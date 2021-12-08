“FETÖ ile mücadele ediyoruz” masalı

Bu iş iyice sulandı.

Anadolu’da böyle durumlarda “Bu işin iyice cılkı çıktı” derler.

FETÖ ile mücadele konusu…

Ortaya bir “hainlik” konuldu, bir “düşman” gösterildi, “Mücadele ediyoruz” denildi.

İyi, güzel.

İşten uzaklaştırmalar, gözaltına almalar, tutuklamalar, yargılamalar, kesilen cezalar…

Bir süre sonra görüldü ki, bu konuda da çifte standart uygulanıyor.

FETÖ’ye ucundan köşesinden bulaşanlar, örneğin FETÖ’nün bankasına para yatıran, FETÖ’nün gazetesine abone olan, FETÖ’nün okuluna çocuğunu gönderen, toplantılarına katılan “garibanlar”; ya işlerinden oldular ya hapsi boyladılar…

FETÖ ile el ele kol kola yürüyen, FETÖ ile boy boy fotoğraf çektiren “kodamanlar” ise adeta ödüllendirildiler.

İşte bunun en son örneği, daha yeni Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtulan kişi.

Bu ayrıcalıklı uygulama, toplum vicdanını fena sızlatıyor.

Ortada bir suç varsa, bu suçun karşılığı garibanlara “hapis cezası”, kodamanlara “bakanlık koltuğu” mudur?

Böyle bir uygulama olabilir mi?

Böyle bir uygulamanın olduğu ülkede “hukuk” ve “adalet” var denebilir mi?

Bence, “FETÖ ile mücadele” artık “masal” oldu.

Hani “Gel sen bunu benim külahıma anlat” denir ya, aynen öyle.

Suçlu kim?

******

Ne zaman “ekonomik kriz” çıksa, ne zaman siyaseten köşeye sıkışsak, bahane hazır: Dış güçler…

Bu ifade, yönetenlerin ağzına artık sakız oldu.

Tamam da, suçlu kim?

“Dış güçler” etrafımızı sararken siz neredeydiniz?

Neden içimize kadar girmelerine izin verdiniz?

Neden fark etmediniz, neden dönem dönem işbirliği yaptınız?

Neden Türkiye’yi “dış güçlere” karşı daha korunaklı hale getirmediniz?

Neden ülkemizi daha güçlü- kuvvetli hale getirmediniz?

Neden tam tersini yaptınız?

İşsizlik…

Enflasyon…

Sürekli artan cari açık…

Tarım ve sanayi üretiminde gerileme…

Gırtlağımıza kadar dış borç…

Neden böyle yerlerde sürünen bir Türkiye yarattınız?

Eee, ne olacak şimdi?

Suç, “dış güçlerde”, siz “sütten çıkmış ak kaşıksınız” öyle mi?

Sendika başkanının zenginlik ölçüsü

*******

“Ülkede yalıda oturmak, fabrikatör olmak, şirket ve toprak sahibi olmak zenginlik göstergesiydi. Şimdilerde ekmek, un, et, makarna, yağ, bulgur, pirinç, salça almak; hatta diş macunu, tuvalet kâğıdı sahibi olmak bile zenginlik göstergesi sayılıyor.”

Bu sosyal medya paylaşımı, Birleşik Kamu-İş Başkanı Mehmet Balık’tan.

Yaşadığımız ekonomik krizi çarpıcı anlatan bir saptama.

Bakanlık değil, yazboz tahtası

*****

Bir bakanlığın adı AKP iktidarında bakın kaç defa değiştirildi!

* Kadın ve Aile Bakanlığı

*Aile Bakanlığı

*Çalışma Sosyal Güvenlik Aile Bakanlığı

*Çalışma Sosyal Hizmetler Aile Bakanlığı

*Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Sonunda bakanlık ikiye bölündü.

*Çalışma Bakanlığı

*Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Şu hale bakar mısınız?

İnsanın yazarken bile kafası dönüyor.

Nasıl bir yönetim anlayışıdır bu?

Mübarek sanki bakanlık değil, yazboz tahtası.

Aklına esen, sabah gelip tabelayı değiştiriyor.

Her isim değişikliğinin devlete kaça patladığını hiç düşündünüz mü?

Merkez ve taşradaki tabelaların değiştirilmesi, kartvizitten tutun bütün yazışma evraklarının yeniden basılması, web sitelerinin yeniden yazılması, değişikliğin yurt içi ve yurt dışındaki ilgililere duyurulması, parasal olarak ne tutmuştur hiç hesapladınız mı?

Her isim değişikliğinde kimler zengin edildi?

Değiştirildi de, daha iyi mi yönetilir hale geldi?

İş değil, vallahi iş değil.

Kafa karışıklığından başka bir işe yaradığını sanmıyorum.