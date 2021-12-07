Asgari ücretlinin 90 gıdada SATIN ALMA GÜCÜ düştü!

Ekonomik kriz devam ederken…

Gözler asgari ücrette…

Gözler emekli maaşlarındaki artışta…

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, ekonomikle ilgili zaman zaman açıklamalar yapar…

Tüketicilere bilgiler verir.

Genel Başkan Çakar’a göre asgari ücret iki kat arttırılmalı…

TÜİK’egöre asgari ücretlinin 90 gıdada satın alma gücü düştü. 90 gıdanın fiyat artış ortalaması yüzde 35,2893…

Piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşük…

Tek kişinin çalıştığı iki çocuklu asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamakta.

SATIN ALMA GÜÇLERİ DÜŞTÜ

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım; Asgari ücretlilerin Kasım 2020 – Kasım 2021 döneminde, yani son bir yılda TÜİK istatistiklerine göre 90 gıdada satın alma güçleri düştü. Fiyat artışları görülen 90 gıdanın son bir yıllık fiyat artış ortalaması yüzde 35,2893’dür. Ancak, 90 gıdanın piyasa fiyatları TÜİK’in belirlemiş olduğu fiyatlardan yüksektir. Bu durumda, piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşüktür.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRI

Bugün net asgari ücret 2.826TL’dir. Türk-İş’in Kasım 2021 ayına ilişkin dört kişilik ailenin açlık sınırı ise 3.191,55TL’dir. Görüldüğü gibi, asgari ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu dört kişilik asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır.Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşulları dikkate alınarak asgari ücret iki kat arttırılmalıdır.”

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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar’ın açıklamalarını yukarıda okudunuz. Şu anda asgari ücret 2.826 lira…

Dört kişilik ailenin açlık sınırı 3.191 lira…

Dernek, mevcut asgari ücretin iki katını istiyor…

Hükümetin bunu kabul edeceğini düşünmüyorum…

Yine de beklentiler üst seviyede.

Asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğü 90 gıda maddesinin listesi

Süt: 38,8160

Yoğurt: 36,8350

Kaşar Peyniri: 32,7178

Tulum Peyniri: 22,7765

Krem Peynir: 28,8156

Zeytin: 22,5860

Yumurta: 36,5895

Toz Şeker: 27,2018

Kesme Şeker: 30,8943

Reçel: 27,4539

Bal: 22,6295

Pekmez: 22,5588

Dana Eti: 33,3667

Tavuk Eti: 57,3167

Sakatat: 24,2243

Sucuk: 37,3147

Sosis: 43,2728

Salam: 41,2655

Hazır Et Yemekleri: 35,0093

Konserve Balık : 22,9340

Ayçiçek Yağı: 49,3485

Mısırözü Yağı: 34,4533

Margarin: 57,9821

Zeytinyağı: 26,9734

Nohut: 47,2340

Mercimek: 48,6578

Kuru Barbunya : 30,4839

Bulgur: 34,4568

Şehriye: 46,0410

Buğday Unu: 37,0971

Yufka: 33,7393

Ekmek: 29,9631

Makarna: 45,0994

Baharat: 26,3256

Tuz: 38,0704

Sirke: 24,5497

Ketçap: 26,5949

Mayonez: 54,4521

Hazır Çorbalar: 26,8510

Çarliston Biber: 45,3168

Sivri Biber: 56,4878

Patates: 83,5217

Patlıcan: 83,6000

Pırasa: 24,0330

Salatalık: 40,5125

Havuç: 47,8930

Kabak: 35,2754

Beyaz Lahana: 45,7334

Kırmızı Lahana: 73,0712

Kıvırcık: 27,6108

Nane: 22,2780

Kırmızı Turp: 37,0301

Armut: 31,4551

Nar: 33,4693

Ceviz İçi: 30,6073

Badem İçi: 25,5857

Leblebi: 27,3621

Kuru Kayısı: 65,2090

Kahve: 46,5613

Hazır Kahve: 30,6100

Bitki ve Meyve Çayı ( Poşet ) : 21,7083

Kakaolu Toz İçecekler: 33,6801

Maden Suyu ve Sodası: 23,6152

Gazoz Meyveli : 25,9710

Ayvan: 38,3586

Meyve Suyu: 42,1310

Tahin Helvası: 23,0251

Bisküvi: 35,4164

Kraker: 34,7904

Gofret: 36,5218

Pasta: 27,8727

Kek: 23,1655

Baklava: 26,2629

Lokum: 32,4981

Çikolata Tablet: 22,7886

Çikolata Krem: 21,9811

Dondurma: 24,7697

Hazır Sütlü Tatlılar: 28,2804

Hamur Tatlıları: 24,5296

Pastane Ürünleri: 34,6050

Pilav,Kurufasülye: 28,9809

Kebaplar: 26,6482

Pideler: 27,3736

Çiğ Köfte: 33,8128

Ekmekarası Yiyecekler: 38,6896

Burgerler: 39,0244

Pizzalar: 34,3398

Soğuk İçecekler ( Servis Edilen) : 27,1805

Ayran ( Servis Edilen ): 30,4023

Çorbalar: 31,4392

Yargıtay'dan tokat gibi karar

Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden boş senet alan işverenin, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti.

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Türkiye’de para en zenginlere akıyor

OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı ise en yüksek seviyede. Türkiye vatandaşlarının yüzde 67'si, “Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümü en zengin yüzde 10'a akıyor” derken, Türkiye bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor.