütün bunların hayata geçmesi için de hukuk eğitimi ve mesleğin gelişimi konusunda çalışmaktır.Buradan baktığınızda baroların herhangibir siyasi partinin arka bahçesi olması,siyasi partinin güdümünde faaliyet göstermesi mümkün değildir. Bu nedenle Barolar Birliği Başkanlığı kesinlikle siyasete atılmanın alt yapısı olamaz.

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Eski başkan sayınMetin Feyzioğlu, Birlik Başkanı olur olmaz CHP’de siyaset yapmaya başladı,parti meclisi üyeliğini kabul etti.İl il dolaşarak partilileri topladı ve onlara kendince konferanslar verdi.CHP, Barolar Birliğindeki bu siyasallaşmaya sıcak bakmadı.sayın başkan olmayınca büyük bir U dönüşü ile AKP’nin politikalarına teslim olmaya başladı.Baroların belini kırmaya çalışan çoklu baro denilen yasa değişikliğine karşı Ankara’ya yürüyen baro başkanlarına sahip çıkmadı/çıkamadı.Ankara’da baro başkanları tuvalete bile gidemeyecek biçimde bir alana sıkıştırıldığında orada yoktu.Onları siyasal iktidarın insafına,polisle baş başa bıraktı. Türk siyasal tarihinin barolarla ilgili uyguladığıbu yüzkarası muameleyetepki veremedi/vermedi.

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AKP iktidarı zamanla kendi derin devletini oluştururken,önce demokrasinin olmazsa olmaz temel kuruluşları olan,mali müşavirler,mimarlar mühendis odası gibi meslek odalarının yasalarını değiştirerek onların güçlü seslerini kısmaya çalıştı.Büyük ölçüde de başarılı oldu.Sıra en önemli Anayasal hukuk kurumu olan Barolar Birliğine gelmişti.Önce başkan Feyzioğlu’nin sesini kısarak,daha sonra çoklu baroyu getirerek,hatta baro seçimlerini erteleyerek,seçimlere müdahil olmaya, Barolar Birliğine hakim olmaya çalıştı.Bu nafile çabaya karşı barolar Türk hukuk tarihine altın harflerle yazılacak bir şekilde özgürlüklerini haykırarak “BİZ HİÇ BİR SİYASAL İKTİDARA TESLİM OLMAYIZ,DEMOKRASİ,HUKUK DEVLETİ ve ÖZGÜRLÜKLERDEN TAVİZ VERMEYİZ “ mesajını verdi.

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Oysa ki iktidarın, Barolar Birliğine hakim olmak yerine evrensel çapta hukukçuların yetiştirilmesi için hukuk fakültelerinin kalitelerinin arttırılması,hakimlik ve savcılık mesleğine girişte,siyasal etkinin ortadan kaldırılması ile mesleğe yakışır kriterlerin getirilmesi,avukatlık mesleğine girişte de sınav dahil mesleğe yakışır kriterlerin getirilmesi,avukatlık mesleğinin çağdaş ülkelerde olduğu gibi mesleki bir alt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi için çalışması gerekirdi.

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Siyasal iktidar tam aksine dönüştüremediği sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin gücünü kırarak,kendi sivil toplum kuruluşlarını ve derin devletini oluşturmak,devlet benim demek gibi tarihi bir hataya düştü.Bu ve benzeri hataların siyasal iktidarın sonunu getirmekte olduğu bugün anlaşılıyor.Bu nedenle yeni dönemde sivil toplum kuruluşlarının siyasi partilerin arka bahçesi olmadan bağımsız,üreten bir yapıya dönüştürülmesi ile demokrasimizin güçlendirilmesi gerekir.

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İlk akla gelenler ;Baro başkanlarının illerde bulunan Adalet komisyonlarının asli üyesi,birlik başkanının hakimler ve savcılar kurulunun asli üyesi olması,hukuk fakültelerinin hızla elden geçirilerek uygun olmayanların ruhsatlarının iptal edilmesi, hukuk eğitiminde dünya çapında bir yapıya dönüşülmesi için çalışmalar yapılmasıdır. Bir daha söyleyelim barolar ve Barolar Birliği,hukuk devleti ve demokrasinin teminatıdır.Hiç bir siyasi partinin arka bahçesi yapılamaz. Barolar Birliği AKP’nin teslim alma projesine “ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HAYKIRARAK” cevap vermiş,Kocaeli Barosu da tarihi misyonuna uygun biçimde bu haykırışta yerini almıştır.