Gazeteci ağabeyimiz Abdullah Karagöz’ü UNUTMAYACAĞIZ

Mart 2029’de ülkemizde görülmeye başlayan koronavirüs, sevdiklerimizi bizlerden almaya devam ediyor.

Karamürsel’de ikamet eden gazetemiz yazarı Abdullah Karagöz (82) de koronavirüse yenik düştü.

Abdullah ağabeyimiz birçok ulusal gazetede çalıştı…

Karamürsel’de gazete çıkardı.

Gazetemizde haftalık köşe yazar, spor ve siyaset haberleri gönderir, röportajlar yapardı. Gazetemize büyük katkıları oldu.

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Kendisini 2005 yılından beri tanırım.

Kendisini çok severdim.

Kendisine ‘yaşlı kurt’ olarak hitap ederdim, o da bana ‘genç kurt’ derdi.

Karamürsel Balık Adası’nda denize karşı çaylarımızı yudumlardık.

Dertleşirdik.

Geri vitesi yoktu.

Benim için çok değerliydi.

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Korona illeti yüzünden maalesef aramızdan ayrıldı.

Karamürsel Yeni Mezarlık’ta defnedildi.

Gazetemiz genel müdürü Erkan Ünal ile birlikte cenazesine katıldık.

Son görevimizi de yerine getirdik.

Oğlu Akgün’e başsağlığı diledik.

Mekanı cennet olsun.

Geriye birlikte çekildiğimiz bu güzel fotoğraf kaldı.

Seni unutmayacağız yaşlı kurt.

Her zaman kalbimizde yer alacaksın.

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Kandıra uyarısı!

CHP Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün CHP Kandıra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı… Orada bir konuşma yaptı. Tarhan konuşmasında, “Rantçılar Kandıra’yı yemek istiyor. Karadeniz yolu açıldığı zaman arsalar değerlenecek. Yerlerinizi satmayın. Kandıra’yı uyandırın. Kandıra’yı ranta peşkeş çektirmeyin” uyarısında bulundu… Kandıra’ya giderken, yol boyunca emlakçılar var. Kandıra’yı uzun zamandan beri rahta kurban gidiyor.

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Tahsin TARHAN

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Gürel’den öneri!

Asgari ücretin ne kadar olacağıyla ilgili toplantılar devam ederken, CHP’liler genelde asgari ücretin 5 bin liranın üzerinde olmasını istiyor… DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 5.200 lira olması gerektiğini söylüyor. CHP Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, asgari ücretin 5 bin lira olmasını isterken, devletin işverenlere vergi ve SGK konularında da yardımcı olması gerektiğini söyledi… En doğru çözüm, asgari ücretten vergi kesilmemesi… Bu çözüm, birçok sorunu da halleder…

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Kahvenin keyfi kaçtı!

40 yıllık hatırı olan, koyu sohbetlerin vazgeçilmezi kahvenin fiyatı fena arttı. Kilo fiyatı sene başında 30 TL olan Türk kahvesi, Ağustos'ta 90 liraya yükseldi. Türk kahvesinin kilosu bugünlerde ise 140-150 liraya satılıyor. Yani yıl başından bu yana kahvenin fiyatı yüzde 500 arttı… Çaya zam, kahveye zam… Bir çay, bir de kahve keyfimiz vardı, ikisi de kaçtı.