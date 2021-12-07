Covid’in yeni ilacı “Sakız” olabilir

Tüm dünyanın ve ülkemizin üzerine kara bulut gibi çöken Covid-19 neredeyse 3 yıldır insan ırkını tehdit ediyor. Resmi rakamlara göre, 5 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan virüsten kurtulmanın en etkili yönteminin, toplum bağışıklığı olduğu söyleniyor. Bir yandan aşılamalar devam ederken öte yandan da virüsün insanlara bulaşmaması için çalışmalar yapılıyor. Şu an günlük vaka ve resmi ölüm oranlarına baktığımızda durum hiç iç açıcı değil. İlimizde de durum böyle. Birçok hastane katlarını kapatarak Covid servisine çevirmiş durumda. Yoğun bakımlarda yer bulmak ise çok zor.

Hal böyleyken çok daha dikkatli olmamız gerekiyor ancak herkes çok rahat. Kısıtlama olmayınca virüsü unutan toplum normal yaşantısına döndü bile.

Her gün bir yakınımızın, bir tanıdığımızın Covid’e yakalandığını duyuyor ve ölüm oranlarının arttığını görüyoruz.

İç açıcı bir durumda değiliz. Aşılarla ilgili farklı söylemlerde insanların kafasını karıştırmaya başladı.

Aşılama oranında da düşüş var.

AŞILAMANIN YERİNİ BU SAKIZ ALIR MI?

ABD’li bilim insanları ise yeni bir ilaç keşfetmiş. İlaç dediysem öyle yutulan, sürülen bir şey değil. Bir sakızdan bahsediyorum.

Okuduğum haberler arasında denk gelen bu sakız meselesi ne kadar ciddi ve ne kadar koruyucu olabilir, kestirmek zor. Ancak ABD’li bilim insanları Korona sakızının yüzde 95 oranında koruyucu olduğunu savunuyor.

Yayınlanan haberlere göre, ABDPennState Üniversitesi’nden uzmanlar, yeni bir sakız geliştirdiklerini, sakızın kişinin tükürüğündeki virüsü nötralize ederek Koronavirüsün bulaşmasını neredeyse ortadan kaldırdığını savunuyor. Ancak bu virüsün burun yoluyla da bulaşabileceğini düşündüğümüzde, sakızın ne kadar işe yarayacağı ayrı bir tartışma konusu haline geliyor.

İçeriğinde “Tarçın” aramasının bulunduğu söylenen bu sakız,enfekte olan biri hapşırdığında, öksürdüğünde veya konuştuğunda virüs dışarı atılabilir ve başkalarına ulaşabilirsiniz. Bu sakız, tükürükteki virüsü nötralize etmek için bir fırsat sunuyor ve bize muhtemelen bir hastalık bulaşma kaynağını azaltmanın basit bir yolunu sunuyormuş.

Covid ile mücadelede “Sakız” döneminin başlaması an meselesi.

Halit Altuntaş’tan iyi haber var

Geçtiğimiz hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Halit Altuntaş’ın tedavisi devam ediyor. Özel Aktif Hastanesi’nde tutulan Derince eski Belediye Başkanı Altuntaş’ı hastane hekimi ve MHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Ayhan Arpacı ziyaret etti. Birlikte fotoğraf çekilen ikili bir süre sohbet etti. Dr. Ayhan Arpacıda Halit Altuntaş’ın durumunu merak edenler için paylaştığı fotoğrafın altına ise, “Halit abimizin durumu iyi,kimse meraklanmasın” notunu ekledi. Halit Bey’e acil şifalar dilerim.

GEBKİM, otel yapacak

GEBKİM OSB, Gebze’ye artı değer katacak yatırımlarına devam ediyor. İnşası süren GEBKİM Teknoloji ve Gelişim Merkezi’nin (GEBTEK) ardından GEBKİM OSB ve çevresindeki sanayi kuruluşlarını ziyaret edecek misafirlerimizin konaklayabileceği GEBKİM Otel’in temeli atılıyor. Otelin temel atma töreni 10 Aralık Cuma günü saat 14.30’da yapılacak.

Sanatın buluşma noktası Tarihi Gar Binası oldu

Kentimizin adeta bir markası haline gelen Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı Tarihi Tren Garı Güzel Sanatlar Galerisi Sergi Salonu, yaklaşık iki yıllık aranın ardından sanatseverlerle buluşmaya başladı. Bilindiği gibi pandemi döneminde ara verilen çalışmalara yeni sezonla birlikte yeniden start verilmişti. Ekim ayında “İki Deniz Bir Şehir” konulu fotoğraf yarışması sergisi ve ödül töreni ile başlayan sergiler daha sonra “Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk20. YılEkim Geçidi” Kocaeli Sergisi’yle devam etti. Son olarak “Atatürk” konulu canlı resim performansıyla yine fark yaratan bir çalışmaya ev sahipliği yapan, Tarihi Gar Binası pandemi koşullarına uygun olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam ediyor. Tarihi dokusu, şehir merkezine yakınlığı ve muhteşem ortamıyla, eserlere ayrı bir hava katan mekân, sanatçılar tarafından tercih ediliyor. Önümüzdeki 2022 yılında da yoğun talep gören sergi salonu yine Kocaeli’ye değer katmaya devam edecek.