Birkaç haftadır yazmıyorum. Herkes soruyor neden yazmıyorsun diye.

Yazamıyorum ki! Her gün yeni bir haber ile kahroluyorum.

Bilgisayarın başına oturuyorum, bir haber geliyor üzüntü içine giriyorum. O kadar kötü bir döneme girdik ki!

Artık topluma yararlı, toplum için kalbi atan sevdiklerimiz şu Corona illetine yenilmeye başladı. Ne güzel bir konu yazabiliyorsun, ne de kızdığın bir konuyu ele alabiliyorsun.

En son Rahmetli Emre Denizel’i yazdım. Onun üzüntüsünü duyarken Cumhuriyet Tarihçisi son Kuva-i Milliyeci, Kâşif Kozanoğlu’nun arkadaşı hemşerimiz çok sevdiğim Atilla Oral’ı kaybettik yazı yazacak dermanım kalmadı.

Tam toparladım kendimi yazı yazmaya hazırlanıyorum Pazar günü akşama doğru bir haber annemin amcasının torunu, benim çok sevdiğim öz ağabeyim olarak gördüğüm İbrahim Akbaba hastaneye kaldırıldı haberini aldım. Dünyam karardı,yazı yazacak mecalim kalmadı.

Pazartesi iyi haberlerini duyunca çok sevindim. Salı günü kötüleştiği haberini alınca yüzüm sararmış fark etmedim. Ve Salı gecesi kötü haberi Fatih Erbaş’tan aldım. İbrahim Akbaba ağabeyim vefat etmişti.

Cenab-ı Mevla’m bizi çok sevdiklerimiz ile sınıyordu.

Yazı yazmak, İbrahim abiyi anlatmak istiyorum yazamıyordum. Ben İbrahim abimin öldüğünü nasıl anlatabilirdim ki! Hiç beklemediğim inanmak istemediğim bir kara haber.

Kalbi gençlik yıllarından beri Karamürsel diye çarpan İbrahim Abim nasıl anlatılabilirdi ki! Her yaptığı mücadele film şeridi gibi gözümün önünden akıp geçiyor. Her bir Karamürsel mücadelesi için günlerce o sevimli küçük dükkânında oturur konuşurduk.

Bir hafta görüşmesek muhakkak arar, “- Neredesin? Bir şey mi oldu? “ diye sormadan edemezdi. Nasıl yazar, nasıl anlatabilirdim?

Anlatmak istediklerimi en güzel özetleyen İbrahim abimin amcakızı değerli ablam, değerli insan Leyla Akbaba anlatmıştı;

“-Bu dünyadan bir İbrahim Akbaba geçti. Amcaoğlum,kardeşim,arkadaşım İbrahim Akbaba, gerekmedikçe konuşmayan ama üreten birisiydi.

Karamürsel in folkloru,tarihi ile ilgili,on yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı, önemli bir belge niteliğindeki kitabını yakın zamanda bastırabildi.

2 senedir Karamürsel’deki anıt ağaçların kesilmesini önlemek için tescillenmelerini sağlamaya çalışıyordu.

Daha öncekiyıllarda kişisel girişimleriyle Tahtalı köyündekitarihi gürgen ormanını koruma altına aldırmıştı.

İbrahim Akbaba bir müzisyendi ama profesyonel değildi,senelerdir kurucusu olduğu dernekte öğrenci yetiştiriyordu.

3 tane Karamürsel türküsünü TRT arşivine kaydettirdi.

İbrahim Akbaba bütün bunları sadece sahip olduğumuz değerleri, kazançları anlatmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak için yaptı. Ona göre böyle bir sorumluluğu vardı ve sorumluluklarını yerine getirmiş olmanın huzuru ona yetiyordu. Her zaman en doğru olanı yapmak ve yapılmasına aracı olmak için mücadele etti.

Anısına saygı ile.Kardeşim rahat uyu.Herzaman hatırlanacaksın.”

Gerçekten çok güzel özetlemişti Leyla Akbaba. Yüreğine sağlık bir ömre sığmayan anlatılacakları bir çırpıda özetlemişsin.

Gerçekten en verimli zamanında yitirdik İbrahim abimi. Ailesine düşkün sevdiklerine kol kanat geren çok değerli bir insandı.

Sanki öleceğini anlamış gibi yıllardır emek harcadığı kitabı çıkarmak için çok acele etmişti. Karamürsel’e ışık tutacak “ Karamürsel ve Yöresinde Kültür Değişimleri” kitabı herkesin kendini, geçmişi bulacağı bir kitap oldu.

19 Ekimde İmza günü yaptı, içi huzurluydu. Müzikte ve kültürel konularda gerçek bir öğretmendi ve o kutsal günde “Öğretmenler Gününde” toprağa verildi.

Leyla Akbaba’nın dediği gibi hiç unutulmayacak, her zaman anısı dostluğu, ağabeyliği yanımızda olacak, ışık tutacak bizlere.

İbrahim Akbaba’nın bayrağını eminim kızı Ayşegül ve oğlu Selim yere düşürmeden İbrahim abinin onuruna yakışacak şekilde taşıyacaklar.

İbrahim Abi ile başlattığımız birçok proje yarıda kalmayacak devam edecek.

Ruhu Şad Olsun…