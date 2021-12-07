Asgari ücretlinin 90 gıdada SATIN ALMA GÜCÜ düştü!

Ekonomik kriz devam ederken…
Gözler asgari ücrette…
Gözler emekli maaşlarındaki artışta…
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ekonomikle ilgili zaman zaman açıklamalar yapar…
Tüketicilere bilgiler verir.
Genel Başkan Çakar’a göre asgari ücret iki kat arttırılmalı…
TÜİK’egöre asgari ücretlinin 90 gıdada satın alma gücü düştü. 90 gıdanın fiyat artış ortalaması yüzde 35,2893…
Piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşük…
Tek kişinin çalıştığı iki çocuklu asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamakta.
SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım; Asgari ücretlilerin Kasım 2020 – Kasım 2021 döneminde, yani son bir yılda TÜİK istatistiklerine göre 90 gıdada satın alma güçleri düştü. Fiyat artışları görülen 90 gıdanın son bir yıllık fiyat artış ortalaması yüzde 35,2893’dür. Ancak, 90 gıdanın piyasa fiyatları TÜİK’in belirlemiş olduğu fiyatlardan yüksektir. Bu durumda, piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşüktür.
ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRI
Bugün net asgari ücret 2.826TL’dir. Türk-İş’in Kasım 2021 ayına ilişkin dört kişilik ailenin açlık sınırı ise 3.191,55TL’dir. Görüldüğü gibi, asgari ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu dört kişilik asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır.Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşulları dikkate alınarak asgari ücret iki kat arttırılmalıdır.”
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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın açıklamalarını yukarıda okudunuz. Şu anda asgari ücret 2.826 lira…
Dört kişilik ailenin açlık sınırı 3.191 lira…
Dernek, mevcut asgari ücretin iki katını istiyor…
Hükümetin bunu kabul edeceğini düşünmüyorum…
Yine de beklentiler üst seviyede.
Asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğü 90 gıda maddesinin listesi
Süt: 38,8160
Yoğurt: 36,8350
Kaşar Peyniri: 32,7178
Tulum Peyniri: 22,7765
Krem Peynir: 28,8156
Zeytin: 22,5860
Yumurta: 36,5895
Toz Şeker: 27,2018
Kesme Şeker: 30,8943
Reçel: 27,4539
Bal: 22,6295
Pekmez: 22,5588
Dana Eti: 33,3667
Tavuk Eti: 57,3167
Sakatat: 24,2243
Sucuk: 37,3147
Sosis: 43,2728
Salam: 41,2655
Hazır Et Yemekleri: 35,0093
Konserve Balık : 22,9340
Ayçiçek Yağı: 49,3485
Mısırözü Yağı: 34,4533
Margarin: 57,9821
Zeytinyağı: 26,9734
Nohut: 47,2340
Mercimek: 48,6578
Kuru Barbunya : 30,4839
Bulgur: 34,4568
Şehriye: 46,0410
Buğday Unu: 37,0971
Yufka: 33,7393
Ekmek: 29,9631
Makarna: 45,0994
Baharat: 26,3256
Tuz: 38,0704
Sirke: 24,5497
Ketçap: 26,5949
Mayonez: 54,4521
Hazır Çorbalar: 26,8510
Çarliston Biber: 45,3168
Sivri Biber: 56,4878
Patates: 83,5217
Patlıcan: 83,6000
Pırasa: 24,0330
Salatalık: 40,5125
Havuç: 47,8930
Kabak: 35,2754
Beyaz Lahana: 45,7334
Kırmızı Lahana: 73,0712
Kıvırcık: 27,6108
Nane: 22,2780
Kırmızı Turp: 37,0301
Armut: 31,4551
Nar: 33,4693
Ceviz İçi: 30,6073
Badem İçi: 25,5857
Leblebi: 27,3621
Kuru Kayısı: 65,2090
Kahve: 46,5613
Hazır Kahve: 30,6100
Bitki ve Meyve Çayı ( Poşet ) : 21,7083
Kakaolu Toz İçecekler: 33,6801
Maden Suyu ve Sodası: 23,6152
Gazoz Meyveli : 25,9710
Ayvan: 38,3586
Meyve Suyu: 42,1310
Tahin Helvası: 23,0251
Bisküvi: 35,4164
Kraker: 34,7904
Gofret: 36,5218
Pasta: 27,8727
Kek: 23,1655
Baklava: 26,2629
Lokum: 32,4981
Çikolata Tablet: 22,7886
Çikolata Krem: 21,9811
Dondurma: 24,7697
Hazır Sütlü Tatlılar: 28,2804
Hamur Tatlıları: 24,5296
Pastane Ürünleri: 34,6050
Pilav,Kurufasülye: 28,9809
Kebaplar: 26,6482
Pideler: 27,3736
Çiğ Köfte: 33,8128
Ekmekarası Yiyecekler: 38,6896
Burgerler: 39,0244
Pizzalar: 34,3398
Soğuk İçecekler ( Servis Edilen) : 27,1805
Ayran ( Servis Edilen ): 30,4023
Çorbalar: 31,4392
Yargıtay'dan tokat gibi karar
Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden boş senet alan işverenin, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti.
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Türkiye’de para en zenginlere akıyor
OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede. Türkiye vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.