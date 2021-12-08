Rakamlar yalan söylemez - Futbol istatistiktir: Dadaş’ta Yumlu kuş uçurtmuyor Novikovas yakaladığını atıyor

Savunmada tecrübeli isim Mustafa Yumlu geçit vermiyor, forvette 6 gollü Litvanya’lı Novikovas yakaladığını kaçırmıyor

ERZURUMSPOR TAM BİR GİZLİ LİDER

Kocaelispor cuma günü GİZLİ LİDER Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımını konuk edecek. Dadaş’ın içeride de dışarıda da şakası yok. Takım istatistiklerinde ilk 5’lerde görülmeyen ekipte, eski milli futbolcu Mustafa Yumlu, hava topu kazanmada doğal olarak ilk 4’te yer alıyor, iki maç eksiği bulunan zirveden 2 puan gerideki Mavi Beyazlılar, zirveye adım atlaya hazırlanıyor.

5 DEPLASMANDA SADECE 2 YENİLGİSİ VAR

Cuma günü Kocaeli Stadyumu’nda konuk edeceğimiz rakibimiz, toplamda 13 maç oynadı ve bunların 9’unu kazandı, 1’ined berabere kaldı, 3’ünü kaybetti. İç sahada tek yenilgisi olan takım, 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 yenilgi aldı. Genelde 23 gol atıp 14 gol yiyen takım, deplasmanlarda 3 gol atıp, 4 gol yedi ve sadece eksi 1 averaja ulaştı.

MUSTAFA YUMLU ÖNE ÇIKIYOR

Türkiye’de hava topu denince ilk akla gelen isimlerden Trabzonsporlu eski milli futbolcu Mustafa Yumlu, bu özelliğini Erzurum’da da sürdürüyor. Maç başına 3.89 ortalama ile 4.sırada yer alan Yumlu ceza alanı içerisinde adeta kuş uçurtmuyor. Erzurumspor diğer futbolcu ve takım istatistiklerinde ilk 5’e giremiyor ama rakamlar her futbolcuya yayıldığı için, kaliteli takım görüntüsü veriyor.

SAKAT VE CEZALI FUTBOLCU YOK

Sakatı ve cezalısı bulunmayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Aykut Demir, Jakup Szumski, Gökhan Aslan, Orhan Ovacıklı, Mücahid Albayrak 3’er sarı kartla barajda bulunuyor. Bu arada son 5 maçtır yenilmeyen takım, bol gol atıp-yiyen takım görünümü de veriyor. Son haftalarda Altınordu’yu 6-2, Boluspor’u 3-2, İstanbulspor’u 3-1 yenen takımın geçen haftaki Tuzla maçı ise ertelendi.