Benim ve Küçük Prens’in önerisi

Tüm yaşamınız boyunca sizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış bir arkadaşınız oldu mu? Olabilecek en büyük kavgayı etseniz bile yanı başınızdan ayrılmayan, en sadık ve sıcak dostluğunuzu düşünün. Aslında aklınıza birinin gelip gelmemesi pek önemli değil. Geldiyse size ne mutlu, fakat gelmediyse, size söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Aslında sizin böyle bir dostunuz var. Evet! Sizi tanımıyorum, şu an hangi gözler bu yazıyı okuyor bilmiyorum ama sizin can dostunuzun kim olduğunu biliyorum. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış olan, her daim yanınızda olacak kişi… Kitaplarınızdır. Şaşırdınız değil mi? Belki bazılarınız, ben kitap okumayı sevmem ki diye bile geçirmiştir aklından. Benim fikrimce, kitap okumayı sevmemek, gerçekte var olan bir şey değil. Eğer kitap okumayı sevmiyorsanız, ne kadar genç ya da yaşlı olursanız olun, doğru kitabı bulamamışsınızdır.

Her kitap, yeni bir yaşam ve yeni bir hayattır. En azından her biri bana bunu hissettiriyor. Ben yaşamayı inanılmaz bir biçimde çok seviyorum ve inanın ki bir tane hayat bana yetmiyor. Bunu keşfettiğimde ve doğru kitabı bulduğumda beşinci sınıf öğrencisiydim. Doğru kitap ise Küçük Prens’ti. Anneannemin beni tanıştırdığı Küçük Prens, hayatım boyunca en iyi arkadaşım olarak kalacak. Onun hayatını yaşamış olmak, bana öyle ilginç hissettiriyor ki… Muhtemelen “Sen onun hayatını yaşamadın ki.” dediniz içinizden bana. Hem de öyle bir yaşadım ki… Ağladığı yerde ağladım, güldüğü yerlerde kocaman kahkahalarımdan birini attım, heyecanlandığı yerde kitabı kapatıp derin nefesler alıp, okumaya öyle devam ettim. Bence bunlar yeter de artar bile. Zaten hayat, bir duygular silsilesi değil mi? Bir kez gelinen bu dünyada, onu birçok kez yaşamak isteyecek kadar çok seven kişiler, onu tekrarlarca yaşamanın illa ki bir yolunu bulur. Siz hiç merak etmeyin.

Bu duyguların hepsi o kadar güzel şeyler ki… Düşününce bile kalbim ısınıyor. Kocaman bir kütüphanenin içinde bulunmak, sahaflar gezmek beni en çok mutlu eden şey olabilir. O yerin içindeki kültür ve bilgi şelalesinde yıkanmak ve büyülenmek, beni orada saatlerce oturup içeriyi incelemem için ikna edebilir. Bu yerlerin kokusu ve verdiği hissiyat öyle ilginç ki, anlatmak için saatlere ihtiyacım olur.

Her gidişimde saatler geçirebileceğim bu büyülü alanlar, bazı arkadaşlarımın canını çok sıkarken, bazılarını ise aynı benim gibi büyülüyor. Maalesef ki, canı sıkılan arkadaşlarım çoğunlukta. Bugün bahsetmek istediğim konu ise, tam da bu.

Düşünün, dünyada hiç kitap olmasa ne olurdu? Bazıları, ilginç bir şekilde kitapların yok olmasından dolayı rahat bir nefes alıyor, çünkü kitaplar, insanları düşündürür, sorgulatır, merak ettirir. Çoğu kişi, bunların yanlış şeyler olduğunu, düzene uyulması gerektiğini söyler, filmler, diziler bizi buna yöneltir. Düşünmemeye. Fakat unutmayın ki, düşünmek ve sorgulamak, yaşadığınız sürece yapabileceğiniz en iyi eylemdir. Bu konular aklıma geldikçe, düşündüğü ve sorguladığı için vahşice katledilen filozof Hypatia’nın sözü gelir aklıma. “Düşünme hakkınızı saklı tutun. Yanlış düşünmek bile, hiç düşünmemekten iyidir.”

Bunlardan size neden bahsediyorum? Çünkü çok büyük bir tehlikenin içerisindeyiz. Hayır, global bir virüsten bahsetmiyorum. Canım ülkemin insanlarının kitap okuma oranından bahsediyorum.

Son yıllarda yapılan araştırmaların sonucu ortada. Geldiğimiz yere, maymuna doğru geri evriliyoruz. Hiç gülmeyin, durum gerçekten bu. Yayınlanmış olan rapora göre, ayda cep telefonu, internet gibi masraflara 173 lira harcayan 4 kişilik bir aile, kitaplara yılda sadece 5,5 lira harcıyor. Acı tablo ortada. Ne siz sorun, ne ben anlatayım. Bu durumun nedenini bulmaya çalışınca akla gelen bir sürü fikir var. Fakat hiçbir çözüm yok. Aynı Küçük Prens’in dediği gibi, büyükler kafayı sayılara takmış durumda. Ortada var olan sorun, hiçbirinin umurunda değil. “Vah vah… Ülkenin okuma oranına bak… 0,1’miş. E tabii, cahil ülkeyiz ne yaparsın…” Dışarıda bu tip sözler söyleyen ‘elit’ bir insanın evine gidin bir bakın. 1 tane bile kitap bulamayacaksınız.

Benim ve Küçük Prens’in önerisi, sayıları seven büyüklerden uzak durup, kitaplara sığının. Öbür türlü bu dünyada yaşanmaz…