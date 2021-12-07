Ekmeğimizle oynayanlar!..

Ekmek, insan yaşamı için ilk akla gelen besin kaynağı.

Hele, yoksul ve dar gelirli insanlar için “kuru ekmek” bile karın tokluğu için en büyük nimet.

Ne var ki, soframızın baş tacı ekmek ve çayımızın yoldaşı simit fiyatları hızla artıyor ve daha da artacak!

NEDEN?

UN, ekmeğin ve simidin ana girdisi.

Unun kaynağı da BUĞDAY.

Buğdayın ana vatanı Anadolu.

Anadolu insanı asırlardır bu toprakları işliyor, ülkemiz insanlarını besliyor, yaşatıyor.

Ama üreticimiz de YAŞAMAK istiyor.

Emeğinin karşılığını almak, ailesini sağlık ve huzurla yaşatmak istiyor!..

Yakın geçmişe bir göz atalım;

· Tarih, 1 Şubat 2010, Dünya gazetesi.

Türkiye Ziraat Odaları Başkanı İbrahim Yetkin; “GELECEKTE İTHAL EKMEK YEMEK ZORUNDA KALABİLİRİZ” diyor!..

Aradan 11 yıl geçmiş.

2021 yılının son ayındayız ve “ekmeğe gelecek yeni zamlar” ülke ölçeğinde kaygı ile bekleniyor!

Her gün soframızda görmek ve beslenmek ihtiyacında olduğumuz ekmek nasıl üretiliyor?

Dünyanın en zor, en kutsal üretimi için emek ve alın teri ile çalışan çiftçimiz, tarlasını traktörüyle belliyor, toprağı havalandırıyor. Sonra gübre seriyor, tohumunu serpiyor. Toprağını suluyor.

Tohum, gübre, traktörün yakıtı, su ve elektrik, işçilik derken, bir MALİYET çıkıyor ortaya.

Hasat sonrası ürününü TMO-Toprak Mahsulleri Ofisi’ne götürüyor.

TMO yetkilileri; “Arkadaş, bu ürün sana kaça mal oldu? Sen emek karşılığın olarak ne istiyorsun?” diye sormuyor! Ton başına bir fiyat veriyor! El mecbur, üretici ürününü teslim ediyor.

Ülkemizde yıllık buğday üretimi 19-20 milyon ton civarında. Üretim miktarı düzenli olarak artmıyor, hatta kimi yıllar geriye gidiyor!

Oysa, ülkemiz nüfusu artıyor, daha çok canı doyurmak gerek.

Siyasi iktidar, üreticiyi destekleyen, üretme heyecanı verecek bir fiyat vermediği için, üretici her geçen yıl üretimden uzaklaşıyor!

Örneğin; TMO üreticiye ton başına 270 dolar verirken, ithalatçıya 300 dolar ödüyor!

Buğday ekim alanları 2000 yılında 9.4 milyon hektar iken, 2019’da 6.8 milyon hektara düşüyor!

Üretici mutsuz ve umutsuz!

2010 Yılında 2.6 milyon ton, 2016’da 4 milyon ton, 2019-2020 arasında 9.8 milyon ton, 2021’de 10 milyon ton başka ülkelerden ve DOLAR ödeyerek buğday almışız!

Yalnızca, 2019 yılında buğday ithalatı için 2.3 milyar dolar ödemişiz!

Hasat vaktinde bile İTHALAT yapmışız!

Bizim köylümüz, üreticimiz emek karşılığını alamadığı için her yıl biraz daha üretimden koparken, başka ülkelerin üreticileri ve İHRACATÇILAR güzel paralar kazanmışlar!

Dolarla buğday alıyoruz ya, paramızın değeri dolar karşısında tereyağı gibi erirken, bizim ithal buğdayın maliyeti de artıyor!

O buğdaydan un yapanların da maliyetleri artıyor!

Polatlı Buğday Borsası’nda ekmeklik buğday’ın ton fiyatları şöyle;

1 Aralık 2020’de 2 bin 265 TL.

1 Kasım 2021’de 3 bin 634 TL.

1 Aralık 2021’de 6 bin 016 TL.

Un üreticisi, pahalıya aldığı buğdaydan un yapmak için; elektrik, işçilik, ambalaj bedelleri ödeyecek! Elektrik de ateş pahası, ithal ürünle yapılan ambalaj malzemesi de!

Sırada undan EKMEK, SİMİT yapacak fırıncı esnafı var;

Un, maya, elektrik, doğalgaz, su ve işçilik bedelleri ödeyecek. Kazandığından da vergi verecek.

Ama; “Kazanamıyorum, zarar ediyorum” diyor!

Neden?

Son bir yıl içinde una 4 kez zam gelmiş. 2017’de 1 çuval un 66 TL. iken 2021’de 240 TL. olmuş. Araştırdım, değişik üretici firmalarında 1 çuval unun fiyatı 389 TL’den 499 TL’ye kadar değişiyor!

2017’de 1 kolisi 40 TL olan Maya, 2021’de 110 TL olmuş!

Doğalgaz maliyeti dolarla birlikte hopluyor! Elektrik ve su bu ülkede ateş pahası!

Şimdi, gel de ekmek ve simit üret!

Peki çözüm nedir?

“Yerli ve milli olmak” diyorsan, önce kendi ülkenin üreticisini destekleyecek, bir avuç İTHALAT VURGUNCUSUNA “sıfır gümrükle tatlı karlar” dönemini kapatacaksın!

Ülkenin kıt döviz kaynaklarını çarçur etmeyecek, Buğday’da, Ayçiçeğinde, Pamuk’ta, Şeker’de, pirinçte YERLİ ve MİLLİ üretimi destekleyeceksin!

PLANSIZ ve dışa bağımlı ekonomi ve özellikle tarım, yurttaşı yoksul, ülkeyi DIŞ GÜÇLERE tutsak eder!