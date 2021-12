İnsanca yaşayabilmek!..

İnsanlık tarihi, insanın insana “insanlık dışı” savaşımları ile doludur!

İnsan, bir başka insanın hakkını çiğnemek için türlü gerekçeler bulmakta ustadır!

Örneğin; Haçlı Seferleri’nin görünen gerekçesi, DİN SAVAŞLARI olarak gösterilir. Oysa, asıl neden TİCARET YOLLARINI ele geçirmek ve uzak ülkelerin zenginliklerine el konyaktır!

BOP-Büyük Ortadoğu Projesi ve bu projenin ilk adımı olan “ARAP BAHARI” sözde “Ortadoğu’ya demokrasi getirmek” içindir!

Ama asıl neden, ABD ve yandaşlarının Ortadoğu petrol kaynaklarına el koymak ve Ortadoğu’nun zorba yönetimlerini haraca bağlayarak silah satmak içindir!

Petrol kaynaklarıyla zengin Libya ve diğer Kuzey Afrika ülkelerine yönelik saldırıların da gerçek nedeni budur!

Oysa, bu kirli oyunların dışındaki milyarlarca insan için;

insanca beslenebilmek, barınabilmek, emeği ile yaşama olanağı sağlayacak bir işe sahip olmak, yani “İNSANCA YAŞAYABİLMEK tek beklentidir.

Dünya egemen güçleri; büyük petrol, maden, silah, inşaat, ilaç tekelleri “barış içinde bir dünya” istemiyorlar!

Sürekli çatışma olacak ki, onlar daha da palazlansınlar! Bu nedenle, insan topluluklarını birbirine DÜŞMAN kılmaları gerekir!

Din ve etnik köken farklılıkları, bu kışkırtma sürecinin en etkili malzemeleridir!

Ve ne yazık ki, “İŞSİZLİK, YETERSİZ BESLENME, KÖTÜ YAŞAM KOŞULLARINDA YAŞAMA ve EĞİTİMSİZLİK” tuzağına düşürülen geniş kitleler, bu ahlaksız tuzağa düşerler!

Öte yandan, bu tuzağın farkında olan ve insan kardeşlerini uyarmak, uyandırmak isteyenler de vardır.

Onlara “dinsiz, bölücü, terör yandaşı, komünist” gibi yaftalarla saldırırlar!

Ancak, her şeye karşın “DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİMDİR!”

Aklı ve vicdanı olan insan sürekli DEĞİŞİM içindedir!

İşte, bu nedenlerle 2. Dünya Savaşı sonrası, Birleşmiş Milletler (BM) de 10 Aralık 1948 tarihinde “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” kabul edilmiş, Türkiye bu bildirgeyi 6 Nisan 1949’da onaylamıştır.

Yine, 5 Mayıs 1959 Yılında, “Avrupa ölçeğinde İnsan Haklarını, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için Avrupa Konseyi kurulmuş, Türkiye Ağustos 1949’da üye olmuş.

Avrupa Konseyi bu amaçla, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni yani kısa adıyla AİHM’ni kuruyor.

Türkiye, AİHM’ne 1990’da kabul ediliyor.

AİHM’de her ülkeden bir yargıç seçiliyor. Ülke ölçeğinde tüm yargı aşamaları sonucu “Hak kaybı” iddiasındaki her yurttaş AİHM’ne başvuru hakkına sahip ve mahkemenin verdiği kararlar her ülke için BAĞLAYICI bir hükümdür.

İNSAN HAKKI denince aklımıza neler gelir?

Yaşama Hakkı bu hakların en temeli.

“Suç kanıtlanıncaya kadar MASUNİYET hakkı”

İşkence yasağı,

Tarafsız mahkemede yargılanma, düşüncelerini açıklama, inanç-ibadet özgürlüğü, haberleşme ve bilgi edinme, toplantı, gösteri, dernek kurma, kamu hizmetlerine katılma, genel-eşit-dürüst seçim hakkı,

Çalışma, işsizlikten korunma, sendikalı olma, eşit işe eşit ücret, sağlık ve eğitim hakkı,

Kendi kültürünü yaşama, bilim ürünlerinden yararlanma hakkı.

Ülkemizdeki ve dünyamızda bu temel insani hakları ne kadar yaşayabiliyoruz?

Siz bir “İNSAN” olarak, bu hakları eksiksiz kullanabildiğinize inanıyor musunuz?

“İNSANCA YAŞAYABİLMEK” hakkına sahip misiniz?

Siz sahipseniz, sizin gibi düşünmeyenlerin, sizden farklı olanların da bu haklarını savunabiliyor musunuz?