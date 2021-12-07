Dövizin şahlanışı, zamların katlanışı, memleketin nereye olduğu kestirilemeyen yol alışı vatandaşı canından bezdirir hale gelince, bu hafta ciddi şeyler yazmayayım. Derlediğim ince esprilerle yüzünüzü güldüremesemde belki gülümsetebilirim…

KAVGA FASLI

Karımla alışveriş merkezinde dolaşırken birden önümüzden inanılmaz güzel bir hatun geçti. Nasıl oldu ben de anlamadım ama ilk defa bir kadına bu derece kilitlenip bakakaldım. Bizim hanım Bu durumun farkına varmış. Karımın şu sözleri ile kendime geldim. "Bakma faslın bittiyse kavga falına geçeceğim!"

NUR TOPU

İşyerinde küpe takan erkek arkadaşımıza babasından yorum: "Bir zamanlar nur topu gibi oğlum vardı; nuru gitti, topu kaldı!"

TOPLAMDA

Geçen gece nöbetteyken acile 3 yaşında, para yutmuş bir hasta geliyor. Babasına ne kadar yuttuğunu soruyoruz; "1 YTL" diyor. Yapılan tetkikler sonucunda bir adet 50 Kuruş ve iki adet 25 Kuruş yutmuş olduğunu tespit ediyoruz. Baba bir şekilde toplam olarak haklı olduğu için sadece aramızda gülüşerek konuyu kapatıyoruz.

MESAJ ALINDI

Kadın "Seviyor musun?" dedim, "Seviyorum." dedi. "Ne kadar?" dedim, "Çok." dedi. "Ne kadar çok?" dedim. Kocam, "Her akşam eve gelip dırdırını çekecek kadar çok..." dedi. Sustum...

POTANSİYEL MÜŞTERİ

Kırmızı ışıkta durduğum anda yanımdan iki motosikletli ışık hızında ve tek tekerlek üzerinde geçti. Ben ağzım açık olayı izlerken yanıma yanaşan 112 ambulansından doktor camı açtı ve bana: ''Gördün mü bizim müşterileri... Hey maşallah!'' dedi.

1 NİSAN ŞAKASI

1 Nisan sabahı kocamdan mesaj geldi; "Karıma akşama toplantım var diyeceğim. Hazırlan hayatım, yedi gibi gelirim." 1 Nisan şakası olduğunu bildiğimden, hemen cevap verdim tabii. "Aşkım kocamın akşama toplantısı varmış, ev müsait bekliyorum." Sinirden köpürmüş, öyle şaka yapılır mıymış? Yaptım gitti! GÜZELLLLLLLLLLLLL

TÖVBE YA

Babamı namaz kılmış, dua ederken görünce "Benim için de dua et" deyiveriyorum ve babamın cevabıyla dumur oluyorum. "Kendisi nerede derse ne diyeyim?"

CADALOZ KAYNANA

İş arkadaşımın düğünündeyiz. Nikah kıyılıyor, imzalar atılıyor, gelin ve damadı tebrik etmek için ayağa kalkıldığında o anda elektrik kesiliyor. Biz hep beraber "Aaaa!" diye tepki gösterirken, arkadaşımın annesi oldukça yüksek sesle düşüncesini dile getiriyor. "Oğlumun daha ilk dakikadan hayatı karardı."

SARIŞININ HAMİLE HALİ

Hamile olan sevgili sarışın kuzenim, gebelikle ilgili okuduğun; "Bebekler zekalarının %80'ini anneden alıyorlar." makalesinden sonra panikle bana dönüp; "Ay inanmıyorum. Bana ne kalacak o zaman?" diye sorduğunda sana; "Üzülme öyle bile olsa senin kaybedeceğin bir şey yok!" diyemedim ya! Lanet olsun içimdeki insan sevgisine! SARIŞINLAR PARDON:

30.000 BAKIMI

Yengemin burun ameliyatından sonra elinde bir demet çiçekle gelen abimin inceliğini, kurduğu cümleyle daha bir iyi anladık. "Hatun kokla bakayım burnun çalışıyor mu?"

LAMBA

Dün gece evime giderken yolun tenhalığından olsa gerek kırmızı ışıkta geçtim. Ardından yurdum polisine alkışı hak ettirecek anons: "Bacım o geçtiğin gece lambası değildi, çek sağa."

Düşmez kalkmaz bir Allah gülüm, düşeriz elbet!.

Ama biz düşersek bir yağmur damlası gibi Yaprağa,

"Vatan Sağolsun" diyen Mehmetçik gibi toprağa düşeriz!

Düşmeyiz Namerdin Ayaklarına!

Bir hüzünlü Türkü olup ta yarın dudaklarına düşeriz!

Keyifle yaşanacak güzel günlerde, milletçe gülümsemeye, gülmeye inşallah !