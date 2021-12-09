Vatan hainine dua okumanın anlamı

Sevgili okurlarım, artık tartışmaya, farklı yorumlamaya, öyle değildir deyip olup bitenin üstünü örtmeye kalkmaya gerek yok.

AKP iktidarının niyeti gün gibi ortada.

Rejimi değiştirmek…

Her fırsatta “cumhuriyete” meydan okuyorlar.

İşte, “Ayasofya’da olup bitenler” ortada.

İşte, “din adamı kılıklı Atatürk ve cumhuriyet düşmanlarının fetvaları” ortada.

İşte “vatan hainlerine dua okumaları” ortada.

Artık gizlileri saklıları da yok.

Niyetlerini milletin gözüne baka baka sergiliyorlar.

Vatan hainlerine gurur duyduklarını miting alanlarında açıklıyorlar.

Daha yeni, “vatana ihanet” suçundan 1926 yılında idam edilen “İskilipli Atıf” mezarı başında dualarla anılmadı mı?

Bu mezar ziyaretinde kimler vardı?

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan…

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi…

AKP Milletvekilleri Oğuzhan Kaya, Salih Cora ve Halil Etyemez…

Belediye Başkanı AKP’li Halil İbrahim Aşgın…

AKP İl Başkanı Yusuf Ahlatcı…

Vatan hainine dua okudular ve içlerinden bazıları bu ziyareti gururla sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurdu.

Cumhuriyete meydan okurcasına…

Bu ilk değil

Vatan haini İskilipli Atıf’ın AKP’liler ve vali tarafından mezarı başında anılması ilk değil.

Her fırsatta bu ulvi (!) görevlerini yerine getiriyorlar.

İskilipli Atıf’ın mezarını ziyaret, Atatürk ve cumhuriyet düşmanlığının artık bir simgesi haline geldi.

O vatan haini; 4 Şubat 2021’de ölümünün 95’inci yıldönümünde de “devlet erkânı” ve “AKP’liler tarafından mezarı başında anılmıştı.

Kimler vardı bu törende?

Hemen hemen yine aynı kişiler.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi…

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu…

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın…

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk…

İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül…

Ve Atıf Derneği yöneticileri…

AKP Milletvekili Erol Kavuncu, mezarı başında bir konuşma yaptı, İskilipli Atıf Hoca’nın, talimatla kurulan idam mangaları tarafından “vatanı, milleti ve inancı uğruna idam edildiğini” söylemişti.

Çorum Valiliği, sosyal medya hesabından “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95.yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” diyerek anmaya ait fotoğrafları paylaşmıştı.

Cumhuriyet’e meydan okuma

Sevgili okurlarım, bu yapılanlar Cumhuriyet rejimine tam meydan okumadır.

Çünkü İskilipli Atıf, “tescilli” Milli Mücadele düşmanı, yani vatan hainidir.

Atıf’ın ikinci başkanlığını yaptığı Teali İslam Cemiyeti, 26 Eylül 1919’da yayımladığı Milli Mücadele karşıtı bildiride, Kuvayı Milliyeciler için “adi eşkıya” ve “kudurmuş haydutlar” ifadelerini kullandı.

Söz konusu bu bildiri Yunan uçakları tarafından Anadolu’nun çeşitli yerlerine atılarak Milli Mücadele’nin önünün kesilmesi amaçlandı.

Şimdi böyle birisi için anma törenleri düzenleniyor ve bu törene “devlet erkânı” da katılıyor.

Anmaya; ailesi, yakınları, aynı görüşte olanlar katılabilir.

Ama “milli mücadele karşıtı” ve “vatan hainliği tescilli” böyle bir kişinin anma törenine vali, kaymakam, rektör ve belediye başkanı katılıyorsa, bu düpedüz “Cumhuriyet’e meydan okuma”dır.

Cumhuriyet rejiminin “ayaklar altına” alınmasıdır…

AKP, yıllardır bunu hep yapıyor

Yeni değil, bu zihniyetin tohumları yıllar öncesinden atıldı.

AKP iktidara geldiğinden beri her fırsatta “Cumhuriyet”le hesaplaşıyor.

Onlarca, yüzlerce örneği var.

Notlarımı karıştırdım, 6 Haziran 2011’de yani 10 yıl önce bu konuda yazı da yazmışım.

Dönemin Başbakanı Erdoğan Çorum’da yaptığı mitingde,“Çorum’un gurur duyulacak isimleri” arasında İskilipli Atıf’ın ismini de saymış.

Erdoğan’ın konuşmasının o bölümü aynen şöyle:

“Millet olarak Çorum’la, Çorum’un yiğitliğiyle, mertliğiyle, gözü pekliğiyle her zaman gurur duyduk.

Nasıl ki Çorum bu topraklardan yetişmiş Akşemsettin Hazretleriyle, Ebussuud Efendiyle, Koyunbaba’yla, İskilipli Atıf Hoca’yla gurur duyuyorsa, bizler de Çorum’la gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz.”

Dört isimden ikisi “çürük”!

Erdoğan’ın o konuşmasında verdiği dört isimden ikisi çürük.

Ebussuud Efendi…

Ve İskilipli Atıf Hoca…

Kim bunlar?

Çorumlular, bu hemşerileri ile neden gurur duysunlar?

Çorum, yüzyıllardır başka adam mı çıkaramamış?

Başbakan, bu iki isimle ilgili Çorumluları neden şartlandırıyor?

“Siz bu isimlerle gurur duyuyorsanız, biz de sizinle gurur duyuyoruz…”

Önce, Erdoğan’ın “gurur duyulacak kişi” olarak belirttiği Ebussuud Efendi’yi tanıtayım sizlere.

Yavuz Sultan Selim’in Şeyhülislam’ı…

Gelmiş geçmiş en büyük yobaz.

Bağnaz, iktidar yalakası…

En sevdiği iş, fetva verip Alevi katlettirmek.

“Alevilerin canları, malları, namusları size helaldir” diye fetva veren şerefsiz.

“İster okla, ister mızrakla, ister bıçakla olsun Aleviler’in kestiği mundardır, yenmez” diyen yobaz.

“Müzik şeytan işidir” deyip Anadolu’da sazı yasaklayan kişi.

7 Alevi öldürene cennetin anahtarını vermeyi vaat eden pislik.

“Alevilerin topluca öldürülmesi dinimize göre helaldir. Bu en büyük, en kutsal savaştır” şeklinde fetva veren aşağılık.

Başbakan Erdoğan’ın gurur duyduğu Ebussuud’a sorarlar:

“Elimize geçirdiğimiz Alevi kadınlarını ne yapalım?” diye.

Şerefsizin cevabı:

“Belinize kuvvet!”

İşte Recep Tayyip Bey’in Ebussuud Efendi’si böyle bir ahlaksızmış.



Peki, İskilipli Atıf Hoca kim?

İstiklal Savaşı’nda, “Mustafa Kemal isyankârdır, katli vaciptir. Yunan askerleri, padişahımız efendimizin daveti üzerine gelmişlerdir. Onlara saygılı olalım” diye yazılar yazan hain.

Mesajlar yazmış…

Türk askerinin cepheden çekilmesini istemiş…

“Padişahımızın emirlerine karşı gelmeyin! Mustafa Kemal’e karşı gelin!” ifadelerini taşıyan yazıları, Yunan uçakları tarafından cephedeki mevzilere atılmış, askerin dağılması amaçlanmış.

Açıkça düşmanla işbirliği yapan bir vatan haini!

Büyük zaferden sonra İstiklal Mahkemeleri’nde yargılanmış ve hainliğinin bedelini canıyla ödemiş.

4 Şubat 1926 yılında idam edilmiş.

Vurgulamak istediğim…

Sevgili okurlarım, şunu vurgulamak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletimiz, 29 Ekim 1923 yılında kuruldu.

İskilipli Atıf, devletimizin ilk yıllarında İngilizlerle işbirliği yaparak vatana ihanet etti ve mahkeme kararıyla 4 Şubat 1926 tarihinde idam edildi.

Bu vatan haini ailesi tarafından anılabilir, buna kimse bir şey diyemez.

Ama anma törenlerine devleti temsilen vali ve devleti yöneten partinin temsilcileri katılıyorsa, bunun anlamı başkadır.

Bu, “çok vahim” bir durumdur.

Bu, “tarihi gerçekleri” ve “tarihi belgeleri” yok saymaktır.

Bu, Cumhuriyet’e meydan okumadır.

Bu, “yeni bir tarih yazma” çabasıdır.

Bence Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli sorunu bu!

Rejim elimizden kayıp giderse, 100 yıl önceki bataklığa geri dönüyoruz demektir.

Ne yapıp edip“Cumhuriyet rejimine” sahip çıkmalıyız.